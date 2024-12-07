Doha'da gündem Suriye... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lavrov ve Erakçi ile "Astana Formatında" toplanacak

NEDİR BU ASTANA FORMATI
Astana görüşmeleri, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için en kritik girişimlerin başında geliyor. 2017 Ocak ayından bu yana, bölgede istikrarın sağlanması adına birçok adım atıldı. "Astana formatlı" görüşmelerde, siyasi sürecin önemli halkalarından biri olan Anayasa Komitesi'nin kurulmasının temelleri atıldı.
Türkiye İran ve Rusya 2017'den bu yana Astana formatlı toplantılar gerçekleştiriyor
Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki 4. tur Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.
BÖLGEDE SİYASİ SÜREÇ VE GERİ DÖNÜŞLER MASAYA GELECEK
Bugüne kadar 20'den fazla kez Astana Formatlı toplantı gerçekleştiridli Astana Formatlı toplantıda sahadaki durum ve terörizmle mücadele, bölgesel gelişmeler, siyasi süreç, geri dönüşler ile insani yardım konularının ele alınması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi / Eylül 2024)
İran, Rusya ve Türkiye Temsilcileri son olarak Eylül 2024'te 79. BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.