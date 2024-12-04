Polis memuru devletin silahlarını satmıştı! İtirafı kan dondurdu! Uygulanan yöntem pes dedirtti

Bu tespit üzerine başlatılan soruşturmada Adana Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün deposundaki 250 el bombası ve 270 bin merminin çalındığı belirlendi.

Özel Harekât Başkanlığı'nın kaybolan mühimmatlarla ilgili başlattığı soruşturmada, depo personeli olan polis memuru Oğuzhan Kalkan'ın, mesai saatleri dışında işe geldiği ve şüpheli davranışlar sergilediği tespit edildi.

Çalınan mühimmatların FETÖ bağlantılı kişilere satıldığı ortaya çıktı. (Takvim.com.tr / Arşiv)

ENVANTERDEN NASIL DÜŞÜRDÜLER?

Soruşturmanın devamında Oğuzhan Kalkan'ın depodan çaldığı mühimmatın bir kısmını, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 2023'te Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten atılan eski özel harekât polisi Yaşar Yıldırım'a sattığı, onun da Mersin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli Z.T.M. isimli kadın başkomisere devrettiği iddia edildi.

Başkomiser Z.T.M.'nin, silah ve mühimmatları Mezitli Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru eşi A.M. ile avukat M.Y. ile birlikte bir av bayisine sattığı saptandı. Çalınan silah ve mühimmatın envanterden düşürülebilmesi için eğitimlerde zayiat olarak gösterildiği, sonrasında da suç örgütlerine ulaştırıldığı belirtildi.