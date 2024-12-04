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Sinsilik 'rejim'i! Masadan kaçan Esad'ın "İdlib'teki 2.5 milyon kişiyi Türkiye'ye göçe zorlama" planı... Ankara'dan Şam'a son uyarı

Suriye'de 5 günde değişen denklemle aciz kalan Beşar Esad "Şam'dan öteye hükmü geçmeyen rejim" konumuna geldi. Ankara'nın uzattığı eli tutmayıp sahada PKK ile iş birliği yapan Esad, İdlib'de fesatlık peşine düştü. 2.5 milyon kişinin yaşadığı bölgede "Türkiye sınırlarına göç akını" hedeflenen sinsi ve kahpe bir plan devreye sokulmak istendi. Nitekim İdlib'e düşen rejim-Rus bombalarının altında da bu gerçeklik yatıyor. Öte yandan Ankara "Aklını başına al Esad, vakit geçmiş değil uzattığımız eli tut" diyerek Şam'a son uyarısını yaptı.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 13:00 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 13:50
Sinsilik ’rejim’i! Masadan kaçan Esad’ın İdlib’teki 2.5 milyon kişiyi Türkiye’ye göçe zorlama planı... Ankara’dan Şam’a son uyarı

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Suriye 13 yılı aşkın bir zamandır istikrarsızlık pençesinde.

ABD, Rusya, İran, İsrail, PKK/YPG ve milis gruplar bölgede vekalet savaşı yürütürken Ankara kaos ortamını dağıtmak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü teminat altına almak adına Şam'a el uzattı.

Ancak, Rusya ve İran'ın güdümünde kalan Esad bu fırsatı iyi değerlendiremedi. Başkan Erdoğan'ın "Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok edelim, aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla rahatlatır" uyarısını dikkate almadı.

Suriye'de yaşanan son gelişmeler sonrası Esad'ın Şam'dan öteye hükmü kalmadı (Takvim.com.tr)Suriye'de yaşanan son gelişmeler sonrası Esad'ın Şam'dan öteye hükmü kalmadı (Takvim.com.tr)

5 GÜNDE HARİTA DEĞİŞTİ... ESAD'IN ŞAM'DAN ÖTEYE HÜKMÜ KALMADI

Türkiye uzun bir zamandır Orta Doğu'daki şiddet sarmalının Suriye'yi de içine çekme ihtimaline dikkat çekerken bölgede sular bir kez daha ısındı.

Muhalifler Halep'i ele geçirdi. İdlib'de tam kontrol sağlayıp Hama'ya doğru harekete geçti. 5 günde harita denklem değişti. Esad stratejik olarak derin bir darbe yedi "Şam'dan öteye hükmü geçmeyen" rejim konumuna düştü.

Esad rejimi İdlib kent merkezine hava saldırısı düzenledi (AA)Esad rejimi İdlib kent merkezine hava saldırısı düzenledi (AA)

İDLİB'DE SİNSİ VE KAHPE PLAN

Ancak Ankara'nın uzattığı elip tutmayıp kuyruğu dik tutma kafasına giren BAAS kafası, sırtını PKK/YPG'ye dayayıp Rusya'dan medet umdu.

İdlib'de sinsi ve kahpe bir plan devreye sokulmak istendi. Rus ve rejim uçakları bölgedeki sivilleri ve hastaneleri havadan bombaladı. Burada yaşayan 2.5 milyon insanı Türkiye'ye göçe zorladı. Saldırılar sonrası birçok kişi yerinden edildi. Böylelikle Türkiye sınırında yeni bir insani krizi senaryosu oluşturulmak istendi.

Suriye'de yaşanan son gelişmeler sonrası Esad'ın Şam'dan öteye hükmü kalmadı (Takvim.com.tr)Suriye'de yaşanan son gelişmeler sonrası Esad'ın Şam'dan öteye hükmü kalmadı (Takvim.com.tr)

TÜRKİYE'DEN SON UYARI... "AKLINI BAŞINA AL UZATTIĞIMIZ ELİ TUT"

Öte yandan Türkiye, ayağı sallantıda olan Beşar Esad rejimine son uyarısını yaptı. Türkiye'nin uzattığı elin Suriye'nin çıkarına olduğu ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacağının teminatı verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın, Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir" dedi.

Erdoğan "Ülkemizin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde sahadaki süreci anbean takip ve tahlil ediyor, bunlara halel getirecek herhangi bir farklı eylemin yaşanmaması adına gereken bütün tedbirleri alıyoruz" uyarısını yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli Esad'ı uyardı (AA)MHP lideri Devlet Bahçeli Esad'ı uyardı (AA)

Esad'a "Aklını başına al" telkininde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Normalleşme iradesi göstermesi ülkesinin çıkarınadır. Türkiye'nin başka topraklarda gözü yoktur. Esad rejiminin idrak etmesi lazım. Türk askerinin terörle mücadelesini hazmedemedi. Bize göre vakit geçmiş değildir... Esad ön şartsız temas kurmalı" şeklinde konuştu.

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