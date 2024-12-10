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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü! Konu Suriye

Başkan Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinde Suriye’deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 15:19 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 15:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü! Konu Suriye

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Başkan Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefon görüşmesinde, Suriye'de oluşan yeni durumla ilgili memnuniyetini dile getirdi.

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