Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan... Gaziantep’te deprem konutları hak sahiplerine teslim edilecek

Burçkarakuyu Mahallesi'nde geniş bir alana yayılan bu proje, kapsamında yer alan sosyal alanlar, güvenli sokaklar ve ailelere özel tasarlanmış evlerle dikkat çekiyor.

Başkan Erdoğan Gaziantep'te hak sahiplerine konutlarını teslim edecek (Fotoğraf: İHA)

Mimarisi ve kapsamıyla bölgenin öne çıkan konut projelerinden biri olan Güneyşehir, sakinlerine huzur ve konforun bir arada sunulduğu bir yaşam vaadediyor.