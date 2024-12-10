Suriye'de çıkmaza giren Kandil'in "6-8 Ekim" hayali! Mustafa Karasu'dan "Esad-PKK-İsrail" itirafı: "Silah bırakmam" dedi özerklik istedi

PKK elebaşı Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)



"TÜRK DEVLETİ BİZİ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYOR"



"Türk devleti özerk yönetimi (YPG/PYD/SDG) ortadan kaldırmak istiyor" diyen Karasu, "Türk devleti, bundan sonra Suriye'yle ilgili yapacağı bütün pazarlıklarda Rojava'yı masaya koyacaktır. Bilmem Doha'da Astana görüşmesi yapacaklarmış, şurada şu görüşmeyi yapacaklarmış.Bunların hepsinde Türk devletinin birinci gündemi, Rojava'dır" ifadelerini kullandı.

KARASU'NUN İKİNCİ "6-8 EKİM" HAYALİ: AYAKLANMA ÇAĞRISI YAPTI

Önce Tel Rıfat'a sonra Münbiç'e yapılan Özgürlük Şafağı operasyonları ile köşeye sıkışan elebaşı Karasu 6-8 Ekim olaylarını örnek gösterip "sokak" ve "ayaklanma" çağrısı yaptı:

Türk Devleti ve ÖSO çeteleri ile HTŞ, Rojava'ya saldırma planı içindeler, bunun hesabını yapıyorlar. Bu bakımdan Rojava Direnişi'nin, Rojava'nın savunulması gerekiyor. Çok önemli.



Şimdi Başur, biraz seyrediyor, doğru değil. Açıktan Rojava'ya destek verilmesi gerekiyor. Türk devletine, çetelerine açıktan tutum konulması gerekiyor. Özerk Yönetim'e dokunanın, bütün Kürtleri karşısında bulacağının ortaya konulması gerekiyor.

Bu kadar şiddetli savaşın, direnişin sürdüğü yerde Kürtlerin de gece gündüz ayakta olmaları gerekiyor. Hiç durmamaları, engel tanımamaları gerekiyor. 6-7- 8 Ekim Kobani Direnişi ortadadır, örnektir. Suruç direnişi örnektir. Bu örnekler dikkate alınarak bütün Kürdistan parçalarındaki duyarlılığın yüksek hale getirilmesi gerekiyor.