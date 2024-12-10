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"Putin'in akıl hocası" yalanıyla pazarlanan Alexander Dugin'den hadsiz sözler! Esad rejimi çökünce Türkiye'ye ve Erdoğan'a saldırdı

Yıllardır Suriye halkına zulmeden, milyonlarca insanı öldüren ve göçe zorlayan Beşşar Esad rejimi, Suriyeli muhaliflerin operasyonuyla 8 Aralık günü resmen çöktü. Beşşar Esad sığınma talep ederek Rusya'ya kaçtı. İran ve Rusya'nın güçlü desteğine rağmen Baas rejiminin çökmesiyle bölgedeki planları alt üst olan güçlerin rahatsızlığı dillerine vurdu. Vladimir Putin'in "akıl hocası" olarak pazarlanan Alexander Dugin Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hadsizce hedef aldı. Başkan Erdoğan'ın Esad'ın karşısında durmasıyla İran'a ve Rusya'ya ihanet ettiğini öne süren Dugin, Türkiye'nin sonunun geldiğini iddia ederek, "Bundan sonra tövbe edeceksiniz." şeklinde skandal ifadeler kullandı. Dugin daha sonra paylaşımını sildi. Türkiye'de bazı çevrelerce abartılan Dugin'in Kremlin ile resmi bir bağının olmadığı ve Rusya’da sıradan bir sosyolog olduğu biliniyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 10:32 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 11:10
Putin’in akıl hocası yalanıyla pazarlanan Alexander Dugin’den hadsiz sözler! Esad rejimi çökünce Türkiye’ye ve Erdoğan’a saldırdı

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Suriye halkına zulmeden, milyonlarca insanı öldüren ve göçe zorlayan Beşşar Esad'in İran ve Rusya'nın desteğiyle 13 yıldır ayakta tuttuğu diktatörlüğü devrildi.

Suriyeli muhaliflerin operasyonuyla 8 Aralık günü Baas rejiminin resmen çökmesiyle Esad Rusya'ya kaçtı.

Esad rejimi devrildi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Esad rejimi devrildi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

ESED DÜŞTÜ ALEXANDER DUGIN KUDURDU
Baas rejiminin çökmesiyle bölgedeki planları alt üst olan güçlerin rahatsızlığı dillerine vurdu.

TÜRKİYE'YE VE BAŞKAN ERDOĞAN'A HADSİZ SÖZLER
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "akıl hocası" olarak pazarlanan Alexander Dugin Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef aldı.

Alexander Dugin (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Alexander Dugin (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Başkan Erdoğan'ın uyarılarına rağmen masaya gelmeyen Esad'ı savunan Dugin, Suriyeli muhaliflerin ülkesini özgürlüğe kavuşturmasını da kabullenemedi.

"Suriye Erdoğan için bir tuzaktı. Stratejik bir hata yaptı." iddiasında bulunan Dugin, Türkiye'nin "Rusya ve İran'a ihanet ettiğini" öne sürdü. Atatürk'ü kastederek, "Kemal'in Türkiye'sinin sonu başladı. Bundan sonra tövbe edeceksiniz." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Dugin'in Türkiye'yi hadsizce tehdit ettiği ifadeleri şu şekilde:

"Suriye Erdoğan için bir tuzaktı. Stratejik hata yaptı. Rusya'ya ihanet etti. İran'a ihanet etmişti. Mahvoldu. Şimdi Kemal'in Türkiye'sinin sonu başladı, sizi destekledik. Şimdiye kadar. Bundan sonra tövbe edeceksiniz."

Dugin'in X paylaşımıDugin'in X paylaşımı

TEHDİT PAYLAŞIMINI SİLDİ
Alexander Dugin daha sonra Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı küstahça tehdit ettiği paylaşımını kaldırdı.

Yeni paylaşımlar yapan Dugin, 2015'te Türkiye ile gerilimden kaçındıklarını öne sürerek FETÖ darbesine karşı Başkan Erdoğan'a yardım ettiklerini iddia etti. Dugin, "Suriye davası bizim için çok acı verici. Bence bu Erdoğan için stratejik bir hataydı." dedi.

Çeşitli iddialarla Türkiye'yi hedef almayı sürdüren Alexander Dugin, Rusya'nın Türkiye'ye hiçbir zarar vermeyeceğini dile getirip, "Ama böyle bir ihanetten sonra Rusya'nın Türkiye'ye sorun çıkması durumunda yardıma gelmesini ummak zor." iddiasında bulundu.

"PUTİN'İN AKIL HOCASI" YALANI
Dugin, Stratejist ve "Putin'in akıl hocası" olarak pazarlansa da bu gerçeği yansıtmıyor... Türkiye'de bazı çevrelerce abartılan Dugin'in Kremlin ile resmi bir bağının olmadığı biliniyor.Zaman zaman bölge üzerinden analizler kasarak dikkat çekmeye çalışan Dugin Rusya'da sıradan bir sosyolog...

DUGİN'E TEPKİ YAĞDI: CELAL ŞENGÖR'DEN FARKI YOK
Sosyal medyada kullanıcılar Dugin'in hadsizliğine tepki gösterdi. Rusya'da kimsenin tanımadığını ancak Türkiye'de pazarlandığına dikkat çekildi.

Tepkilerden bazıları şu şekilde:

Gazeteci Melik Yiğitel, "Bu adamı çok da ciddiye almayın. Rusya'da çok sıradan bir sosyolog. Türkiye'deki medya bunu abarttı. Putin'in danışmanı değil, hiçbir zaman da olmadı. Celal Şengör'ü ne kadar ciddiye alıyorsanız, bunu onun yarısı olarak hesaplayın." dedi.

"GÖZDEN DÜŞMÜŞ TEORİSYEN"
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Alexander Dugin ırkçı bir panslavisttir. Türkiye'yi hadsizce tehdit etme cürretini kendisinde görmesinin sebebi muhtemelen ilerlemiş yaşı ve uzun süredir gözden düşmüş olması olabilir. Kendisi bir süredir gözden düşmüş bir teorisyen. Türkiye'ye yönelik hadsiz sözleri, kabul edilemez!" ifadeleriyle Dugin'e tepki gösterdi.

"ŞEHİR EFSANESİ"
Avukat Mücahit Birinci, "Dugin denen adam, Türkiye'de, Rusya olduğundan daha ünlü. Putin'in beyni olduğu ve sair hususlar, Türkiye'deki şehir efsaneleri. Bu kızını kaybettikten sonra dengesini yitirdi. Biraz da vodka etkisi var. Sonuç bu." ifadeleriye Dugin'in ciddiye alınmayacak birisi olduğuna dikkat çekti.

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