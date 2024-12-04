KENDİ DÖNÜŞÜMÜNÜ YAPIYOR İmamoğlu'nun Sarıyer Reşitpaşa'da Boğaz manzarasına sahip 1.7 milyar TL (50 milyon dolar) değerindeki 3 villada kendi kentsel dönüşümünü yaptığı ortaya çıktı.

Bununla da kalamayan İmamoğlu, İstanbul'u unuttu. Kendi villasının dönüşümüne koyuldu.

Kaldırımı olmayan cadde ve sokaklara İBB tabelaları konularak geniş kaldırımlar yapıldı. (Takvim.com.tr )

Ekrem İmamoğlu'nun lüks villası için ekipleri seferber ettiği görüldü. (Takvim.com.tr )

EKİPLERİ SEFERBER ETTİ

Sabah'tan Mustafa Bakırhan'ın haberine göre; İstanbul'un kaynaklarını kendi gelecek planları için çarçur eden İmamoğlu'nun taşınmak için İBB ekiplerini de seferber ettiği de öğrenildi.

Kaldırımı olmayan cadde ve sokaklara İBB tabelaları konularak geniş kaldırımlar yapıldı, asfalt hazırlıkları başladı. Villa bahçesinde ise peyzaj çalışmalarının son rötuşları gerçekleştiriliyor. İBB Başkanı'nın kısa süre içinde buraya taşınması bekleniyor.