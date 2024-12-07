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Anahtarlar Başkan Erdoğan'dan... Gaziantep'te deprem konutları hak sahiplerine teslim edilecek

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa sürecinin ardından deprem bölgesinde konutlar yükselmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep’te yapımı tamamlanan 5 bin 113 konut, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hak sahiplerine teslim edilecek.

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 10:52 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 11:12
Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan... Gaziantep’te deprem konutları hak sahiplerine teslim edilecek

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkilerinin ardından Gaziantep'te başlatılan yeniden inşa sürecinde konutlar yükseliyor...

Gaziantep'ın Şahinbey ilçesinde bulunan Güneyşehir Uydukent Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 5 bin 113 konut, hak sahiplerine teslim ediliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla, bugün saat 13.30'da düzenlenecek tapu teslim töreninde, binlerce aile yeni yuvalarına kavuşacak. Törende Başkan Erdoğan'ın anahtar teslimlerini gerçekleştirmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan Gaziantep'te hak sahiplerine konutlarını teslim edecekBaşkan Erdoğan Gaziantep'te hak sahiplerine konutlarını teslim edecek

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan teslim töreniyle ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Gaziantep Güneyşehir Mahallesi'nde yapımını tamamladığımız 5 bin 113 konutumuzu hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bu projeyle, bölge halkına deprem felaketinin izlerini silmek adına önemli bir adım atıyoruz." ifadelerine yer verildi.

MODERN VE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI
Yapımı tamamlanan konutlar yalnızca depremden etkilenen vatandaşları yeniden ev sahibi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara modern bir yaşam merkezi sunuyor.

Başkan Erdoğan Gaziantep'te hak sahiplerine konutlarını teslim edecek (Fotoğraf: İHA)Başkan Erdoğan Gaziantep'te hak sahiplerine konutlarını teslim edecek (Fotoğraf: İHA)

Burçkarakuyu Mahallesi'nde geniş bir alana yayılan bu proje, kapsamında yer alan sosyal alanlar, güvenli sokaklar ve ailelere özel tasarlanmış evlerle dikkat çekiyor.

Başkan Erdoğan Gaziantep'te hak sahiplerine konutlarını teslim edecek (Fotoğraf: İHA)Başkan Erdoğan Gaziantep'te hak sahiplerine konutlarını teslim edecek (Fotoğraf: İHA)

Mimarisi ve kapsamıyla bölgenin öne çıkan konut projelerinden biri olan Güneyşehir, sakinlerine huzur ve konforun bir arada sunulduğu bir yaşam vaadediyor.

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