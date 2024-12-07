Suriye’de kim nerede duruyor... ABD, Rusya, İran! Türkiye faktörü: Tek ülke!

CEVLANİ AMERİKAN KANALINDA KONŞTU: REJİM ÖLDÜ

Bölgede çatışmalar sürerken muhalif grupların öncülük ettiği Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) bağlantıları ve temasları tartışmalı olan lideri Ebu Muhammed el-Cevlani Amerikan yayın organı CNN'de boy gösterdi.

Cevlani rejimin sonunun geldiğini savunarak, "İranlılar rejimi canlandırmaya çalışarak ona zaman kazandırdı ve Ruslar da onu desteklemeye çalıştı. Ama gerçek değişmedi, bu rejim öldü." dedi.

HTŞ lider Cevlani Amerikan CNN'e konuştu (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)

Suriye'yi yeniden inşa etme" projesinden bahseden HTŞ lideri Cevlani, "HTŞ, bu diyaloğun sadece bir parçası ve her an dağılabilir. Kendi başına bir amaç değil, bir görevi yerine getirmenin bir aracı: Bu rejime karşı koymak." ifadelerini kullandı.