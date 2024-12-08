Müjdeyi Bakan Uraloğlu duyurdu: "YHT ile Başkent'ten İzmir'i 3,5 saate düşüreceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (DHA)
"TARIM VE ORMANCILIK SEKTÖRÜMÜZ YÜZDE 4,6 BÜYÜDÜ"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise güçlü tarım olmadan güçlü bir ekonominin olamayacağını ifade ederek, "Bu anlayışla tarım sektörüne yaptığımız yatırımlar ve destekler, yürüttüğümüz etkin politikaların açık göstergesidir. Ülkemiz ekonomisi 3'üncü çeyrekte yüzde 2,1 büyürken, tarım ve ormancılık sektörümüz yüzde 4,6 büyüdü. Sektörümüz son 5 çeyrektir büyüyor" dedi.
Bakan Yumaklı, Ankara'ya son 22 yılda yapılan tarımsal yatırım ve destekleme tutarının toplam 161 milyar lira olduğunu vurguladı. Yumaklı, "İlimize yönelik tarımsal desteklerimiz 2023 yılı itibariyle tam 19 katına çıkmış, tarımsal ihracat 5 kat arttı. Tarla ürünlerinde yüzde 38, sebze üretiminde yüzde 60 artış oldu. Büyükbaş hayvan mevcudu yüzde 173, küçükbaş hayvan sayısı yüzde 207, kanatlı yüzde 166 artmış, toplam süt üretiminde yüzde 235 artış gerçekleşti. DSİ marifetiyle Ankara'ya 28 baraj, 10 gölet, 367 sulama tesisi yaparak 233 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 78 derenin ıslah çalışmasını bitirdik. 2 HES'i ilimize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı için canla başla çalışmak, milletimize onurlu ve güvenli bir gelecek inşa etmek başlıca hedefimizdir" şeklinde konuştu.