FETÖ’cülere ’Kalkan’ oldu! Polis memuru devletin silahlarını satmış

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Özel Harekât Başkanlığı, "Garson" kod adlı mahrem sorumluya ait dijital verilerin çözümlenmesi sonrasında yaptığı düzenlemelerle önemli görev değişikliklerine gitti. 240 EL BOMBASI 90 BİN FİŞEK KAYIP

Bu kapsamda, Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görevden alınan şube müdür vekilinin, depodan gelen mühimmat eksikliği şikayetleri üzerine yaptığı sayımda, 240 el bombası, 90 bin fişek ve 2 bin yüksek etkili mühimmatın kaybolduğu belirlendi. FETÖ BAĞLANTILI KİŞİLERE SATTI

Özel Harekât Başkanlığı'nın kaybolan mühimmatlarla ilgili başlattığı soruşturmada, depo personeli olan polis memuru Oğuzhan Kalkan'ın, mesai saatleri dışında işe geldiği ve şüpheli davranışlar sergilediği tespit edildi.