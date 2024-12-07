Doha'da gündem Suriye... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lavrov ve Erakçi ile "Astana Formatında" toplanacak

NEDİR BU ASTANA FORMATI

Astana görüşmeleri, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için en kritik girişimlerin başında geliyor. 2017 Ocak ayından bu yana, bölgede istikrarın sağlanması adına birçok adım atıldı. "Astana formatlı" görüşmelerde, siyasi sürecin önemli halkalarından biri olan Anayasa Komitesi'nin kurulmasının temelleri atıldı.

Türkiye İran ve Rusya 2017'den bu yana Astana formatlı toplantılar gerçekleştiriyor

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki 4. tur Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.