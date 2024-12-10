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Emeklilere parasız oldu! Resmiyet kazandı: Ömür boyu bedava kullanacaklar

SGK tarafından netleşti. Emekliler artık Sağlık Bakanlığı'na bağlı termal tesisleri ömür boyu ücretsiz kullanabilme hakkına sahip oldular. Peki, kaplıca imkanlarından faydalanmak için hangi şartları sağlamak gerekiyor? İşte SGK kaplıca kullanımı detayları...

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 16:53 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 17:09
Emeklilere parasız oldu! Resmiyet kazandı: Ömür boyu bedava kullanacaklar

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SGK tarafından yapılan son duyuruya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni bir fırsat doğdu. Belirli şartları sağlayan vatandaşlar kaplıca tedavilerinden ömür boyu ücretsiz faydalanabilecekler. İşte merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Emekliler ücret ödemeyecek

SGK, kaplıca tedavileri artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ücretsiz hale geldi.

Emeklilerin bu fırsattan yararlanabilmeleri için istenen tek şart, sağlık kurumlarından alınacak tıbbi rapor nüshası.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile emekli vatandaşlar bu tedaviden para ödemeden yararlanabilecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SÜREÇ DETAYLARI

Emekli vatandaşların bu hizmetten yararlanabilmeleri için sağlık kurulu raporu almaları şart.

Rapor alındıktan sonra 5 iş günü dahilinde SGK'nın anlaşmalı tesislerine başvuru yapmaları gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yapılan başvurudan sonra 6 ay boyunca geçerli bir sevk belgesi taraflarına ulaşacak. Şartları sağlayan emekli vatandaşlar bu şekilde kaplıca hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecekler.

SGK ücretsiz kaplıca hizmeti genel şartları için TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığınca İşletme İzni Verilen Kaplıca Tesisleri için TIKLAYIN

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