MİT’ten PKK’ya Süleymaniye’de nokta atışı: PAJK’ın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'nın kritik isimlerinden birini daha avladı. PKK/KCK'nın kadın örgütlenmesi PAJK'ın sözde sorumlularından, KCK Yöneticisi Jiyan Herdem kod Mürvet Gülsever'i Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. TESLİM OLMAK İSTEYENLERE İNFAZ EMRİ VERİYORDU

Örgütün kırsal kadrolarına 1992'de katılan Mürvet Gülsever, MİT'in hedef listesinde yer alıyordu. ÜST DÜZEY TERÖRİSTLERLE YAKIN TEMASTAYDI

MİT'in istihbarat ağı sayesinde, PKK/KCK'lı Gülsever'in, örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde olduğu tespit edildi. PKK elebaşı Öcalan ve öldürülen terörist Mürvet Gülsever (Takvim.com.tr) Teröristin, Türkiye'ye teslim olmak için örgütten kaçarken yakalanan ve hakkında casusluk yaptığı iddia edilen örgüt mensuplarının infaz kararını alan KCK yönetiminde yer aldığı belirlendi.

Yapılan hassas çalışmalar sonucunda, Irak/Süleymaniye kırsalında PKK/KCK'nın kadın örgütlenmesi PAJK'ın sözde sorumlularından, KCK Yöneticisi Gülsever'in, son olarak Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi. OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Hakkında terörden aranma kayıtları bulunan PKK/KCK'lı Gülsever için operasyon kararı alındı. Terörist Gülsever'in tam yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Terörist, Süleymaniye'de nokta atışı ile etkisiz hale getirildi. Öldürülen PKK'lı terörist Mürvet Gülsever örgüt toplantısında (Takvim.com.tr) TERÖRİST MÜRVET GÜLSEVER KİMDİR?

Aslen Mardinli olan Jiyan Herdem kod Mürvet GÜLSEVER, terör örgütünün gençlere yönelik propagandalarından etkilenerek 1992 yılında Mardin'den PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı.