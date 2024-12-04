İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız kimdir, kaç yaşında? Selami Yıldız hayatı ve biyografisi...

Selami Yıldız ( Sağdaki )

SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da doğan Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1998-2000 yılları arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptı.