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Müjdeyi Bakan Uraloğlu duyurdu: "YHT ile Başkent'ten İzmir'i 3,5 saate düşüreceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'dan İzmir'e seyahat süresine ilişkin müjdeyi verdi. Bakan Uraloğlu, "Ankara'yı hızlı trenle Sivas'a bağladık, İstanbul'a bağladık, Konya'ya, Karaman'a bağladık. Peki, sırada ne var? Şimdi sırada İzmir var. Sadece 3,5 saate düşüreceğiz" dedi ve 'Yol yaparak trafik çözülmez, metro yaparak insanlar taşınmaz' diyenleri de eleştirdi. Bakan Uraloğlu, "Ne yaparak biz bu trafiği çözeceğiz? Yayalaştırma yaptınız da mı trafiği çözdünüz? Hani, 6 yılda 6 santim metro mu yaptınız? Bu trafiği biz nasıl çözeceğiz? Yol yapmadan çözelim, o zaman bizim Bakanlığın çok yapacağı bir şey kalmadı demektir" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 21:03 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 21:46
Müjdeyi Bakan Uraloğlu duyurdu: YHT ile Başkent’ten İzmir’i 3,5 saate düşüreceğiz

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Çankaya 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, ulaştırma alanında 22 yıldır Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkeye hizmet ettiklerini belirtti.

AK Parti Çankaya 8'inci Olağan İlçe Kongresi (DHA)AK Parti Çankaya 8'inci Olağan İlçe Kongresi (DHA)

"NASİP İŞİDİR BU"

Kongrede konuşan Bakan Uraloğlu, "Biz Avrasya Tüneli'ni yaptık denizin altından; denizin üstünden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, Osmangazi köprüsünü yaptık. Yapılamaz denen Marmaray'ı yaptık. 'Acaba patates deposu mu yapalım' denen Bolu Dağı Tüneli'ni bitirmek de bize nasip oldu. Nasip işidir bu" dedi.

"SIRADA İZMİR VAR"

Ankara'yı da otoyolla Niğde'ye bağladıklarını hatırlatan Uraloğlu, yine otoyolla beraber Şanlıurfa'ya kadar bağladıklarını ve bölünmüş yolunu da bitirdiklerini söyledi.

Ayrıca Ankara'yı hızlı trenle Sivas'a bağladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "İstanbul'a bağladık, Konya'ya, Karaman'a bağladık. Peki, sırada ne var? Şimdi sırada İzmir var. Sadece 3,5 saate düşüreceğiz. Kırıkkale'den Samsun'a gidecek olan yine bir yüksek hızlı tren projemiz var. Biz bunları yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA)

BAKAN URALOĞLU'NDAN SERT ELEŞTİRİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 'Yol yaparak trafik çözülmez, metro yaparak insanlar taşınmaz' diyenleri de unutmayarak eleştiride bulundu. Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını kapatmamız gerekecek. Niye? Ne yaparak biz bu trafiği çözeceğiz? Bisiklet yolu mu yaptınız da trafiği çözdünüz? Yayalaştırma yaptınız da mı trafiği çözdünüz? Hani, 6 yılda 6 santim metro mu yaptınız? Bu trafiği biz nasıl çözeceğiz? Yol yapmadan çözelim, o zaman bizim Bakanlığın çok yapacağı bir şey kalmadı demektir. Biz o zaman bırakalım işimizi rahat edelim. Böyle bir mantıkla hiçbir yere biz gidemeyiz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (DHA)Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (DHA)

"TARIM VE ORMANCILIK SEKTÖRÜMÜZ YÜZDE 4,6 BÜYÜDÜ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise güçlü tarım olmadan güçlü bir ekonominin olamayacağını ifade ederek, "Bu anlayışla tarım sektörüne yaptığımız yatırımlar ve destekler, yürüttüğümüz etkin politikaların açık göstergesidir. Ülkemiz ekonomisi 3'üncü çeyrekte yüzde 2,1 büyürken, tarım ve ormancılık sektörümüz yüzde 4,6 büyüdü. Sektörümüz son 5 çeyrektir büyüyor" dedi.

Bakan Yumaklı, Ankara'ya son 22 yılda yapılan tarımsal yatırım ve destekleme tutarının toplam 161 milyar lira olduğunu vurguladı. Yumaklı, "İlimize yönelik tarımsal desteklerimiz 2023 yılı itibariyle tam 19 katına çıkmış, tarımsal ihracat 5 kat arttı. Tarla ürünlerinde yüzde 38, sebze üretiminde yüzde 60 artış oldu. Büyükbaş hayvan mevcudu yüzde 173, küçükbaş hayvan sayısı yüzde 207, kanatlı yüzde 166 artmış, toplam süt üretiminde yüzde 235 artış gerçekleşti. DSİ marifetiyle Ankara'ya 28 baraj, 10 gölet, 367 sulama tesisi yaparak 233 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 78 derenin ıslah çalışmasını bitirdik. 2 HES'i ilimize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı için canla başla çalışmak, milletimize onurlu ve güvenli bir gelecek inşa etmek başlıca hedefimizdir" şeklinde konuştu.

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