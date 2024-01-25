CHP'nin ittifak ortağı PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'den Meclis'te alçak sözler! "Biz Kürdistan diyoruz ve demeye devam edeceğiz"





"KÜRDİSTAN DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

HDP/DEM Parti vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit TBMM kürsüsünde alçak sözlerle, "Kürdistan bir hakikattir. Biz Kürdistan diyoruz ve demeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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