Müjdeyi Bakan Uraloğlu duyurdu: "YHT ile Başkent'ten İzmir'i 3,5 saate düşüreceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Çankaya 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, ulaştırma alanında 22 yıldır Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkeye hizmet ettiklerini belirtti.

AK Parti Çankaya 8'inci Olağan İlçe Kongresi (DHA)

"NASİP İŞİDİR BU"

Kongrede konuşan Bakan Uraloğlu, "Biz Avrasya Tüneli'ni yaptık denizin altından; denizin üstünden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, Osmangazi köprüsünü yaptık. Yapılamaz denen Marmaray'ı yaptık. 'Acaba patates deposu mu yapalım' denen Bolu Dağı Tüneli'ni bitirmek de bize nasip oldu. Nasip işidir bu" dedi.

"SIRADA İZMİR VAR"

Ankara'yı da otoyolla Niğde'ye bağladıklarını hatırlatan Uraloğlu, yine otoyolla beraber Şanlıurfa'ya kadar bağladıklarını ve bölünmüş yolunu da bitirdiklerini söyledi.

Ayrıca Ankara'yı hızlı trenle Sivas'a bağladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "İstanbul'a bağladık, Konya'ya, Karaman'a bağladık. Peki, sırada ne var? Şimdi sırada İzmir var. Sadece 3,5 saate düşüreceğiz. Kırıkkale'den Samsun'a gidecek olan yine bir yüksek hızlı tren projemiz var. Biz bunları yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.