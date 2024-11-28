İstanbul’a kar yağışı için tarih verildi! Bu kış diğerlerinden daha soğuk olacak! | 28 Kasım hava durumu

Türkiye genelinde son bir haftadır etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilirken MGM uyarı üstüne uyarı yaptı.
Soğuk havanın erken gelmesiyle birlikte vatandaş "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmadan dışarıya çıkamaz oldu.
Özellikle kurak günler yaşayan megakent İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceği merak edildi.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu sene bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı var. İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelir? Önümüzdeki 10 gün içerisinde öyle bir şey yok. Hafta sonu sıcaklıklar artıyor, 15 dereceye kadar çıkacak. Bugün 12 derece civarında. Aralık ayı içerisinde hiç kar yağmaz diyemeyiz ama genel değerlendirmeye baktığımız zaman aralığın son haftası veya ocağın ilk haftası olabilir. Tabi Aydos tepesine kar yağması İstanbul'a kar yağdı demek değil. İstanbul'da kar yağacak dediğimiz zaman Levent'e, Aksaray'a, Esenler'e kar yağması lazım" dedi.
İşte il il hava durumu
SON BİRKAÇ YILA GÖRE DAHA SOĞUK BİR KIŞ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, soğuk ve yağışlı havanın hemen hemen Türkiye'yi terk ettiğini belirterek, "Sadece Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'de biraz daha yağış bıraktıktan sonra cuma günü itibarıyla tamamen yurdumuzu terk etmiş olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça altına inmişti. Önümüzdeki günlerde hafta sonu dahil olmak üzere kademeli bir artış var. Sıcaklıklar birkaç derece artacak; ancak hala hafta sonunda bile sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin 1-2 derece altında seyretmeye devam edecek" dedi.
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Yağış beklenmediğini belirten Çelik, "Hafta sonu da olmak üzere önümüzdeki 4 gün çoğunlukla yağışsız. Parçalı, bir hava var; ancak cumartesi ve pazar günleri kıyı Ege'de yine yağmur bekliyoruz. Bu yağışlara da Avrupa'nın güneyindeki alçak basınç merkezi sebep olacak. Ancak ülkemizi hafta sonunda sadece kıyı Ege'de yağmur şeklinde etkileyecek. Yeni haftada ise batı bölgelerimizde yeniden yağışlar göreceğiz" dedi.