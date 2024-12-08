GOLAN'IN SURİYE TARAFI İŞGAL EDİLDİ

İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Hermon (Şeyh) Dağı'nın Suriye tarafını işgal ettiği bildirildi.

GOLAN'IN SURİYE TARAFI İŞGAL EDİLDİ

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladı. Haberde, İsrail ordusunun hava kuvvetlerine bağlı birliklerin Baas rejimini deviren gruplardan gelecek "olası tehditlere" karşı savunma pozisyonlarını tahkim etmek amacıyla Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdiği kaydedildi.

DİRENİŞLE KARŞILAŞMADI

İsrail ordusunun işgal için başlattığı operasyonun, Baas rejimini deviren grupların İsrail sınırındaki Suriye ordusu pozisyonlarını ele geçirmeye başlamasından sonra gerçekleştiği belirtildi. İsrail birliklerinin, harekat sırasında herhangi bir direnişle karşılaşmadığı da aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'deki muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı harekatın 12. Gününde başkent Şam ele geçirildi. Beşar Esad ailesiyle birlikte Suriye'yi terk etti. Pusuda yatan ve Suriye'yi işgal planlarını adım adım işleyen İsrail Başbakanı katil Benjamin Netanyahu ise bugün Golan Tepesi'nden bir açıklama yaptı. Netanyahu, Esad yönetiminin düşmesinin İsrail'in İran ve Hizbullah'a indirdiği darbelerin doğrudan bir sonucu olduğunu ileri sürdü.

İŞGAL İÇİN TARİHİ BİR GÜN

'İran ekseninde önemli bir bağlantı' olarak tarif ettiği Esad yönetiminin düşmesini 'tarihi bir gün' sözleriyle anlatan katil Netanyahu, ülkesinin hiçbir sınırında düşman gücünün yer edinmesine izin vermeyeceği bahanesiyle işgal planı için ilk adımı attı. Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Esad rejimi, İran'ın bölgedeki etkisini artırma çabalarının önemli bir parçasıydı. Ancak İsrail, İran ve vekillerine karşı kararlılıkla durarak onların stratejik planlarını bozdu. Suriye'nin bu noktaya ulaşılması, düşmanlarımıza indirilen doğrudan darbelerin bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

KATİL İŞGAL HAZIRLIĞINDA

Suriyeli ve Lübnanlı kaynaklara göre katil İsrail'e ait tanklar, Şam yönetiminin düşmek üzere olduğu haberlerinin gelmesiyle harekete geçti. İsrail ordusu, Golan'daki tampon bölgeye yerleştiğini duyurdu. Tel Aviv'den yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, Golan Tepeleri'ndeki toplulukların ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla tampon bölgeye ve savunması gerekli olan bir dizi alana asker konuşlandırdı." denildi. Ordunun, tampon bölgeye asker konuşlandırılmasını "geçici" bir önlem olduğunu söylerken bir yandan da "gelişmelere bağlı olarak uzun da kalınabilir" ifadelerini kullanması işgal planını açık açık gözler önüne serdi.

İSRAİL ESAD REJİMİNİN TERK ETTİĞİ EL HAMDİYE'YE GİRDİ

Netanyahu, 1974 yılında Suriye rejimiyle yapılan anlaşmanın rejimle birlikte sona erdiğini duyurdu. Bunun ardından İsrail güçleri, 1974 BM Ateşkes Hattı'nı geçerek işgal altındaki Golan Tepeleri'nden hareket etti. İsrail ordusu, tampon bölgedeki El Hamdiye'ye ve rejim unsurlarının Hermon Dağı'nda terk ettiği mevzilere girdi. Uzmanlar, İsrail güçlerinin tampon bölgeyi Suriye içlerine doğru farklı safhalarda genişletmeyi planladığını düşünüyor.

ÜST ÜSTE TOPLANTILAR

Axios sitesi için çalışan İsrailli gazeteci Barak Ravid'e konuşan bir yetkili, İsrail güvenlik kabinesinin Suriye'deki çatışmalarla ilgili olarak pazar akşamı iki toplantı düzenleyeceğini söyledi. Güvenlik toplantılarının ilk ayağı cumartesi gecesi Binyamin Netanyahu liderliğinde düzenlendi ancak basına herhangi bir açıklama yapılmadığı gibi dışarı herhangi bir bilgi de sızdırılmadı.