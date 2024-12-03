SMO ilerliyor: Terör örgütü PKK/PYD-YPG Münbiç’ten kaçıyor

Muhalifler, Suriye hükümetine karşı düzenledikleri saldırılarda önemli bir ilerleme kaydederek, yıllar sonra ilk kez Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'i kontrol altına aldı. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Rıfat'a girerek bu bölgede etkinlik sağladı. SMO'nun bir sonraki hedefinin ise Münbiç olduğu belirtiliyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Pazar günü Halep'teki Kuveyris Havaalanı'nı ele geçirerek YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat ile Münbiç arasındaki bağlantıyı kesti. Ardından, önceki gün Tel Rıfat'ın kontrolünü tamamen sağladı.

SMO, Tel Rıfat’tan sonra Fırat Nehri’nin batısına ilerleyecek (Fotoğraf: AA)

SMO'NUN ROTASI MÜNBİÇ

SMO'nun Tel Rıfat'tan sonra Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) elinde kalan son bölgelerden biri olan Münbiç'e yönelmesi bekleniyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), geçtiğimiz hafta başlayan saldırılar sırasında Münbiç'te SMO ile terör örgütü DSG arasında çatışmaların meydana geldiğini duyurdu.

Yerel kaynaklara göre, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolü ele geçirdiği Tel Rıfat ve çevresindeki bölgelerden terör örgütü Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki Rakka vilayetine bağlı Tabka ilçesine doğru kaçışların başladığını söyledi.