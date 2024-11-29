CHP’li Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet operasyonuna ilişkin davaya devam edildi: Sanık mağdurları suçladı

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bazı sanıklar ve avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Serkan Kayasel duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tanık olarak dinlenen Coşkun Ofluoğlu, duruşmada rüşvet iddialarına dair bir bilgisinin olmadığını söylerken sanıklar Ömer Faruk Apaydın ile Taylan Aksu arasında bir işbirliği olduğunu öne sürdü.

Ofluoğlu, sanık Taylan Aksu'nun belediyedeki dosyalarının hızlı bir şekilde onaylandığını iddia ederken, Büyükçekmece Belediye Başkanı ile 30 yıllık bir tanışıklığı olduğunu vurguladı. "Başkanın adaletine olan güvenim tamdır," dedi.

UTUKSUZ SANIK NEJAT GÜVEN MAĞDURLARI SUÇLADI

Savunma yapan tutuksuz sanıklardan Nejat Güven, projeyle alakası olmayan tek kişinin kendisi olduğunu söyleyerek, "Yaptığım tüm projeleri evrak kaydına girdim. Maddi zarara uğradığını söyleyerek şikayetçi olan insanlar yüzünden işimi yapmak için İstanbul dışına çıkamıyorum." dedi.

Tutuksuz sanıklardan mimar Murat Erçelebi, duruşmada yaptığı savunmada, gerçekleştirdiği çalışmalarda herhangi bir hata olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte raporlar ve rüşvet yoluyla inşa edildiği iddia edildi. Hazırlanan iddianamede, 14 mağdur ve 6 müştekinin yanı sıra, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu toplam 23 kişi şüpheli olarak gösterildi.

Gül Yapı'nın "4 Mevsim İstanbul" projesinden ev alan mağdurların, depreme dayanıklı konut söylemiyle aldatıldığı, imar kanununa aykırı, olası depremde yıkılma riski yüksek, ruhsatsız, temelsiz, zemin etütsüz 144 villanın yapıldığı belirtilen iddianamede, mağdur vatandaşların dolandırıldığı eylemler sırasında belediye personeli ve yapı denetim firmalarınca sahte evrak düzenlendiği aktarılıyor.

İddianamede, sanık Nuraydın Sak'ın incelenen mesajlarına göre, belediye ve yapı denetim firmalarında görevli sanıkların rüşvet almak, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet vermek suretiyle söz konusu dosyadaki suçları işledikleri yer alıyor.

İddianamede, söz konusu yapı denetim firmalarının usul ve mevzuat gereği yapmaları gereken denetim ve düzenlemeleri gereken evrakı sahte olarak hazırladıkları, görev ve gereklerine aykırı davranarak temelsiz, fore kazıksız, ruhsatsız villalara uygunluk raporu verdikleri, hazırladıkları denetim raporlarında vatandaş ve belediye görevlilerinin de imza ve beyanlarının olduğu anlatılıyor.

Dosyadaki maddi usulsüzlük değerine de yer verilen iddianamede, Gül Yapı tarafından yaptırılan "4 Mevsim İstanbul" isimli 144 adet ruhsatsız ve olası depreme dayanıksız villanın internet üzerinden açık kaynaklardaki değerinin villa başına 60 milyon liranın üzerinde olduğu, usulsüz tüm projenin değerinin ise yaklaşık 8 milyar 640 milyon lirayı bulduğunun tahmin edildiği aktarılıyor.

İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 100 yıl 3'er aydan 343 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep eliyor.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 97 yıl 3'er aydan 333 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası öngörülüyor.