AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı: Türkiye’nin meşru çıkarları için Suriye’deyiz! | Özgür Özel’e İran ayarı | Esad rejimine PKK tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye'nin içinde de muhalefetin açıklamaları oluyor. Büyük yanlışların olduğunu gördük bu açıklamalarda. Türkiye politikalarına aykırı yaklaşımlar oldu.

ÖZEL'İN "İRAN" AÇIKLAMALARI BÜYÜK BİR SORUMSUZLUK

Özgür Özel'in konuşmalarını izledik. İfadelerine bir daha bakma ihtiyacı hissettim. Hangi cümleyi söylediğini tekrar değerlendirdik. Türkiye'ye değil de başka ülkelere söylenecekleri Türkiye Cumhuriyeti'ne söylüyor. Türkiye'nin herhangi bir devleti güçlendirme ya da zayıflatma politikası yok. Oradaki varlığımızın neye dönük olduğunu ifade ettik. Orada herhangi bir grup ya da devlete karşı pozisyonda değiliz. Türkiye çıkarları için oradayız. Belli bir derinliği korumak için harekatları yaptık. Birkaç hattan gidiliyor. Özel'in böyle bir cümlesi büyük sorumsuzluk. Türkiye'nin herhangi bir devleti zayıflatmak ya da güçlendirmek için bulunduğunu söylemek basiretsizliktir.

Şimdiye kadarki duruşumuzu söyledik. Dışarıdaki bazı odaklar belli devletlerin tezi ile Türkiye'yi suçluyor. Özel'in konuşmasında Türkiye'yi suçlayan konuşmalar katalog haline getirilmiş. Uluslararası hukuk zemininde bu faaliyet yürütülüyor.

Dışarıdan yapılan açıklamalarda ve Türkiye içinde bunu söylüyorlar. Bu haraketliliği arkasında Türkiye olduğu yönünde. Burada kaynaklanan durum Suriye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanmakta.

Şimdiye kadar İdlib'e çeşitli saldırılar yapıldı. İlke kararları ihlal edildi. Ciddi sivil kayıplar oldu. Buradaki tansiyonun yükseldiğini gördük ve defalarca bu cumhurbaşkanımız tarafından muhataplarına ifade edildi. Nihayetinde böyle bir reaksiyon oluştu. Türkiye'nin tahrik ettiği ya da gerçekleştirdiği yönündeki ifadeler tamamen yalandır. Herhangi bir şekilde çatışmanın ortaya çıkmaması gerektiği, statünün korunması gerektiğini ifade ettik. Bütün taraflara ifade ettik bunu da. Bu ifadelerin muhalefet için cumhurbaşkanımıza dönük kullanılması manidardır. rejim'in ve YPG PKK'nun saldırıları ile bu tablo ortaya çıktı. Suriye içindeki çatışmaların yükselmesi yönünde bir yaklaşımımız yoktur. Cumhurbaşkanımız ortak çalışma iradesini korumaktadır.

Daha önce varılan mutabakatlarda birinci beklenti. Tel Rıfat ve Münbiç'ten terör örgütünün çıkarılmasıydı. Bu yerine getirilmedi. Terör unsurları oradan çıkarılmadı. Türkiye'ye bir tehdittir bu durum. Rejim terk ettiği yerlere terör örgütünü davet edip onlara teslim etmektedir. Bu da rejim ile terör örgütlerin iş birliğini gözler önüne sermekte. Tel Rıfat ve Münbiç'te terör örgütlerini görmek istemiyoruz.

İkinci mesele de 30 km derinlik meselesi. bu bizim kırmızı çizgimizdir. Ülkemize dönük tehditlerde bu tehditlerin sınır dışına atılması konusunda beyanımız bildirildi. Bu iş birliklerinin fotoğrafını net şekilde çekiyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ESAD'A ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanımız yakın zamanda pek çok ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Esad ile bir araya gelerek normalleşmeyi başlatmak gerektiğini, meseleleri kendi kendimize çözmemiz gerektiğini ifade etti. Bugünkü noktaya gelene kadar "muhaliflerle bir araya gelsin, kapsayıcı hükümetle Suriye birlik içinde yoluna devam etsin" denildi. Yayılmacı ve çatışmacı arzu içinde değiliz. Kapsayıcı devlet modeli yollarına devam etsinler.

Türkiye'ye dönük olarak tehdit oluşturulmasın. Şu anda en büyük hassasiyetle takip ettiğimiz konu herhangi bir göç dalgasının oluşmaması. Cumhurbaşkanımızın çağrısı bugün de geçerli.

Detaylar gelecek...