Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu trafik kazası geçirdi





Kaza, Sungurlu ilçesi Gökçam köyü mevkisi Sungurlu- Alaca yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri plakaları henüz öğrenilemeyen 4 araç, kazaya karıştı. Kazada, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun da arasında bulunduğu toplam 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.