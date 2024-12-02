TUSAŞ saldırısının şüphelisi Velat Çetinkaya İtalya’da yakalandı!

23 Ekim'de Ankara'da Türk Havacılık Sanayi AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısının planlayıcıları arasında olduğu düşünülen Velat Çetinkaya, İtalya'nın başkenti Roma'da tutuklandı. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Roma polisi, Çetinkaya'yı turistlere kiralanan bir dairede yakalayarak gözaltına aldı. 50 yaşındaki Çetinkaya, Roma'ya 30 kilometre mesafedeki Campino'da çıkarıldığı mahkeme tarafından "uluslararası terör" suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Terörist Velad Çetinkaya'nın Roma'da enselendi (Ekran görüntüsü)

İADE SÜRECİ BAŞLADI

Çetinkaya, iki yıl önce Almanya'nın Stuttgart Savcılığı tarafından uluslararası terörizm suçlamasıyla Avrupa çapında tutuklama kararıyla aranmaya başlanmıştı. Kayıplara karışan ve Roma yakınlarındaki Ciampino'da bir otelde saklanan Çetinkaya, İtalya İçişleri Bakanlığı'na bağlı Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (Digos) ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Alman yetkililer tarafından talep edilen iade süreci için cezaevine gönderildiği aktarıldı.

ROMA'DA GEÇİRDİĞİ SÜRE ZARFI MERCEK ALTINDA

Terörist Velat Çetinkaya'nın Roma'da geçirdiği süre zarfında ne yaptığı, nerede saklandığı ve herhangi biriyle iş birliği içinde olup olmadığı araştırılıyor.

REGİNA CELLİ HAPİSHANESİNE SEVK EDİLDİ

2022 yılının sonunda Stuttgart Mahkemesi, Velat Çetinkaya hakkında uluslararası terör faaliyeti suçlamasıyla Avrupa çapında tutuklama emri çıkarmıştı. Roma'da yakalanarak Regina Celli hapishanesine sevk edilen Çetinkaya ile ilgili açıklama yapan bir polis yetkilisi, operasyona Uluslararası Polis İşbirliği Teşkilatı'ndan ajanların da katıldığını belirtti.