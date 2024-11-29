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Başkan Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı: Adil barış için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle paylaşımda bulundu. "Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir" diyen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın sağlanması ve kapsamlı bir çözümün hayata geçirilmesi için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 18:40 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 18:44
Başkan Erdoğan’dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı: Adil barış için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Gazze soykırımının uluslararası hukuk normları içerisinde cezalandırılması gerekmektedir. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı: Adil barış için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız (X)Başkan Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı: Adil barış için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız (X)

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle, baskıya, işgale, zulme ve soykırıma maruz kalan Filistinlilerin haklı davalarına olan sarsılmaz desteklerini şahsı ve milleti adına en güçlü duygularla ifade etmek istediğini kaydetti.

Başkan Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı: Adil barış için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız (AA)Başkan Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı: Adil barış için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız (AA)

Çoğunluğu kadın ve çocuk 50 bin masum Filistinlinin şehit düştüğü Gazze'ye insani yardımların yeterli, güvenli, sürekli ve kesintisiz olarak ulaştırılmasının zaruri bir hal aldığını belirten Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimize bugüne kadar 86 bin ton insani yardım gönderdik. Kış mevsimi gelmeden önce bölgedeki mazlumlara yönelik yardımlarımızı arttırarak sürdürmekteyiz. Gazze soykırımının uluslararası hukuk normları içerisinde cezalandırılması gerekmektedir. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. Uluslararası hukuk uyarınca 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması, bölgede adil ve kalıcı barışın olmazsa olmaz şartıdır."

Başkan Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı: Adil barış için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız (Takvim.com.tr arşiv)Başkan Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı: Adil barış için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız (Takvim.com.tr arşiv)

Erdoğan, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın sağlanması ve kapsamlı bir çözümün hayata geçirilmesi için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu, mazlum Filistin halkına ve haklı mücadelesine ilk günden bu yana verdikleri desteğin kararlılıkla, güçlü bir şekilde ve artarak devam edeceğini kaydetti.

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