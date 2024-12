Polis memuru devletin silahlarını satmıştı! İtirafı kan dondurdu! Uygulanan yöntem pes dedirtti

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ Tespitler üzerine KOM ekipleri, 5'i polis, 1'i avukat olan 11 şüphelinin yakalanması için 29 Kasım'da operasyon başlattı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda O.K., A.M., Z.T.M. ve M.Y.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. M.Y.'nin avukatlık bürosu da dahil adreslerdeki aramalarda 139 el bombası, 55 tabanca, 3 otomatik tabanca, 2 av tüfeği, değişik çaplarda 7 bin 621 mermi, 200 şarjör, 17 balistik yelek, 5 elektroşok cihazı, 40 biber gazı, 23 bıçak ele geçirildi.

Olayda ismi geçen avukatın iş yerinde çok sayıda mühimmat bulundu. (DHA)

100 EL BOMBASI, 255 BİN MERMİ KAYIP

Ele geçirilen malzemeler emniyete götürülürken, Özel Harekat Şubesi envanterinde olması gerektiği belirtilen 100 el bombası ile 255 bin merminin kaybolduğu tespit edildi. Polis, çalınan el bombası ve mermilerin satıldığı kişileri tespit edip, yakalamak için çalışmayı sürdürdüğü belirtildi.

7 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden itirafçı polis O.K., eski polis Y.Y., avukat M.Y., polis eşi A.M. ile E.T., A.K. ve K.B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.