Ekrem İmamoğlu’ndan akla ziyan açıklama! Murat Kurum’un kentsel dönüşüm vaadine karşı çıktı: 650 bin konut yapılmamalı

EKREM İMAMOĞLU DÖNÜŞÜM SÖZÜNÜ TUTMADI
Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelirken 5 yılda 100 bin konut dönüştürme sözü verdi.
İmamoğlu aradan 4.5 yıl geçmesine rağmen ancak 9 bin 535 konut yapabildiğini açıkladı. İmamoğlu 9 bini aşkın konuttan bahsederken İBB iştirakı KİPTAŞ'ın Genel Müdürü Ali Kurt'un 2 bin 95 konut üretildiğini söylemesi aradaki büyük çelişkiyi de ortaya çıkardı.
AK PARTİ'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİ: "İSTEMEZÜKÇÜ" OLDULAR
Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüme karşı çıkmasına AK Parti'den tepki geldi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Kişi kendinden bilir işi! İstanbul'a 100 bin konut sözü verip bunun onda birini bile yapamayan basiretsiz anlayış, İstanbul'a verdiğimiz depreme dayanıklı 650 bin güvenli konut sözümüze "yapılamaz, yapılmamalı" diyor." dedi.
Kakaptepe şunları söyledi:
CHP'li aday yeni bir açıklama yapmış, akla ziyan! Herhalde bu açıklamayı da 'yapay zeka' ile planladılar.
Kişi kendinden bilir işi! İstanbul'a 100 bin konut sözü verip bunun onda birini bile yapamayan basiretsiz anlayış, İstanbul'a verdiğimiz depreme dayanıklı 650 bin güvenli konut sözümüze "yapılamaz, yapılmamalı" diyor.
Bu binaların kentsel dönüşüme girmesine, İstanbul'un değişimine karşı çıkan bu siyasi zihniyeti iyi tanıyın.
Kendi siyasi çıkarları söz konusu olunca 'değişimci' olanlar, iş vatandaşın can ve mal güvenliğine gelince 'istemezükçü' oldular.
İstanbul'da büyük bir afet riski var mı? Evet.
İstanbul'da yüz binlerce riskli yapı var mı? Evet.
İstanbul'da afetlere ve büyük risklere karşı 5 yıldır sadece uyuklayan, sempozyum düzenlemekten öteye gidemeyen bir misafir başkan var mı? Evet.
Ama iş yapmaya gelince hevesleri yok. İcraatları yok. Yönetim aklı, sağduyu, vicdan, empati yok. Kentsel dönüşüm konusunda sınıfta kalan tembel CHP'li İBB yönetimi, sorumluluktan kaçmak için 'bu kentsel dönüşüm yapılamaz, yapılmamalı' diyor.
CHP'li adayın keyfi öyle istiyor çünkü; 'Kentsel dönüşüm yapmayacağız, insanları afetlere terk edeceğiz, yarı zamanlı başkanlık yapacağız!' Yok öyle yağma! Buradan söz veriyorum! İstanbul, tarihin gördüğü en nitelikli ve hakkaniyetli kentsel dönüşümle afetlere karşı risksiz bir şehir haline gelecek. Tatil beldelerinden afet koordinasyonunu yönetmeye çalışan bu vurdumduymazlık ve vicdansızlık, İstanbul'un kaderi değildir ve asla da olmayacaktır!"