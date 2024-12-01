MSB paylaştı! Türkiye, NATO harekatında: 2 F-16 ile katıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, NATO Müttefik Hava Komutanlığı sorumluluğunda yürütülen Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 29 Kasım'da, Romanya hava sahasında yapılan Taarruzi Mukabil Hava Harekatı'na, NATO üyesi ülkelerden Fransa, İtalya ve Yunanistan ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığından 2 F-16 uçağının katılım sağladığı belirtildi.

MSB'nin NATO paylaşımı (Ekran Görüntüsü)

Açıklamada, Taarruzi Mukabil Hava Harekatı'nda, F-16'ların, Fransa Hava Kuvvetlerine ait MRTT-A330 uçağından yakıt ikmali yaptığı, ayrıca görev komutanı rolünün başarıyla icra edildiği aktarıldı.