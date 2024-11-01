Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin (TUSAŞ) Ankara 'nın Kahramankazan ilçesindeki merkez yerleşkesine gerçekleştirilen hain terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi ise yaralandı.

Terör saldırısına dair yeni bilgilere ulaşıldı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin, saldırıdan bir gece önce Sivas'ın Kangal ilçesinden taksiyle Ankara'ya geldikleri, iki teröristi televizyonda görünce tanıyan bir lokantacının ihbarıyla ortaya çıkmıştı.