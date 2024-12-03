PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

FETÖ'cülere 'Kalkan' oldu! Polis memuru devletin silahlarını satmış

Adana'da gerçekleştirilen mühimmat hırsızlığı soruşturmasında, polis memuru Oğuzhan Kalkan'ın depodan mühimmat çaldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyonla 10 şüpheli gözaltına alındı ve aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Kalkan'ın, meslekten ihraç edilen eski özel harekât polisi Yaşar Yıldırım ve FETÖ ile bağlantılı polis memuru Ali Menteşe'ye mühimmatları sattığı tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 07:10
FETÖ’cülere ’Kalkan’ oldu! Polis memuru devletin silahlarını satmış

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Özel Harekât Başkanlığı, "Garson" kod adlı mahrem sorumluya ait dijital verilerin çözümlenmesi sonrasında yaptığı düzenlemelerle önemli görev değişikliklerine gitti.

240 EL BOMBASI 90 BİN FİŞEK KAYIP
Bu kapsamda, Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görevden alınan şube müdür vekilinin, depodan gelen mühimmat eksikliği şikayetleri üzerine yaptığı sayımda, 240 el bombası, 90 bin fişek ve 2 bin yüksek etkili mühimmatın kaybolduğu belirlendi.

FETÖ BAĞLANTILI KİŞİLERE SATTI
Özel Harekât Başkanlığı'nın kaybolan mühimmatlarla ilgili başlattığı soruşturmada, depo personeli olan polis memuru Oğuzhan Kalkan'ın, mesai saatleri dışında işe geldiği ve şüpheli davranışlar sergilediği tespit edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı operasyonda 5'i polis, biri avukat toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. (Takvim.com.tr / Arşiv)Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı operasyonda 5'i polis, biri avukat toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Yapılan takibin ardından, Kalkan'ın mühimmatları çaldığı ve FETÖ bağlantılı kişilere sattığı ortaya çıktı.

TEKRAR GÖREVE DÖNMÜŞ
Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı operasyonda 5'i polis, biri avukat toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, avukatın ofisinde 150'ye yakın el bombası, sayısız mühimmat, 3 Glock marka tabanca, 12 balistik yelek ve binlerce kurşun ele geçirildi.

Temsili depodan çalınan mühimmat görseli. (Takvim.com.tr / Arşiv)Temsili depodan çalınan mühimmat görseli. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Soruşturmanın devamında Oğuzhan Kalkan'ın depodan çaldığı mühimmatın bir kısmını, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 2023'te Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten atılan eski özel harekât polisi Yaşar Yıldırım'a sattığı, kalanını ise FETÖ üyeleriyle bağlantılı polis memuru Ali Menteşe'ye sattığı tespit edildi.

Ali Menteşe'nin ise "Garson" kod adlı gizli tanığın dijital verilerinin tek başına delil olarak kabul edilmemesi kararı doğrultusunda tekrar görevine döndüğü, FETÖ bağlantısı nedeniyle Mart 2024'te Özel Harekât branşından çıkarıldığı öğrenildi.

FETÖ’nün polisiye senaryosu! Garsondan açığa alındı! Soruşturma sürerken görevine geri döndü! Haşhaşilere kılavuz olan hesap mercek altındaFETÖ’nün polisiye senaryosu! Garsondan açığa alındı! Soruşturma sürerken görevine geri döndü! Haşhaşilere kılavuz olan hesap mercek altında
FETÖ'nün 'polis'iye senaryosu! "Garson"dan açığa alındı! Soruşturma sürerken görevine geri döndü! Haşhaşilere kılavuz olan hesap mercek altında

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA