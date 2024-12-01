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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Blinken'a çok net Suriye mesajı: Terör faaliyetlerine asla izin vermeyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Bakan Fidan görüşmede,Türkiye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin verilmeyeceğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 17:54 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 18:30
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Blinken’a çok net Suriye mesajı: Terör faaliyetlerine asla izin vermeyiz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Blinken'a çok net Suriye mesajı: Terör faaliyetlerine asla izin vermeyiz (Takvim.com.tr arşiv)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Blinken'a çok net Suriye mesajı: Terör faaliyetlerine asla izin vermeyiz (Takvim.com.tr arşiv)

"TERÖR FAALİYETLERİNE ASLA İZİN VERMEYİZ"

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye'deki gerginliğin azaltılmasından yana olduklarını söyledi. Suriye'de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, Türkiye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Blinken'a çok net Suriye mesajı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Blinken'a çok net Suriye mesajı: Terör faaliyetlerine asla izin vermeyiz (Takvim.com.tr arşiv)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Blinken'a çok net Suriye mesajı: Terör faaliyetlerine asla izin vermeyiz (Takvim.com.tr arşiv)

GAZZE'DE ATEŞKES

Bakan Fidan ayrıca, Lübnan'daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail'in verdiği sözleri tutması gerektiğini, Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Görüşmede, Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları da görüşüldü.

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TEL RIFAT'TAKİ DURUM

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimi ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Esed rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine girmesiyle, rejim güçleri Tel Rıfat'tan çekildi.

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