İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız kimdir, kaç yaşında? Selami Yıldız hayatı ve biyografisi...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bayrak değişimi yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız, 5 Aralık'ta yaş haddinden emekli olacak Zafer Aktaş'ın yerine atandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bayrak değişimi yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız, 5 Aralık'ta yaş haddinden emekli olacak Zafer Aktaş'ın yerine atandı.
SELAMİ YILDIZ KİMDİR?
1968 yılında İstanbul'da doğan Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1998-2000 yılları arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptı.
2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü unvanını aldı. 2017 yılında Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 2023 yılında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Emniyet teşkilatında uzun yıllar farklı görevlerde bulunan Selami Yıldız, İstihbarat Başkanlığı süresince kritik çalışmalara imza attı.