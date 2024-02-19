SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ekrem İmamoğlu'ndan akla ziyan açıklama! Murat Kurum'un kentsel dönüşüm vaadine karşı çıktı: 650 bin konut yapılmamalı

İstanbul'un kaynaklarını kendi gelecek planları için çarçur eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu akla ziyan bir açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un "İBB olarak ‘Yarısı Büyükşehirden’ diyeceğiz 650 bin yeni yuvamızı inşallah hızlı bir şekilde başlatacağız. 100 bin sosyal konutumuzun inşasına hızlı bir şekilde başlayıp kentsel dönüşümde işte buradaki kardeşlerimizin çok uygun şartlarda oturabilecekleri konutları inşa edeceğiz." vaadini hedef aldı. Kentsel dönüşüme karşı çıkan Ekrem İmamoğlu, "650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gerek..." dedi. İBB Başkanının bu sözlerine tepki yağdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 14:36 Güncelleme 19 Şubat 2024, 14:40
Ekrem İmamoğlu’ndan akla ziyan açıklama! Murat Kurum’un kentsel dönüşüm vaadine karşı çıktı: 650 bin konut yapılmamalı

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kentsel dönüşüm karşıtı olduğunu ortaya koyan akla ziyan bir açıklama yaptı.

MURAT KURUM'UN VAADİNİ HEDEF ALDI
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un 650 bin güvenli konut vaadini hedef alan İmamoğlu "Asla yapılmamalı" dedi.

KURUM'DAN DEPREME KARŞI GÜVENLİ KONUT VAADİ: 650 BİN YENİ YUVA
Kurum dün yaptığı açıklamada deprem gerçeğine dikkat çekerek kentsel dönüşüm vaadinde bulundu.

Kurum şunları söyledi:

"İmha eden, ihmal eden tarafta değil; daima bu aziz millet için inşaa eden, bu millet için ihya eden tarafta olacağız. İnsanımızı, daha sağlıklı ve daha güvenli bir İstanbul'da yaşatma idealimizden asla taviz vermeyeceğiz. Bu şehrin annelerinin, bu şehrin çocuklarının yüzünden tebessümü asla eksik etmeyeceğiz. İstanbulluların mutluluğunu ve huzurunu her şeyin üstünde tutacağız. Hamdolsun 39 ilçemizin tamamında; hep yeni bir temel, yeni bir açılışı yapıyor, evlatlarımızın geleceği için yeni müjdeler veriyoruz. 1 Nisan sabahı itibarıyla da; bakanlığımızın 'Yarısı bizden' kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzun yanında; biz de İBB olarak 'Yarısı Büyükşehirden' diyeceğiz 650 bin yeni yuvamızı inşallah hızlı bir şekilde başlatacağız. 100 bin sosyal konutumuzun inşasına hızlı bir şekilde başlayıp kentsel dönüşümde işte buradaki kardeşlerimizin çok uygun şartlarda oturabilecekleri konutları inşa edeceğiz. başlayacağız. İstanbul'umuza bu kapsamda tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz. Bir kez daha söylüyoruz ve uyarıyoruz, deprem siyaset üstü bir meseledir."

İMAMOĞLU'NDAN AKILLARA ZARAR AÇIKLAMA: YAPILMAMALI
Murat Kurum'un kendisine yönelik açıklamaları sorulan Ekrem İmamoğlu akla ziyan bir çıkış yaptı.

Kentsel dönüşüm karşıtı olduğunu bir kez daha ortaya koyan İmamoğlu, "650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken yaptığı açıklamalarla yani Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ortaya koyduğu başarılı süreci nasıl geride bırakırım diyerek tarihe en kötü vaatler dizilişi olarak çıkacak süreçleri tarifliyor. Tabii benim için kötü bir şey değil bu yaptıkları ama yine de üzülüyorum." dedi.

EKREM İMAMOĞLU DÖNÜŞÜM SÖZÜNÜ TUTMADI
Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelirken 5 yılda 100 bin konut dönüştürme sözü verdi.

İmamoğlu aradan 4.5 yıl geçmesine rağmen ancak 9 bin 535 konut yapabildiğini açıkladı. İmamoğlu 9 bini aşkın konuttan bahsederken İBB iştirakı KİPTAŞ'ın Genel Müdürü Ali Kurt'un 2 bin 95 konut üretildiğini söylemesi aradaki büyük çelişkiyi de ortaya çıkardı.

Son dakika: CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun dönüşüm yalanı! Depremi PR olarak kullanan İmamoğlu 5 yılda 2 bin konut dönüştürmüşSon dakika: CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun dönüşüm yalanı! Depremi PR olarak kullanan İmamoğlu 5 yılda 2 bin konut dönüştürmüş

AK PARTİ'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİ: "İSTEMEZÜKÇÜ" OLDULAR
Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüme karşı çıkmasına AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Kişi kendinden bilir işi! İstanbul'a 100 bin konut sözü verip bunun onda birini bile yapamayan basiretsiz anlayış, İstanbul'a verdiğimiz depreme dayanıklı 650 bin güvenli konut sözümüze "yapılamaz, yapılmamalı" diyor." dedi.

Kakaptepe şunları söyledi:

CHP'li aday yeni bir açıklama yapmış, akla ziyan! Herhalde bu açıklamayı da 'yapay zeka' ile planladılar.

Kişi kendinden bilir işi! İstanbul'a 100 bin konut sözü verip bunun onda birini bile yapamayan basiretsiz anlayış, İstanbul'a verdiğimiz depreme dayanıklı 650 bin güvenli konut sözümüze "yapılamaz, yapılmamalı" diyor.

Bu binaların kentsel dönüşüme girmesine, İstanbul'un değişimine karşı çıkan bu siyasi zihniyeti iyi tanıyın.

Kendi siyasi çıkarları söz konusu olunca 'değişimci' olanlar, iş vatandaşın can ve mal güvenliğine gelince 'istemezükçü' oldular.

İstanbul'da büyük bir afet riski var mı? Evet.

İstanbul'da yüz binlerce riskli yapı var mı? Evet.

İstanbul'da afetlere ve büyük risklere karşı 5 yıldır sadece uyuklayan, sempozyum düzenlemekten öteye gidemeyen bir misafir başkan var mı? Evet.

Ama iş yapmaya gelince hevesleri yok. İcraatları yok. Yönetim aklı, sağduyu, vicdan, empati yok. Kentsel dönüşüm konusunda sınıfta kalan tembel CHP'li İBB yönetimi, sorumluluktan kaçmak için 'bu kentsel dönüşüm yapılamaz, yapılmamalı' diyor.

CHP'li adayın keyfi öyle istiyor çünkü; 'Kentsel dönüşüm yapmayacağız, insanları afetlere terk edeceğiz, yarı zamanlı başkanlık yapacağız!' Yok öyle yağma! Buradan söz veriyorum! İstanbul, tarihin gördüğü en nitelikli ve hakkaniyetli kentsel dönüşümle afetlere karşı risksiz bir şehir haline gelecek. Tatil beldelerinden afet koordinasyonunu yönetmeye çalışan bu vurdumduymazlık ve vicdansızlık, İstanbul'un kaderi değildir ve asla da olmayacaktır!"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Seçim zaferi sonrası ilk yurtdışı ziyareti Türkiye’ye! Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi
CHP’de Hatay krizi tırmandı: Özgür Özel çıkmazda! Lütfü Savaş adaylıkta çekilmek istemiyor... Bağımsız aday mı olacak?
Türk Telekom
Soykırımcı İsrail hesap veriyor! Lahey’de gündem Filistin’in işgali: Soykırım konuşuldu sıra ’apartheid’da! Türkiye de beyanda bulunacak
CHP - İYİ Parti ateş hattı! İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e olay sözler... Siyasi muğlak, muhatap almıyorum
Son dakika: Konteynerde olduğu düşünülen 5 işçi neden kaçmadı? Tutuklanan sorumluların ifadeleri ortaya çıktı
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun hakkında gözaltı kararı verildi
Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi! Ekrem’e mesajlar... Özgür sana güle güle
FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in köstebeği deşifre oldu! İncelemede sona gelindi! Polis memurunun telefonundaki hafıza bölümü tespit edildi
CHP’de ’olağanüstü’ haller! ’Kurultay’ endişesine bürünen Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na 1 Nisan resti: Daha çok bekler
Münih Güvenlik Konferansı’na Putin korkusu damga vurdu! Batılı liderler karamsar: ABD terk etti NATO açığı kapatamaz
Milyoner’de geceye damga vuran soru: İzleyenler ekran başında adeta saçını başını yoldu! Yarışmacı işte o soruda joker hakkı kullandı
Batuhan A gemisinin eski personeli Doğuşcan Yaylak konuştu: Her hafta patlayan bir yerine kaynak yapıyorduk
Son dakika: Artık DEM ne derse o! İstanbul’u kaybetme korkusu Ekrem İmamoğlu ve CHP’yi DEM’e muhtaç etti! Kandil terörü Batı’ya CHP ile taşıyacak!
Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırıda yeni detaylara ulaşıldı | 2 saldırı tek fail! Talimatı veren DEAŞ’lı teröristin görüntüsü ortaya çıktı!
SON DAKİKA