Emeklilere parasız oldu! Resmiyet kazandı: Ömür boyu bedava kullanacaklar

SGK tarafından yapılan son duyuruya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni bir fırsat doğdu. Belirli şartları sağlayan vatandaşlar kaplıca tedavilerinden ömür boyu ücretsiz faydalanabilecekler. İşte merak edilen detaylar...
SGK tarafından yapılan son duyuruya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni bir fırsat doğdu. Belirli şartları sağlayan vatandaşlar kaplıca tedavilerinden ömür boyu ücretsiz faydalanabilecekler. İşte merak edilen detaylar...
Emekliler ücret ödemeyecek
SGK, kaplıca tedavileri artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ücretsiz hale geldi.
Emeklilerin bu fırsattan yararlanabilmeleri için istenen tek şart, sağlık kurumlarından alınacak tıbbi rapor nüshası.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile emekli vatandaşlar bu tedaviden para ödemeden yararlanabilecekler.
SÜREÇ DETAYLARI
Emekli vatandaşların bu hizmetten yararlanabilmeleri için sağlık kurulu raporu almaları şart.
Rapor alındıktan sonra 5 iş günü dahilinde SGK'nın anlaşmalı tesislerine başvuru yapmaları gerekiyor.
Yapılan başvurudan sonra 6 ay boyunca geçerli bir sevk belgesi taraflarına ulaşacak. Şartları sağlayan emekli vatandaşlar bu şekilde kaplıca hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecekler.
SGK ücretsiz kaplıca hizmeti genel şartları için TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığınca İşletme İzni Verilen Kaplıca Tesisleri için TIKLAYIN