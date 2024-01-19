Son dakika: CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dönüşüm yalanı! Depremi PR olarak kullanan İmamoğlu 5 yılda 2 bin konut dönüştürmüş

"BİTMEMİŞ KONUTLARI TESLİM ETMİŞ GİBİ EKLİYOR"

İmamoğlu'nun söylemlerinden ayrı olarak yeni konut üretmek yerine tek bina dönüşümü yaptırılan İBB iştiraki KİPTAŞ A.Ş, Genel Müdürü Ali Kurt da ise 4 buçuk yılda sadece 2 bin 95 konutun dönüştürülebildiğini ifade etti. İBB'de dönüşümün başındaki isim olan Ali Kurt'un İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belirttiği rakamların çok daha aşağısını söylemesi dikkat çekti. İBB Başkanı ve İBB şirketi KİPTAŞ Genel Müdürü arasındaki çelişkili beyanların ardından İmamoğlu'nun henüz başlanmamış veya bitmemiş olan konutları da hanesine eklediği ifade edildi.

YALAN SÖYLERKEN YÜZÜ BİLE KIZARMADI

Konuya ilişkin açıklama yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Yönetim Üyesi ve Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, "İcraat ağızda olunca ele pek bir iş kalmıyor" dedi. Kertişçi şu ifadelere yer verdi: İstanbul'da yaşanacak olan muhtemel büyük deprem için hepinizin endişeli olduğunun farkındayız. Ancak sizin kadar bu endişeyi taşımayan ve geçtiğimiz 5 yılda bu meseleyi çözmek yerine algı ve reklam çalışmalarıyla olayı geçiştirmeye çalışan bir İBB Başkanı var. Söylemleri ve eylemleriyle görüyoruz ki icraata dayalı neredeyse hiçbir faaliyet gözükmüyor. Üretim kanadı ağızda olunca ellere bir şey kalmıyor. İstanbul deprem riskiyle karşı karşıya ve deprem karşısındaki en önemli çözüm kentsel dönüşüm. CHP'li İBB Başkanı göreve Geldiğinde her yıl 20 bin, toplamda ise 100 bin konut sözü vermişti.