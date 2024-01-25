CHP'nin ittifak ortağı PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'den Meclis'te alçak sözler! "Biz Kürdistan diyoruz ve demeye devam edeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PKK'nın siyasi kolu DEM ile yerelde ittifak için safları sıkı tutuyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PKK'nın siyasi kolu DEM ile yerelde ittifak için safları sıkı tutuyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK partisi DEM ile yakın temas halinde olmaktan geri durmuyor.
Öte yandan terör örgütü PKK'ya desteğini her fırsatta açıkça ifade eden HDP yeni ismiyle DEM Parti Meclis'te skandal ifadeler kullanmaya devam ediyor.
"KÜRDİSTAN DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
HDP/DEM Parti vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit TBMM kürsüsünde alçak sözlerle, "Kürdistan bir hakikattir. Biz Kürdistan diyoruz ve demeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.