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TUSAŞ saldırısında cep telefonu detayı! Ankara'da tam 20 saat geçirmişler! Taksicinin ifadesine ulaşıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne 23 Ekim 2024 tarihinde terör saldırısı düzenlendi.Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin isimlerinin Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek olduğu öğrenildi. 2 teröristin Sivas'tan Ankara'ya taksiyle geldiği ortaya çıktı.Teröristlerin içi silah dolu sırt çantalarıyla Ankara'da 20 saat dolaştıkları tespit edildi. İki haini Ankara'ya götüren taksicinin ifadesine de ulaşıldı.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 07:58 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 08:10
TUSAŞ saldırısında cep telefonu detayı! Ankara’da tam 20 saat geçirmişler! Taksicinin ifadesine ulaşıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki merkez yerleşkesine gerçekleştirilen hain terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi ise yaralandı.

TUSAŞ saldırısında cep telefonu detayı! Ankara’da tam 20 saat geçirmişler! Taksicinin ifadesine ulaşıldı

Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'i etkisiz hale getirdi.

TUSAŞ saldırısında cep telefonu detayı! Ankara’da tam 20 saat geçirmişler! Taksicinin ifadesine ulaşıldı

Terör saldırısına dair yeni bilgilere ulaşıldı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin, saldırıdan bir gece önce Sivas'ın Kangal ilçesinden taksiyle Ankara'ya geldikleri, iki teröristi televizyonda görünce tanıyan bir lokantacının ihbarıyla ortaya çıkmıştı.

2 terörist Kangal'da böyle görüntülendi

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