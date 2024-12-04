Araç plaka yenileme ekranı: Araç plaka yenileme e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

4 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', araç plakası yenileme işlemlerinde yeni bir devri başlattı. Yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte artık araç sahipleri tek tık ile araç plaka işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, internet üzerinden araç plaka yenileme nasıl yapılacak? İşte, merak edilen detaylar...

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ARAÇ PLAKA YENİLEME EKRANI

Yeni düzenleme araç sahipleri için ciddi bir kolaylık sunarken, kamu hizmetlerinde dijitalleşme sürecinde de önemli bir adım olarak kaydediliyor. Bu gelişmeyle beraber artık daha hızlı ve güvenli bir şekilde plaka yenileme işlemleri tamamlanabilecek.

ARAÇ PLAKA YENİLEME EKRANI GİRİŞİ