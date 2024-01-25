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CHP'nin ittifak ortağı PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'den Meclis'te alçak sözler! "Biz Kürdistan diyoruz ve demeye devam edeceğiz"

PKK'nın Meclis'teki uzantısı olan HDP yeni ismiyle DEM Parti'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. TBMM kürsüsünde küstah sözler savuran CHP'nin ittifak ortağı HDP/DEM Parti vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Kürdistan bir hakikattir. Biz Kürdistan diyoruz ve demeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 22:36 Güncelleme 25 Ocak 2024, 23:01
CHP’nin ittifak ortağı PKK’nın siyasi uzantısı HDP/DEM’den Meclis’te alçak sözler! Biz Kürdistan diyoruz ve demeye devam edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PKK'nın siyasi kolu DEM ile yerelde ittifak için safları sıkı tutuyor.

▶️ HDP/DEM'den Gazi Meclis'te kürdistan böğürtüleri!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK partisi DEM ile yakın temas halinde olmaktan geri durmuyor.

Öte yandan terör örgütü PKK'ya desteğini her fırsatta açıkça ifade eden HDP yeni ismiyle DEM Parti Meclis'te skandal ifadeler kullanmaya devam ediyor.



"KÜRDİSTAN DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
HDP/DEM Parti vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit TBMM kürsüsünde alçak sözlerle, "Kürdistan bir hakikattir. Biz Kürdistan diyoruz ve demeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

▶️ HDP/DEM'den Gazi Meclis'te kürdistan böğürtüleri!

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