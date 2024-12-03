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Şam'daki yalancı! Esad rejimi, İran ve PKK aynı noktada buluştu... Suriyeli Bakan Sayyed'den Türkiye'ye "İsrail" iftirası

Şam, İran ve PKK "Türkiye'ye iftira atma" noktasında buluştu. İran basınında "Türkiye ile İsrail'in direniş eksenine karşı komplosu" başlıkları kullanıldı. PKK elebaşı Bese Hozat tıpkı İran gibi Başkan Erdoğan'a "İsrail" iftirası attı. Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Abdülsettar al Sayyed ise hadsiz sözler sarf etti. Sayyed, "Suriye'yi hedef alan Türk - Siyonist plandır" dedi. Halep sancısıyla Türkiye'yi hedef gösteren İran basını ve Suriye rejiminin iddialarının aksine Ankara Suriye'nin toprak bütünlüğünü teminat altına almak adına Şam'a defalarca kez el uzattı. Esad fırsat tepti.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 15:20 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 15:21
Şam’daki yalancı! Esad rejimi, İran ve PKK aynı noktada buluştu... Suriyeli Bakan Sayyed’den Türkiye’ye İsrail iftirası

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Suriye'de 5 günde değişen denklemle aciz kalan Esad rejimi "Şam'dan öteye hükmü geçmeyen rejim" konumuna geldi.

Halep, İdlib, Tel Rıfat, Hama ekseninde devam eden muhalif ilerleyiş sonrası İran destekli Şii milisler, Esad'a bağlı Şebbihalar ve rejim unsurları ağır kayıplar verdi.

Bu durum hiç şüphesiz Şam, İran ve PKK'nın bölge üzerindeki çıkarlarını yerle bir etti.

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İRAN, ŞAM VE PKK AYNI ÇİZGİDE BULUŞTU! TÜRKİYE'YE "İSRAİL" İFTİRASI

İran'da rejim ve Hamaney'e yakın gazeteler Suriye'deki olaylar sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "İsrail" iftirası attı.

"Halep fitnesi" ve "Türkiye ile İsrail'in direniş eksenine karşı komplosu" ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Bese Hozat (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Bese Hozat (Takvim.com.tr)

Terör örgütü PKK elebaşı Bese Hozat "ABD, İngiltere, İsrail Türkiye'yi kendi planlarına dahil ederek bir bütünen ortak bir plan mı Türkiye ile birlikte çıkardılar? Ve şu anda Suriye'ye bu müdahaleyi, Suriye halklarına bu müdahaleyi Türkiye öncülüğünde ortak mı yapıyorlar?" yapıyorlar deyip İran gibi Türkiye'ye "İsrail" iftirası attı.



SURİYE VAKIFLAR BAKANI'NDAN HADSİZ SÖZLER

Esad'ın kabinesinde yer alan Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Abdülsettar el Seyyid de PKK ve İran'la aynı çizgiye geldi.

Abdülsettar el Seyyid "Suriye'yi hedef alan Türk - Siyonist plandır" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Suriye Vakıflar Bakanı, Türkiye'yi işgalcilikle suçlayıp "Kuzey'deki ve Golan'daki topraklarımızın her santimetrekaresini geri alma ve Türk, İsrail ve Amerikalı işgalcileri sınır dışı etme hakkımız var ve bu tartışılamaz" dedi.

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ANKARA DEFALARCA KEZ EL UZATTI ŞAM FIRSATI KAÇIRDI

Ancak Halep sancısıyla Türkiye'yi hedef gösteren İran basını ve Suriye rejiminin aksine Ankara kaos ortamını dağıtmak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü teminat altına almak adına Şam'a el uzattı.

ABD, Rusya, İran, İsrail, PKK/YPG ve milis gruplar bölgede vekalet savaşı yürütürken Başkan Recep Tayyip Erdoğan defalarca kez Esad'a "Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok edelim, aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla rahatlatır" çağrısında bulundu.

Rusya ve İran'ın güdümünde kalan Esad bu fırsatı iyi değerlendiremedi.

Bölgede yaşanan son gelişmeler Türkiye'nin haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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