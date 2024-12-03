FETÖ’cülere ’Kalkan’ oldu! Polis memuru devletin silahlarını satmış

Özel Harekât Başkanlığı, "Garson" kod adlı mahrem sorumluya ait dijital verilerin çözümlenmesi sonrasında yaptığı düzenlemelerle önemli görev değişikliklerine gitti.
240 EL BOMBASI 90 BİN FİŞEK KAYIP
Bu kapsamda, Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görevden alınan şube müdür vekilinin, depodan gelen mühimmat eksikliği şikayetleri üzerine yaptığı sayımda, 240 el bombası, 90 bin fişek ve 2 bin yüksek etkili mühimmatın kaybolduğu belirlendi.
FETÖ BAĞLANTILI KİŞİLERE SATTI
Özel Harekât Başkanlığı'nın kaybolan mühimmatlarla ilgili başlattığı soruşturmada, depo personeli olan polis memuru Oğuzhan Kalkan'ın, mesai saatleri dışında işe geldiği ve şüpheli davranışlar sergilediği tespit edildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı operasyonda 5'i polis, biri avukat toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. (Takvim.com.tr / Arşiv)
Yapılan takibin ardından, Kalkan'ın mühimmatları çaldığı ve FETÖ bağlantılı kişilere sattığı ortaya çıktı.
TEKRAR GÖREVE DÖNMÜŞ
Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı operasyonda 5'i polis, biri avukat toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, avukatın ofisinde 150'ye yakın el bombası, sayısız mühimmat, 3 Glock marka tabanca, 12 balistik yelek ve binlerce kurşun ele geçirildi.
Temsili depodan çalınan mühimmat görseli. (Takvim.com.tr / Arşiv)
Soruşturmanın devamında Oğuzhan Kalkan'ın depodan çaldığı mühimmatın bir kısmını, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 2023'te Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten atılan eski özel harekât polisi Yaşar Yıldırım'a sattığı, kalanını ise FETÖ üyeleriyle bağlantılı polis memuru Ali Menteşe'ye sattığı tespit edildi.
Ali Menteşe'nin ise "Garson" kod adlı gizli tanığın dijital verilerinin tek başına delil olarak kabul edilmemesi kararı doğrultusunda tekrar görevine döndüğü, FETÖ bağlantısı nedeniyle Mart 2024'te Özel Harekât branşından çıkarıldığı öğrenildi.