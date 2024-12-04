Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce kentsel dönüşüm karşıtı olduğunu ortaya koyan akla ziyan bir açıklamalarda bulunmuştu.
Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce kentsel dönüşüm karşıtı olduğunu ortaya koyan akla ziyan bir açıklamalarda bulunmuştu.
Göreve gelirken 5 yılda 100 bin konut dönüştürme sözü veren Ekrem İmamoğlu, verdiği sözleri tutmadığı gibi adeta vatandaşların aklıyla alay etti.
ÖNCE YIKTIRDI SONRA YENİDEN İNŞA ETTİ
17 numaralı villasını İBB Başkanı seçildikten sonra yıktıran İmamoğlu, geçen yıl aldığı yapı izni sonrasında bu villayı yeniden inşa etti. Mülkü ise aile şirketi üzerine kaydettirdi.
Bununla da kalamayan İmamoğlu, İstanbul'u unuttu. Kendi villasının dönüşümüne koyuldu.
KENDİ DÖNÜŞÜMÜNÜ YAPIYOR
İmamoğlu'nun Sarıyer Reşitpaşa'da Boğaz manzarasına sahip 1.7 milyar TL (50 milyon dolar) değerindeki 3 villada kendi kentsel dönüşümünü yaptığı ortaya çıktı.
EKİPLERİ SEFERBER ETTİ
Sabah'tan Mustafa Bakırhan'ın haberine göre; İstanbul'un kaynaklarını kendi gelecek planları için çarçur eden İmamoğlu'nun taşınmak için İBB ekiplerini de seferber ettiği de öğrenildi.
Kaldırımı olmayan cadde ve sokaklara İBB tabelaları konularak geniş kaldırımlar yapıldı, asfalt hazırlıkları başladı. Villa bahçesinde ise peyzaj çalışmalarının son rötuşları gerçekleştiriliyor. İBB Başkanı'nın kısa süre içinde buraya taşınması bekleniyor.
LÜKS DETAYLAR BULUNUYOR
Yıllardır deprem bölgesi Beylikdüzü'de ikamet eden İBB Başkanı İmamoğlu'nun düzenlemenin ardından Sarıyer'e geçeceği düşünülüyor.
Sağlam zemine sahip Sarıyer Reşitpaşa'da Boğaz ve FSM Köprüsü manzaralı ultra lüks bir malikâne inşa ettiren İmamoğlu'nun, Emirgan Korusu'nun hemen üstünde, Sarıyer sırtlarında yükselen 2 kat+1 bodrum şeklindeki villasında havuz, spor salonu, sauna gibi birçok lüks detay bulunuyor.