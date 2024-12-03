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Halep ve Tel Rıfat düştü PKK Suriye'de çıkmaza girdi! Elebaşı Bese Hozat'dan "ayaklanma" çağrısı | İmralı - DEM paniği

Suriye'de değişen denklem Kandil'i çıkmaza soktu. Tel Rıfat'ın YPG'den temizlenmesi, Halep banliyölerindeki terörist grupların ardına bakmadan kaçması üzerine PKK elebaşı Bese Hozat, "Türkiye, Kuzey Doğu Suriye’yi tamamen ilhak etmek istiyor. Halep’i de içine alacak şekilde Misak-ı Milli planlarını gerçekleştirmek istiyor" dedi. İkinci bir "Kobani Olayları" hayaline kapılan Hozat, "Eli silah tutan herkes, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla dirensin. Türkiye'ye karşı QSD(YPG) güçlerinin yanında yer alınmalı" deyip ayaklanma çağrısı yaptı. PKK'yı bir yandan da "İmralı - DEM" sancısı tuttu. Planlanan görüşme trafiği Kandil'i huzursuz etti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 10:33 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 10:42
Halep ve Tel Rıfat düştü PKK Suriye’de çıkmaza girdi! Elebaşı Bese Hozat’dan ayaklanma çağrısı | İmralı - DEM paniği

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Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör çıbanının başı koparılıyor.

Suriye'deki muhalif grupların ilerleyişi ile Esad rejiminin çekildiği noktalara konumlanan PKK/YPG'nin "teröristan koridoru" hayali suya düştü. Rakka - Halep bağlantısı kesildi, Tel Rıfat - Münbiç lojistik hattı çökertildi.

TEL RIFAT PKK/YPG'DEN ARINDIRILDI

Tel Rıfat, Ankara destekli SMO "Özgürlük Şafağı" operasyonu ile PKK/YPG işgalinden kurtarıldı. Gözler Münbiç'teki terör yuvalarına çevrildi. YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ise "Kaçtık" itirafında bulundu.

Tel Rıfat, PKK/YPG işgalinden arındırıldı (AA)Tel Rıfat, PKK/YPG işgalinden arındırıldı (AA)

Suriye sahasında ABD'den aldığı destekle varlığını sürdürmeye çalışan elebaşı, "Acil adımlar atın, bize destek verin" diyerek efendilerine yalvardı.

SURİYE'DE DENKLEM DEĞİŞTİ PKK ÇIKMAZA GİRDİ

Suriye'de değişen denklem hiç şüphesiz Kandil'deki terör baronlarını da çıkmaza soktu. PKK elebaşı Bese Hozat, Halep'in İran milisleri ve Esad rejiminden kurtarılmasını "işgal" olarak tanımlayıp "Gerçekten şu anda 3. Dünya Savaşı'nın merkezi durumuna geldi Suriye. Halep'in işgaliyle başladı, şimdi yayıldı" dedi.

ELEBAŞI ÇARESİZ: "TÜRKİYE HALEP'İ DE İÇİNE ALACAK ŞEKİLDE MİSAK-I MİLLİ İSTİYOR"

Tel Rıfat'ın YPG'den temizlenmesi, Halep banliyölerindeki terörist grupların ardına bakmadan kaçması üzerine Hozat, "Suriye'de savaşan Türk ordusudur. Bunu böyle görmemiz gerekiyor. Türk devleti zaten yıllardır ilhak, işgal politikalarından vazgeçmiş değil. Kuzey Doğu Suriye'yi tamamen işgal ve ilhak etmek istiyor. Halep'i de içine alacak şekilde Misak-ı Milli planlarını gerçekleştirmek istiyor. Halkların, Kürtlerin soykırımı üzerinden. Bu planını açık bir biçimde söylüyor. Bunu gizli saklı da yapmıyor. Bundan da hiçbir biçimde vazgeçmedi" diyerek acizlik itirafında bulundu.

PKK elebaşı Bese Hozat (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Bese Hozat (Takvim.com.tr)

PKK'NIN İKİNCİ "KOBANİ OLAYLARI" HAYALİ: "TÜRKİYE'YE KARŞI YPG'NİN YANINDA YER ALIN"

Bilindiği üzere Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bir "teröristan" yapılanmasına kesin surette müsaade etmeyecek. Tel Rıfat ve Halep'ten YPG'nin defedilmesine bu pencereden bakmak gerekirken PKK ikinci "Kobani Olayları" hayaline kapıldı.

Teröristbaşı Bese Hozat, "Türkiye'ye karşı QSD(YPG) güçlerinin yanında yer alınmalı" sözleriyle Suriye'deki şer yuvaları ve Türkiye'deki bölücü uzantılarına "Seferberlik" çağrısında bulundu.

"Eli silah tutan herkes, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla dirensin" diyen Hozat şu ifadeleri kullandı:

Savaşın başını Türkiye çekiyor. Çok büyük bir ihtimaldir ki yani bu savaşı tüm Kuzey Doğu Suriye'ye de yayacaklar. O açıdan her yerde halkımızın, halklarımızın topyekûn bir direniş içerisinde olması lazım. Kuzey Doğu Suriye'de seferberlik ilan edilmeli. Seferberlik temelinde herkesin harekete geçmesi gerekiyor. Kuzey Doğu Suriye'de özellikle ve Suriye genelinde de halk buna karşı direnmelidir. Ve özellikle Kuzey Doğu Suriye'de halkımız ve halklarımız devrimci halk savaşı temelinde her yerde direnişe geçmelidir. QSD güçlerinin yanında yer almalıdır. YPG, YPJ güçleriyle birlikte direniş mevzilerinde savaşmalıdır, direnmelidir. Eli silah tutan herkes, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla bu direnişte yerini almalıdır. Varlığını, özgürlüğünü savunmalıdır, yurdunu, toprağını savunmalıdır. Hiçbir biçimde herhangi toprağını terk etme durumu yaşanmamalıdır. Herhangi bir göç yaşanmamalıdır. Nereye gidecek bu halk? Her yerde savaş var. Her yerde yıkım var. Doğru tutum, doğru yaklaşım kaldığı yerde direnişi geliştirmektir. Yurdunu, toprağını savunmaktır. Varlığını, özgürlüğünü savunmaktır. Devrimci halk savaşını geliştirmektir. Askeri güçleriyle birlikte 7'den 70'e bütün halkımızın bu direnişe, halklarımızın bu direnişe katılmasıdır.


AYAKLANMA ÇAĞRISI YAPTI

6-8 Ekim 2014'te cereyan eden sokak olaylarını hafızalardaki yerini korurken Kandil, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri bahane ederek "ayaklanma" çağrısı yaptı.

Bese Hozat, "Faşist, soykırımcı Türk devletine, işgalci, ilhakçı Türk devletine karşı, çetelerine karşı direnişi büyütme, güçlendirme çağrısı yapıyorum. Nasıl kapsamlı bir soykırım planı yürüttüklerini, bütün bu söylemlerin bir oyun olduğunu, bir özel savaş oyunu olduğunu çok net bir biçimde bu saldırılar, işte Suriye'de yürüttükleri savaş, kayyum politikaları, saldırılar, onca tutuklama çok net bir biçimde ortaya çıkardı. Bunu görmemiz lazım. O yüzden her yerde; Bakurê Kürdistan'da, Türkiye'de, Başur'da, Rojhilat'ta, ülke dışında, her yerde seferberlik ruhuyla halkımız ayağa kalkmalıdır. Direnişi büyütmelidir. Rojava bir bütünen devrimci halk savaşına seferber olmalıdır. Kuzey Doğu Suriye halklarının hepsi. Bu sadece askeri güçlerin omuzlarına bırakılamaz. Bu anlamda tehlike büyüktür ve herkes bu temelde gerçekleri görmeli ve halkımız da her yerde ayağa kalkmalıdır" dedi.

PKK elebaşı Bese Hozat (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Bese Hozat (Takvim.com.tr)


IRAK'TA DARBE YEDİ, SURİYE'DE ÇIKMAZA GİRDİ, AKLA ZİYAN SÖZLER SARF ETTİ: "TÜRKİYE PKK İLE UĞRAŞIRSA YIKILIR"

Irak'ın kuzeyinde darbe üstüne darbe yiyen, Suriye'nin kuzeyinde çıkmaza giren PKK elebaşı, akla ziyan sözlerle Türkiye'ye tehdit etmeye kalktı.

"Türk devleti PKK ile baş edemez" hezeyanına kapılan Hozat, "Türk devleti bu politikalarda ısrar ettiği müddetçe sonuç Türk devletinin yıkımı ve parçalanması olacak, bölünmesi olacak. Kendisi şu anda aslında mevcut politikalarla Türkiye'de parçalanmayı ve bölünmeyi yaratıyor. Her yönüyle bunun ortamını ve zeminini hazırlıyor. Bunda ısrar ettiği müddetçe bu onun yıkımını getirecektir" şeklinde konuştu.

İMRALI - DEM PLANI KANDİL'İ PANİKLETTİ

Türkiye "iç cepheyi" sağlam tutup "terörsüz bir gelecek" inşa etmeye çalışırken PKK süreci sabote etmeyi sürdürüyor.

İmralı - DEM hattında planlanan görüşme trafiği Kandil'i huzursuz etti. Bese Hozat, "Şimdi DEM Parti eşbaşkanlarının ya da DEM Parti'den bir heyetin görüşmesini gündeme koymuşlar. Yani bütün bunları da Kürt halkında daha fazla beklenti yaratma, umut yaratma, böyle çözüm ve barış tartışmaları etrafında Kürt halkını etkisizleştirme, mücadele gücünden, direniş gücünden düşürme, hep bir bekleme pozisyonda tutma, etkisiz, mücadelesiz bir pozisyonda tutma, bununla da yeni kurguladıkları soykırım politikalarını sonuca götürme hesabı ve çabası içerisindedirler. Bunu bilmemiz gerekiyor" dedi.

PKK'nın Kandil kadrosu (Takvim.com.tr / Arşiv)PKK'nın Kandil kadrosu (Takvim.com.tr / Arşiv)

"KAYYUMLAR ARTACAK" ENDİŞESİ

"Kayyumlar daha da artacak" endişesine kapılan Hozat, "Çözüm niyeti olan, gerçekten onurlu barış niyeti olan bir devlet, bir iktidar bu kadar belediyelere işgal politikaları geliştirir mi? Belediyeleri gasp eder mi? İşte başladılar Mardin'de, Elîh'te, Halfeti'de, işte Dersim'de, Pulur'da, en son Miks'te… Daha da geliştirecekler. İşte Esenyurt'ta geliştirecekler yani. Diğer belediyeler Ankara'dır, İstanbul'dur, adım adım. Kürtleri sindirdikten sonra, demokratik siyaseti ezdikten, etkisiz kıldıktan sonra diğer muhalefeti de ezmeyi ikinci bir şey olarak, plan olarak devreye koyacaklar. Bu çok açık" ifadelerini kullandı.

"YEREL ÖZERKLİK" İSTEYECEK KADAR İLERİ GİTTİ

"Yerel özerklik" isteme cüreti gösteren PKK'lı Bese sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çözüm tartışılırsa o zaman Türkiye'de demokratik, çoğulcu, özgürlükçü bir anayasanın yapılması lazım. Anayasada Kürtlerin varlığı, kimliği tanınmalı. Kürtler ana dilinde eğitim görmeli. Ana dilinde eğitimi, kültürünü özgürce geliştirebilmeli, yaşayabilmeli, siyasi hakları verilmeli, kendi kendini yönetebilmeli, öz yönetimi olmalı, Kürtlerin varlığı, kimliği tanınmalı. Bir çözüm, barış tartışmaları yürütülüyorsa bunların tartışılması lazım. Şimdi söylemde barış, çözüm diye bir tartışma açılmış, bir özel savaş gündemidir."

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