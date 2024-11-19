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FETÖ’nün 'polis'iye senaryosu! “Garson”dan açığa alındı! Soruşturma sürerken görevine geri döndü! Haşhaşilere kılavuz olan hesap mercek altında

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 'Garson' kod adlı mahrem sorumlunun şifrelerini çözüp, önemli dijital verilere ulaştı. Elde edilen bu bilgiler, bir özel harekat polisinin pasif göreve çekilmesine sebep oldu. Ancak polis, dijital veriler ve beyanların tek başına yeterli delil sayılmayacağına dair yargı kararlarından yararlanarak dava açtı. Erzincan İdare Mahkemesi, polis memurunun görevine iade edilmesine, ayrıca parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti. Olayın ardından, sosyal medya üzerinden "Polis Mevzuat" adıyla paylaşım yapan bir hesabın paylaşımları dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 08:49 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:19
FETÖ’nün ’polis’iye senaryosu! Garsondan açığa alındı! Soruşturma sürerken görevine geri döndü! Haşhaşilere kılavuz olan hesap mercek altında

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından sağlanan veriler doğrultusunda, FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunu açığa alması, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, FETÖ bağlantılı 445 polisin açığa alındığını duyurdu.

FETÖ’nün ’polis’iye senaryosu! Garsondan açığa alındı! Soruşturma sürerken görevine geri döndü! Haşhaşilere kılavuz olan hesap mercek altında

Söz konusu verilerin, "Garson" kod adıyla bilinen şüpheliye ait SD kartından elde edindiği öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ bağlantılı kişilere yönelik yeni listelemeler yaptı. Bu liste doğrultusunda, Özel Harekat Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderilen verilerle birlikte, 1100 özel harekat personeli pasif göreve alındı.

FETÖ’nün ’polis’iye senaryosu! Garsondan açığa alındı! Soruşturma sürerken görevine geri döndü! Haşhaşilere kılavuz olan hesap mercek altında

BRANŞTAN ÇIKARILDI

Özellikle "Kırmızı Kategori Risk 1" grubunda yer alan ve Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli O.Z. adlı polis memuru 3 Ocak 2024'te, yapılan değerlendirme sonrası özel harekat branşından çıkarıldı. O.Z'nin avukatı, müvekkilinin sicilinin temiz olduğunu ve branştan çıkarılmasının haksız olduğunu iddia ederek, Erzincan İdare Mahkemesi'ne

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