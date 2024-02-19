Ekrem İmamoğlu’ndan akla ziyan açıklama! Murat Kurum’un kentsel dönüşüm vaadine karşı çıktı: 650 bin konut yapılmamalı

Kurum şunları söyledi:

"İmha eden, ihmal eden tarafta değil; daima bu aziz millet için inşaa eden, bu millet için ihya eden tarafta olacağız. İnsanımızı, daha sağlıklı ve daha güvenli bir İstanbul'da yaşatma idealimizden asla taviz vermeyeceğiz. Bu şehrin annelerinin, bu şehrin çocuklarının yüzünden tebessümü asla eksik etmeyeceğiz. İstanbulluların mutluluğunu ve huzurunu her şeyin üstünde tutacağız. Hamdolsun 39 ilçemizin tamamında; hep yeni bir temel, yeni bir açılışı yapıyor, evlatlarımızın geleceği için yeni müjdeler veriyoruz. 1 Nisan sabahı itibarıyla da; bakanlığımızın 'Yarısı bizden' kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzun yanında; biz de İBB olarak 'Yarısı Büyükşehirden' diyeceğiz 650 bin yeni yuvamızı inşallah hızlı bir şekilde başlatacağız. 100 bin sosyal konutumuzun inşasına hızlı bir şekilde başlayıp kentsel dönüşümde işte buradaki kardeşlerimizin çok uygun şartlarda oturabilecekleri konutları inşa edeceğiz. başlayacağız. İstanbul'umuza bu kapsamda tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz. Bir kez daha söylüyoruz ve uyarıyoruz, deprem siyaset üstü bir meseledir."