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Doha'da gündem Suriye... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lavrov ve Erakçi ile "Astana Formatında" toplanacak

Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu kapsamda İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Doha'da bir araya geldi. Bu temasın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile birlikte Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak. Peki nedir bu"Astana Formatı, Suriye için ne önemi var?

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 12:26 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 12:40
Doha’da gündem Suriye... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lavrov ve Erakçi ile Astana Formatında toplanacak

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Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam'ın başını çekiği muhalif gruplar 27 Kasım'da başlattıkları operasyonda Halep'ten sonra stratejik Hama kentini ele geçirerek Humus'a girdi.

Suriye Milli Ordusu da Tel Rıfat'ta kontrolü ele alarak terör örgütü PKK'ya darbe indirdi. Muhalifler Esad rejiminin sıkışıp kaldığı Şam'a doğru yürüyor...

Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı (Fotoğraf: AA) Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı (Fotoğraf: AA)

DOHA'DA GÜNDEM SURİYE
Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu kapsamda İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, 22. Doha Forumu için bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü.

Yapıcı ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştiren Fidan ve Erakçi, Suriye'deki durumu detaylı şekilde ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Doha'da bir araya geldi (Fotoğraf: AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Doha'da bir araya geldi (Fotoğraf: AA)

ASTANA FORMATINDA GÖRÜŞECEKLER
Görüşmede, ayrıca öğleden sonraki Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelecek konuların ön değerlendirmesi yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile birlikte Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

NEDİR BU ASTANA FORMATI
Astana görüşmeleri, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için en kritik girişimlerin başında geliyor. 2017 Ocak ayından bu yana, bölgede istikrarın sağlanması adına birçok adım atıldı. "Astana formatlı" görüşmelerde, siyasi sürecin önemli halkalarından biri olan Anayasa Komitesi'nin kurulmasının temelleri atıldı.

Türkiye İran ve Rusya 2017'den bu yana Astana formatlı toplantılar gerçekleştiriyorTürkiye İran ve Rusya 2017'den bu yana Astana formatlı toplantılar gerçekleştiriyor

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki 4. tur Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

BÖLGEDE SİYASİ SÜREÇ VE GERİ DÖNÜŞLER MASAYA GELECEK
Bugüne kadar 20'den fazla kez Astana Formatlı toplantı gerçekleştiridli Astana Formatlı toplantıda sahadaki durum ve terörizmle mücadele, bölgesel gelişmeler, siyasi süreç, geri dönüşler ile insani yardım konularının ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi / Eylül 2024)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi / Eylül 2024)

İran, Rusya ve Türkiye Temsilcileri son olarak Eylül 2024'te 79. BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

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