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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu trafik kazası geçirdi

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve iki çalışma arkadaşının bulunduğu araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Başkan Yazıcıoğlu, kendi imkanları ile hastaneye gitti.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 19:35 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 19:36
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu trafik kazası geçirdi

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte toplamda 7 kişi yaralandı.



Kaza, Sungurlu ilçesi Gökçam köyü mevkisi Sungurlu- Alaca yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri plakaları henüz öğrenilemeyen 4 araç, kazaya karıştı. Kazada, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun da arasında bulunduğu toplam 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Hafif yaralanan Başkan Yazıcıoğlu ile diğer 6 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da zincirleme trafik kazası: Tokat Belediye Başkanı yaralandı

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