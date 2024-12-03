Şam'daki yalancı! Esad rejimi, İran ve PKK aynı noktada buluştu... Suriyeli Bakan Sayyed'den Türkiye'ye "İsrail" iftirası

Suriye'de 5 günde değişen denklemle aciz kalan Esad rejimi "Şam'dan öteye hükmü geçmeyen rejim" konumuna geldi.
Halep, İdlib, Tel Rıfat, Hama ekseninde devam eden muhalif ilerleyiş sonrası İran destekli Şii milisler, Esad'a bağlı Şebbihalar ve rejim unsurları ağır kayıplar verdi.
Bu durum hiç şüphesiz Şam, İran ve PKK'nın bölge üzerindeki çıkarlarını yerle bir etti.
İRAN, ŞAM VE PKK AYNI ÇİZGİDE BULUŞTU! TÜRKİYE'YE "İSRAİL" İFTİRASI
İran'da rejim ve Hamaney'e yakın gazeteler Suriye'deki olaylar sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "İsrail" iftirası attı.
"Halep fitnesi" ve "Türkiye ile İsrail'in direniş eksenine karşı komplosu" ifadelerini kullandı.
PKK elebaşı Bese Hozat (Takvim.com.tr)
Terör örgütü PKK elebaşı Bese Hozat "ABD, İngiltere, İsrail Türkiye'yi kendi planlarına dahil ederek bir bütünen ortak bir plan mı Türkiye ile birlikte çıkardılar? Ve şu anda Suriye'ye bu müdahaleyi, Suriye halklarına bu müdahaleyi Türkiye öncülüğünde ortak mı yapıyorlar?" yapıyorlar deyip İran gibi Türkiye'ye "İsrail" iftirası attı.