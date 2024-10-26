Hatay'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 130 bininci konut depremzedelere teslim edilecek: "Yapacağız dersek, yaparız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla Hatay 'da bugün 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreni gerçekleştirilecek.

Hatay'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 130 bininci konut depremzedelere teslim edilecek (Takvim.com.tr arşiv)



130 BİN 170'E YÜKSELECEK



Deprem bölgesinde 130 bininci konut ve işyeri bugün teslim ediliyor. Yeni teslim edilenlerle birlikte 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 170'e yükselecek.

BAKAN KURUM, DEPREM BÖLGESİ FİLMİNİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tören öncesi sosyal medya hesabından, deprem bölgesiyle ilgili filmi paylaştı.