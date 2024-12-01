Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Blinken'a çok net Suriye mesajı: Terör faaliyetlerine asla izin vermeyiz (Takvim.com.tr arşiv)



"TERÖR FAALİYETLERİNE ASLA İZİN VERMEYİZ"



Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye'deki gerginliğin azaltılmasından yana olduklarını söyledi. Suriye'de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, Türkiye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceklerini belirtti.