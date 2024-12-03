Şam'daki yalancı! Esad rejimi, İran ve PKK aynı noktada buluştu... Suriyeli Bakan Sayyed'den Türkiye'ye "İsrail" iftirası

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Suriye'de 5 günde değişen denklemle aciz kalan Esad rejimi "Şam'dan öteye hükmü geçmeyen rejim" konumuna geldi.



Halep, İdlib, Tel Rıfat, Hama ekseninde devam eden muhalif ilerleyiş sonrası İran destekli Şii milisler, Esad'a bağlı Şebbihalar ve rejim unsurları ağır kayıplar verdi.



Bu durum hiç şüphesiz Şam, İran ve PKK'nın bölge üzerindeki çıkarlarını yerle bir etti.