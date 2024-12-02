Halep’e dönüş başladı: Terörden arındırılan bölgelerde siviller evlerine geri dönüyor

Geri dönüş yapan Ömer isimli bir Suriyeli, 10 yıl aradan sonra Halep'e döndüğünü belirterek, "Türkiye'ye, istihbarat, b-polis, tari,k ve belediye, jandarma hepsine teşekkür ederim. Orada akrabalarımız var ama hepsi gitti. Savaş bitti inşallah Esad gitti inşallah, Allah razı olsun Türkiye'den. Şam'a kadar gideceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Suriye'de teröristlerden arındırılan bölgeler arasında Tel Rıfat ve Halep de yer aldı. Bölgede yaşayan, yerinden edilmiş siviller evlerine dönmeye başladı. A Haber muhabirleri Barış Türel ve Mehmet Geçgel, sıcak bölgelerden son gelişmeleri aktardı.

A Haber Kritik bölgede:(Ekran görüntüsü)

REJİMDEN KURTULAN HALEP'E DÖNÜŞLER BAŞLADI

Halep'in giriş kapılarından Azez noktasında ve Azez kırsalında yaşayan Halepli sivillerin artık evlerine dönüş yolunu tuttuğunu söyleyen A Haber muhaberi Mehmet Geçgel, "Yıllar önce evlerinden çıkmak durumunda kalmışlardı. Halep'e dönüş yoluna geçtiler. Rejimden kurtulan Halep'e gidişler başlamış durumda. Suriye'nin kuzeyinde kamplarında yaşayan siviller eşyalarını topladılar ve Fırat Kalkanı Hareket bölgesinde temizlenen noktalara giden sivillerdi bunlar. Halep'in kuzey kapısındayız. Çocukları ve bebekleri var. Rejim uçaklarının bazı noktaları vurduklarını ifade edelim."dedi

Kilometrelerce uzunlukta bir kuyruk oluşmuş durumda olduğunu söyleyen Mehmet Geçgel, "Halep kapısına gelen siviller buradan içeri girecekler ve evlerini yıllar sonra görecek olanlar var. Kamplardan dönen siviller Halep'e gitmek için yollara düştüler." ifadelerini kullandı.