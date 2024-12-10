"Putin'in akıl hocası" yalanıyla pazarlanan Alexander Dugin'den hadsiz sözler! Esad rejimi çökünce Türkiye'ye ve Erdoğan'a saldırdı

Çeşitli iddialarla Türkiye'yi hedef almayı sürdüren Alexander Dugin, Rusya'nın Türkiye'ye hiçbir zarar vermeyeceğini dile getirip , "Ama böyle bir ihanetten sonra Rusya'nın Türkiye'ye sorun çıkması durumunda yardıma gelmesini ummak zor." iddiasında bulundu.

Yeni paylaşımlar yapan Dugin, 2015'te Türkiye ile gerilimden kaçındıklarını öne sürerek FETÖ darbesine karşı Başkan Erdoğan'a yardım ettiklerini iddia etti. Dugin, "Suriye davası bizim için çok acı verici. Bence bu Erdoğan için stratejik bir hataydı." dedi.

"PUTİN'İN AKIL HOCASI" YALANI Dugin, Stratejist ve "Putin'in akıl hocası" olarak pazarlansa da bu gerçeği yansıtmıyor... Türkiye'de bazı çevrelerce abartılan Dugin'in Kremlin ile resmi bir bağının olmadığı biliniyor.Zaman zaman bölge üzerinden analizler kasarak dikkat çekmeye çalışan Dugin Rusya'da sıradan bir sosyolog...

DUGİN'E TEPKİ YAĞDI: CELAL ŞENGÖR'DEN FARKI YOK

Sosyal medyada kullanıcılar Dugin'in hadsizliğine tepki gösterdi. Rusya'da kimsenin tanımadığını ancak Türkiye'de pazarlandığına dikkat çekildi.

Tepkilerden bazıları şu şekilde:

Gazeteci Melik Yiğitel, "Bu adamı çok da ciddiye almayın. Rusya'da çok sıradan bir sosyolog. Türkiye'deki medya bunu abarttı. Putin'in danışmanı değil, hiçbir zaman da olmadı. Celal Şengör'ü ne kadar ciddiye alıyorsanız, bunu onun yarısı olarak hesaplayın." dedi.

"GÖZDEN DÜŞMÜŞ TEORİSYEN"

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Alexander Dugin ırkçı bir panslavisttir. Türkiye'yi hadsizce tehdit etme cürretini kendisinde görmesinin sebebi muhtemelen ilerlemiş yaşı ve uzun süredir gözden düşmüş olması olabilir. Kendisi bir süredir gözden düşmüş bir teorisyen. Türkiye'ye yönelik hadsiz sözleri, kabul edilemez!" ifadeleriyle Dugin'e tepki gösterdi.