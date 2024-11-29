Başkan Erdoğan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi’nde konuştu: En zon günler geride kaldı, enflasyonda düşüş hızlanacak

Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu (AA)

HEDEF 1 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİNE ULAŞMAK

Fuarın bu sene 20.'sini icra ediyoruz. Ülkemizden ve yurt dışından ilginin yoğun olduğunu görüyorum. 88 ülkeden iş insanı bir araya getirildi. Gurur verici tablo Türk ekonomisinin çeşitliliğini de gösteriyor. 300'ü aşkın katılımcı şirketin buluştuğu forumda hedef 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaşmaktır.

Göç konusu bizim gibi geçiş güzergâhındaki ülkeler için değil tüm dünya için en hassas meselelerden biridir. Türkiye'de göç eski bir kavramdır. Kültürel bağlantılarımız nedeniyle göç hareketliliğine şahit olduk. Kırım'dan, Balkanlar'dan yoğun göç aldık. Müslümanlarla birlikte gün oldu Musevi ve Hristiyanlara da kapımızı açtık. Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimiz gibi Suriye'deki savaştan kaçan kardeşlerimize sahip çıkan biz olduk. Yüz binlerce insanımız Sirkeci'den uğurlanarak gurbet trenlerine binip Almanya, Belçika, İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerine rızıklarını kazanmak için. Suriye'de yerlerinden edinmiş insanlara ev sahipliği yapıyoruz. Avrupa'da 6 milyonu aşkın kardeşimiz hayatına devam ediyor. 3 buçuk milyon civarında insana ev sahipliği yapıyoruz.



Kimi ülkeler göçmen konusuna menfaat olarak bakıyor. Türkiye illegal göç akınlarıyla mücadelesini sürdürecek. Hudutlarımızın güvenliğini namusumuz bilip koruyacağız, ilave tedbirler alacağız. Kayıt dışılıkla mücadelemizde kararlı adımlarımızdan geri adım atmayacağız.



Sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili nefret söylemlerine, faşizme, ırkçı vandallığına ve provokasyonlarına eyvallah diyemeyiz. Türkiye bu hususta doğru, insani olanı, üretimi, sanayisi, ticareti, turizmi için en isabetli olanı yapmak durumundadır. MÜSİAD'ımızın göç, göçmen konusuna bu geniş perspektiften bakmasını çok değerli bulduğumu hasseten ifade etmek istiyorum. Diğer kuruluşlarımızın da göç olgusunu ırkçı, lümpen söylemlere mahkum etmek yerine bütüncül yaklaşımla ele almasını temenni ediyorum.