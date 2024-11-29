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Başkan Erdoğan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde konuştu: En zon günler geride kaldı, enflasyonda düşüş hızlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'ye gönüllü dönüşlerin artacağını ifade eden Erdoğan, "Türkiye illegal göç akınlarıyla mücadelesini sürdürecek. Hudutlarımızın güvenliğini namusumuz bilip koruyacağız, ilave tedbirler alacağız. Kayıt dışılıkla mücadelemizde kararlı adımlarımızdan geri adım atmayacağız." dedi. Öte yandan enflasyonda düşüşün hızlanacağını belirten Başkan Erdoğan, "En zor günlerin artık geride kaldığını sizlerle paylaşmak isterim. Türk ekonomisi fırtınalı sulardan atık serin sulara doğru yol almaktadır. Dünyada ve bölgemizde fevkalade hadise olmazsa Allah'ın izniyle bundan sonra rüzgara karşı değil rüzgarı arkamıza alarak yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 17:20 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 18:05
Başkan Erdoğan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi’nde konuştu: En zon günler geride kaldı, enflasyonda düşüş hızlanacak

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Değerli iş insanları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Fuarın tertibinde katkısı olanları tebrik ediyorum. İslam coğrafyasının farklı köşelerinden katılan üyelere, Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum.

    Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu (AA)Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu (AA)
    HEDEF 1 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİNE ULAŞMAK
    Fuarın bu sene 20.'sini icra ediyoruz. Ülkemizden ve yurt dışından ilginin yoğun olduğunu görüyorum. 88 ülkeden iş insanı bir araya getirildi. Gurur verici tablo Türk ekonomisinin çeşitliliğini de gösteriyor. 300'ü aşkın katılımcı şirketin buluştuğu forumda hedef 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaşmaktır.

    Göç konusu bizim gibi geçiş güzergâhındaki ülkeler için değil tüm dünya için en hassas meselelerden biridir. Türkiye'de göç eski bir kavramdır. Kültürel bağlantılarımız nedeniyle göç hareketliliğine şahit olduk. Kırım'dan, Balkanlar'dan yoğun göç aldık. Müslümanlarla birlikte gün oldu Musevi ve Hristiyanlara da kapımızı açtık. Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimiz gibi Suriye'deki savaştan kaçan kardeşlerimize sahip çıkan biz olduk. Yüz binlerce insanımız Sirkeci'den uğurlanarak gurbet trenlerine binip Almanya, Belçika, İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerine rızıklarını kazanmak için. Suriye'de yerlerinden edinmiş insanlara ev sahipliği yapıyoruz. Avrupa'da 6 milyonu aşkın kardeşimiz hayatına devam ediyor. 3 buçuk milyon civarında insana ev sahipliği yapıyoruz.

    Kimi ülkeler göçmen konusuna menfaat olarak bakıyor. Türkiye illegal göç akınlarıyla mücadelesini sürdürecek. Hudutlarımızın güvenliğini namusumuz bilip koruyacağız, ilave tedbirler alacağız. Kayıt dışılıkla mücadelemizde kararlı adımlarımızdan geri adım atmayacağız.

    Sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili nefret söylemlerine, faşizme, ırkçı vandallığına ve provokasyonlarına eyvallah diyemeyiz. Türkiye bu hususta doğru, insani olanı, üretimi, sanayisi, ticareti, turizmi için en isabetli olanı yapmak durumundadır. MÜSİAD'ımızın göç, göçmen konusuna bu geniş perspektiften bakmasını çok değerli bulduğumu hasseten ifade etmek istiyorum. Diğer kuruluşlarımızın da göç olgusunu ırkçı, lümpen söylemlere mahkum etmek yerine bütüncül yaklaşımla ele almasını temenni ediyorum.

    Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu (AA)Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu (AA)
    KÜRESEL EKONOMİ EN BÜYÜK ŞOKLARINDAN BİRİNİ YAŞADI

    Salgınla beraber küresel ekonomi ve ticaret, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük şoklarından birini yaşadı. Rusya-Ukrayna savaşı, fiyat baskıları küresel ekonomide yavaş ve dengesiz toparlanmaya yol açtı. Ticarette artan korumacılık ve bölgemizde bir türlü sonlandırılamayan çatışmalar küresel ekonomiyi yeni risklerle karşı karşıya bırakıyor. Küresel ekonomi 2023 yılında yüzde 3,3 büyüyerek tarihi ortalamalarının altında bir performans gösterirken ticaret hacmi ise yüzde 1,1 oranında küçülttü.

    TÜRKİYE EKONOMİSİ KESİNTİSİZ BÜYÜYOR

    Türkiye ekonomisi 17 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor. 2024 yılında ilk yarısında büyümemiz yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrek rakamları yüzde 2,1 büyüme oranlarına oluştuk. Kişi başına gelirimiz 15 bin 551 dolara yükselmesini bekliyoruz. Büyümemiz önemli oranda net mal ve hizmet artışındaki anlayıştan kaynaklanmaktadır. Küresel mal ihracatından aldığımız pay 2023 yılında yüzde 1,07'ye yükseldi. Küresel hizmet ihracatımızdan aldığımız pay yüzde 1,35'i buldu. Mal ihracatımız 2024 yılının ekim ayı itibariyle rekor kırarak son 12 ayda 262,3 milyar doları yakaladı. Yıllıklandırılmış hizmet ihracatımızda ise eylül itibariyle 112 milyar doları aştık. 2024 yılının ilk 10 aylık döneminde 54 milyon 700 bin turist rakamıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik bir artış gördük. İşsizlik oranımız ise yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Bu veriler bize Türk ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Bu başarılarda MÜSİAD üyelerimizin çok büyük payı var. 1990 yılından bu yana Türkiye'nin ekonomisine, demokrasisine yeri dolduramaz katkılar yapan MÜSİAD'ımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Helalinden kazanmayı şiar edinen MÜSİAD'ımızla iftihar ediyoruz 6 Şubat depremleri ve Gazze soykırımı başta olmak üzere son yıllarda hepimizin yüreğini dağlayan hadiselerdeki insani, vicdani ve onurlu duruşunuz için sizleri ve MÜSİAD camiasını tebrik ediyorum.

    Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu (AA)Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu (AA)
    EN ZOR GÜNLER GERİDE KALDI

    İnşallah önümüzdeki yıl çok daha iyi rakamları göreceğiz. Geçen sene deprem etkisine rağmen milli gelire oranla yüzde 5,2'de tuttuğumuz bütçe açığını bu sene yüzde 4,9'a indirmeyi hedefliyoruz. Enflasyonda başayan düşüş trendi inşallah hızlanarak devam edecek. Fahiş fiyat ve tamahkârlıkla mücadelemiz sürecek. Daha fazla kazanmak, kâr elde etmek için milletin lokmasına uzanan elleri kırmakta en küçük tereddüt göstermeyeceğiz. Serbest piyasa ekonomisi demek vatandaşı fırsatçıların insafına terk etmek değildir. Milletin refahı, huzuru geçim sıkıntısı yaşamaması en büyük önceliğimizdir. 22 yıllık iktidarımız döneminde bu konuda taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Pembe tablolar çizmek niyetinde değilim. Bunu hiçbir zaman yapmadım. En zor günlerin artık geride kaldığını sizlerle paylaşmak isterim. Türk ekonomisi fırtınalı sulardan atık serin sulara doğru yol almaktadır. Dünyada ve bölgemizde fevkalade hadise olmazsa Allah'ın izniyle bundan sonra rüzgara karşı değil rüzgarı arkamıza alarak yürüyeceğiz. Bölgemizdeki çatışmalar, krizler, sorunlar çözüme kavuştukça Türkiye ekonomisindeki iyileşme daha da hızlanacaktır. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımızın meyvelerini daha fazla toplayacağız. İstikrar ve güven ortamını koruduğumuz müddetçe yolumuz da bahtımız da daima açıktır.

    KARA GÜNLERİ NASIL UNUTABİLİRİZ?

    Türkiye 22 yılda istikrar ve güven ortamının bir ülke ekonomisi açısından ne olduğunu yaşayarak öğrenmiştir. Başbakanın önüne fırlatılan anayasa kitapçığının Türkiye ekonomisine yüklediği faturayı nasıl unutabiliriz? Sermayenin renklere bölündüğü kara günleri nasıl unutabiliriz? İnancı, başörtüsü, siyasi görüşü dolayısıyla insanımızın kendi vatanında parya olarak göründüğü eski Türkiye'yi nasıl unutabiliriz? Son 22 yılda istikrar ve güven zemininde umutların nasıl büyüdüğüne engellerin nasıl aşıldığına, Türkiye'nin nasıl köklü değişim yaşadığına aynı şekilde hep beraber şahitlik ettik. İstikrar ve güven ortamının üzerine iş çevrelerimizin bu bakımdan titremesi gerektiğini düşünüyorum.

    Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu (AA)Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu (AA)
    HANÇER SİYASETİ BUNLARIN GENETİĞİNE İŞLEDİ

    Geçtiğimiz hafta CHP'nin devrik genel başkanının mahkeme salonunda savurduğu hakaretler, Türkiye'nin 14-28 Mayıs seçimlerinde nasıl uçurumun eşiğinden döndüğünü ortaya koymuştur. Bu zatın genel başkanlığı döneminde Türkiye'ye yatırım gelmesin, Türk ekonomisi düze çıkmasın diye kendini nasıl paraladığını, ülkemizi nasıl kötülediğini, yurt dışına şikayet ettiğini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bugün seçim ve kurultay kaybetmenin öfkesiyle sağa sola sataşması, eski ittifak ortaklarına edepsizce saldırması hançer siyasetinin bunların genetiğine işlediğinin apaçık kanıtıdır. Hakim ve savcıları cezaevi kapılarında küstahça tehdit etmenin bir muhalefet geleneği olduğunu CHP'nin yeni yönetimine baktığımızda çok net görüyoruz. Kavga gürültü hiç eksik olmuyor. Yönettikleri şehirlerde trafik sorunu katlanılmaz boyutlara ulaşmış, depremle ilgili hiçbir adım atılmamış. Meydanlarda vatandaşa verdikleri sözlerin hiçbiri tutulmamış. Belediyelerde yolsuzluk, işbilmezlik almış başını gitmiş. Varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak, genel başkanlık koltuğuna kim oturacak, tüm dertleri bu. Türkiye'nin bunlarla kaybedecek vakti de enerjisi de yok.

    YİNE BAŞARACAĞIZ

    Biz kızıl elmamız olan 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin derdindeyiz. Son 22 yılda sizlerle el ele, yürek yüreğe vererek nice zorluğun, sıkıntının, badirenin üstesinden geldik. İş dünyamızın Türkiye'ye en iyi şekilde hizmet edilmesi için daima yakın istişare içinde olduk. Dünün sorunları bugün nasıl ortadan kalktıysa inancım ve duam odur ki, bugünün sorunları da geleceğe taşınmayacak, çözülecek ve inşallah tarihin tozlu sayfalarına karışacaktır. İnşallah yine başaracağız. Hükümet olarak MÜSİAD'ın temsilcisi olduğu reel sektörümüzün nabzını tutacak, kalp atışlarını dinleyecek bize düşen ne ise imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa inşallah yerine getirmeye çalışacağız. Ülkemiz, milletimiz, vatanımız, toprağımız adına hepsinden önemlisi geleceğimiz adına çok büyük işlere sizlerle birlikte imza atacağız. Rabbim yâr ve yardımcınız olsun diyorum.

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