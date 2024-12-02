Bakan Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev yapacak yeni büyükelçileri belirledi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin çeşitli büyükelçilik ve daimi temsilciliklerine yapılan atamalar şu şekilde:

İkili İlişkiler (Asya-Pasifik) Genel Müdürü Büyükelçi Esra Cankorur, Dublin Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

İkili İlişkiler (Doğu Afrika) Genel Müdürü Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen, Roma Büyükelçisi olarak atanırken,

İkili İlişkiler (Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı) Genel Müdürü Büyükelçi Gökhan Turan, Berlin Büyükelçisi oldu.

Büyükelçi Ali Murat Ersoy, Yeni Delhi Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Bakü Büyükelçisi olarak atanırken,

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu, Amman Büyükelçisi olarak görev alacak.

Büyükelçi Hakan Çakıl, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi olarak atandı.

Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Taşkent Büyükelçisi oldu.

Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Büyükelçi Sadık Arslan, Singapur Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Büyükelçi Mehmet Poroy, Abuja Büyükelçisi olarak atanırken,

Büyükelçi Lütfullah Göktaş, Abu Dabi Büyükelçisi oldu.

Büyükelçi Armağan İnci Ersoy, Panama Büyükelçisi olarak göreve başlayacak.

Büyükelçi Nuri Kaya Bakkalbaşı, Managua Büyükelçisi olarak atandı.

Büyükelçi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Bişkek Büyükelçisi oldu.

Personel Genel Müdür Yardımcısı Elçi Melih Karalar, Wellington Büyükelçisi olarak atanırken,

Strateji Geliştirme Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Elçi Başak Genç Yüksel, Ulanbator Büyükelçisi olarak görev yapacak.

Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Elçi Feriba Duygu Hokkacı Esirgen, Vagadugu Büyükelçisi olarak atandı.

Protokol Genel Müdür Yardımcısı Elçi Emin Akseki, Saraybosna Büyükelçisi olarak göreve başlayacak.

Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Elçi Julide Kayıhan, Bangkok Büyükelçisi olarak atanırken,

Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Elçi Aytaç Yılmaz, Havana Büyükelçisi oldu.