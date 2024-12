Halep ve Tel Rıfat düştü PKK Suriye'de çıkmaza girdi! Elebaşı Bese Hozat'dan "ayaklanma" çağrısı | İmralı - DEM paniği

PKK elebaşı Bese Hozat (Takvim.com.tr)



PKK'NIN İKİNCİ "KOBANİ OLAYLARI" HAYALİ: "TÜRKİYE'YE KARŞI YPG'NİN YANINDA YER ALIN"



Bilindiği üzere Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bir "teröristan" yapılanmasına kesin surette müsaade etmeyecek. Tel Rıfat ve Halep'ten YPG'nin defedilmesine bu pencereden bakmak gerekirken PKK ikinci "Kobani Olayları" hayaline kapıldı.

Teröristbaşı Bese Hozat, "Türkiye'ye karşı QSD(YPG) güçlerinin yanında yer alınmalı" sözleriyle Suriye'deki şer yuvaları ve Türkiye'deki bölücü uzantılarına "Seferberlik" çağrısında bulundu.



"Eli silah tutan herkes, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla dirensin" diyen Hozat şu ifadeleri kullandı:

Savaşın başını Türkiye çekiyor. Çok büyük bir ihtimaldir ki yani bu savaşı tüm Kuzey Doğu Suriye'ye de yayacaklar. O açıdan her yerde halkımızın, halklarımızın topyekûn bir direniş içerisinde olması lazım. Kuzey Doğu Suriye'de seferberlik ilan edilmeli. Seferberlik temelinde herkesin harekete geçmesi gerekiyor. Kuzey Doğu Suriye'de özellikle ve Suriye genelinde de halk buna karşı direnmelidir. Ve özellikle Kuzey Doğu Suriye'de halkımız ve halklarımız devrimci halk savaşı temelinde her yerde direnişe geçmelidir. QSD güçlerinin yanında yer almalıdır. YPG, YPJ güçleriyle birlikte direniş mevzilerinde savaşmalıdır, direnmelidir. Eli silah tutan herkes, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla bu direnişte yerini almalıdır. Varlığını, özgürlüğünü savunmalıdır, yurdunu, toprağını savunmalıdır. Hiçbir biçimde herhangi toprağını terk etme durumu yaşanmamalıdır. Herhangi bir göç yaşanmamalıdır. Nereye gidecek bu halk? Her yerde savaş var. Her yerde yıkım var. Doğru tutum, doğru yaklaşım kaldığı yerde direnişi geliştirmektir. Yurdunu, toprağını savunmaktır. Varlığını, özgürlüğünü savunmaktır. Devrimci halk savaşını geliştirmektir. Askeri güçleriyle birlikte 7'den 70'e bütün halkımızın bu direnişe, halklarımızın bu direnişe katılmasıdır.



AYAKLANMA ÇAĞRISI YAPTI



6-8 Ekim 2014'te cereyan eden sokak olaylarını hafızalardaki yerini korurken Kandil, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri bahane ederek "ayaklanma" çağrısı yaptı.



Bese Hozat, "Faşist, soykırımcı Türk devletine, işgalci, ilhakçı Türk devletine karşı, çetelerine karşı direnişi büyütme, güçlendirme çağrısı yapıyorum. Nasıl kapsamlı bir soykırım planı yürüttüklerini, bütün bu söylemlerin bir oyun olduğunu, bir özel savaş oyunu olduğunu çok net bir biçimde bu saldırılar, işte Suriye'de yürüttükleri savaş, kayyum politikaları, saldırılar, onca tutuklama çok net bir biçimde ortaya çıkardı. Bunu görmemiz lazım. O yüzden her yerde; Bakurê Kürdistan'da, Türkiye'de, Başur'da, Rojhilat'ta, ülke dışında, her yerde seferberlik ruhuyla halkımız ayağa kalkmalıdır. Direnişi büyütmelidir. Rojava bir bütünen devrimci halk savaşına seferber olmalıdır. Kuzey Doğu Suriye halklarının hepsi. Bu sadece askeri güçlerin omuzlarına bırakılamaz. Bu anlamda tehlike büyüktür ve herkes bu temelde gerçekleri görmeli ve halkımız da her yerde ayağa kalkmalıdır" dedi.