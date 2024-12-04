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Polis memuru devletin silahlarını satmıştı! İtirafı kan dondurdu! Uygulanan yöntem pes dedirtti

Adana Emniyet Müdürlüğü'nün envanterindeki, 250 el bombası ile 270 bin merminin çalınmasına ilişkin olayda yeni gelişmeler ortaya çıktı. Polis memuru Oğuzhan Kalkan'ın depodan çaldığı mühimmatları meslekten ihraç edilen eski özel harekât polisi Yaşar Yıldırım'a sattığı belirlenmişti. Kalkan'ın borsada kaybettiği para nedeniyle hırsızlık yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. Çalınan silah, mühimmat ve el bombalarının bir kısımın av bayilerine satıldığı, bir kısmının da organize suç örgütlerine ulaştırıldığı ortaya çıktı. Mühimmatın envanterden düşürülebilmesi için uygulanan yöntem ise pes dedirtti.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 08:35 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 08:52
Polis memuru devletin silahlarını satmıştı! İtirafı kan dondurdu! Uygulanan yöntem pes dedirtti

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Özel Harekât Başkanlığı'nın kaybolan mühimmatlarla ilgili başlattığı soruşturmada, depo personeli olan polis memuru Oğuzhan Kalkan'ın, mesai saatleri dışında işe geldiği ve şüpheli davranışlar sergilediği tespit edildi.

Bu tespit üzerine başlatılan soruşturmada Adana Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün deposundaki 250 el bombası ve 270 bin merminin çalındığı belirlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı operasyonda 5'i polis, biri avukat toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı operasyonda 5'i polis, biri avukat toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

Yapılan takibin ardından, Kalkan'ın mühimmatları çaldığı ve FETÖ bağlantılı kişilere sattığı ortaya çıktı.

FETÖcülere Kalkan oldu! Polis memuru devletin silahlarını satmışFETÖcülere Kalkan oldu! Polis memuru devletin silahlarını satmış
FETÖ'cülere 'Kalkan' oldu! Polis memuru devletin silahlarını satmış

Çalınan mühimmatların FETÖ bağlantılı kişilere satıldığı ortaya çıktı. (Takvim.com.tr / Arşiv)Çalınan mühimmatların FETÖ bağlantılı kişilere satıldığı ortaya çıktı. (Takvim.com.tr / Arşiv)

ENVANTERDEN NASIL DÜŞÜRDÜLER?
Soruşturmanın devamında Oğuzhan Kalkan'ın depodan çaldığı mühimmatın bir kısmını, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 2023'te Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten atılan eski özel harekât polisi Yaşar Yıldırım'a sattığı, onun da Mersin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli Z.T.M. isimli kadın başkomisere devrettiği iddia edildi.

Başkomiser Z.T.M.'nin, silah ve mühimmatları Mezitli Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru eşi A.M. ile avukat M.Y. ile birlikte bir av bayisine sattığı saptandı. Çalınan silah ve mühimmatın envanterden düşürülebilmesi için eğitimlerde zayiat olarak gösterildiği, sonrasında da suç örgütlerine ulaştırıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından olaya karışan 7 kişi tutuklandı. (DHA)Emniyetteki işlemlerinin ardından olaya karışan 7 kişi tutuklandı. (DHA)

KALKAN İTİRAFÇI OLDU
İtirafçı olmayı kabul eden Oğuzhan Kalkan'ın satışın nasıl gerçekleştirildiğini anlatması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü, durumu Ankara'ya bildirdi. Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan gelen heyet, soruşturmada adı geçen polisleri sorgulamak üzere Adana'ya geldi. Yapılan sorgulamada organize suç örgütü üyelerinin avukatı olduğu öne sürülen M.Y.'nin de olayda rolü olduğu anlaşıldı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Tespitler üzerine KOM ekipleri, 5'i polis, 1'i avukat olan 11 şüphelinin yakalanması için 29 Kasım'da operasyon başlattı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda O.K., A.M., Z.T.M. ve M.Y.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. M.Y.'nin avukatlık bürosu da dahil adreslerdeki aramalarda 139 el bombası, 55 tabanca, 3 otomatik tabanca, 2 av tüfeği, değişik çaplarda 7 bin 621 mermi, 200 şarjör, 17 balistik yelek, 5 elektroşok cihazı, 40 biber gazı, 23 bıçak ele geçirildi.

Olayda ismi geçen avukatın iş yerinde çok sayıda mühimmat bulundu. (DHA)Olayda ismi geçen avukatın iş yerinde çok sayıda mühimmat bulundu. (DHA)

100 EL BOMBASI, 255 BİN MERMİ KAYIP
Ele geçirilen malzemeler emniyete götürülürken, Özel Harekat Şubesi envanterinde olması gerektiği belirtilen 100 el bombası ile 255 bin merminin kaybolduğu tespit edildi. Polis, çalınan el bombası ve mermilerin satıldığı kişileri tespit edip, yakalamak için çalışmayı sürdürdüğü belirtildi.

7 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden itirafçı polis O.K., eski polis Y.Y., avukat M.Y., polis eşi A.M. ile E.T., A.K. ve K.B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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