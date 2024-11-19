FETÖ’nün ’polis’iye senaryosu! Garsondan açığa alındı! Soruşturma sürerken görevine geri döndü! Haşhaşilere kılavuz olan hesap mercek altında

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından sağlanan veriler doğrultusunda, FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunu açığa alması, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, FETÖ bağlantılı 445 polisin açığa alındığını duyurdu.

Söz konusu verilerin, "Garson" kod adıyla bilinen şüpheliye ait SD kartından elde edindiği öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ bağlantılı kişilere yönelik yeni listelemeler yaptı. Bu liste doğrultusunda, Özel Harekat Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderilen verilerle birlikte, 1100 özel harekat personeli pasif göreve alındı.