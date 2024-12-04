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PKK'nın kış yapılanmasına "Gürz" darbesi: 709 mağara, sığınak ve depo imha edildi

2024'te terör örgütü PKK/KCK'nın kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik "Gürz" operasyonlarında 709 mağara, sığınak ve deponun imha edildi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 08:55 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 09:00
PKK’nın kış yapılanmasına Gürz darbesi: 709 mağara, sığınak ve depo imha edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024'te terör örgütü PKK/KCK'nın kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik "Gürz" operasyonlarında 709 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini bildirdi.

PKK'nın kış yapılanmasına ''GÜRZ'' darbesi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürz operasyonları hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)

DURMADAN DURAKSAMADAN KARARLILIKLA MÜCADELE
"Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan kararlılıkla mücadele etmek." ifadelerini kullanan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle, il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen "Gürz" operasyonlarını her gün düzenlemeye devam ettiklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik 2024'te düzenlenen Gürz operasyonlarında 709 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)

"Bombalı eylemler için hazırlanan 2 ton 100 kilogram kimyasal patlayıcı, 617 kilogram plastik patlayıcı, 97 kilogram TNT ile 194 mayın ve canlı bomba yeleği ele geçirildi. Saldırı için hazırlanan 99 bin 936 muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek, 13 bin 657 ağır silah mühimmatı (bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı), 2 bin 252 el bombası ve 63 roketatar, havan, bombaatar, uçaksavar, lav silahı ile güdümlü füze ele geçirildi."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınakların tek tek tespit edilip imha edildiğini vurgulayan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.

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