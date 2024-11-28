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İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi! Bu kış diğerlerinden daha soğuk olacak! | 28 Kasım hava durumu

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? | Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında devam etmesi ve birçok ili etkisini altına alan kar yağışı megakentte yaşayan vatandaşların "İstanbul'da ne zaman kar yağacak" sorusunun yanıtını araştırmasına neden oldu. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul'un beyaza bürüneceği tarihi verirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik bu kışın son birkaç yılın en sert kışı olacağını söyledi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 17:10 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 17:18
İstanbul’a kar yağışı için tarih verildi! Bu kış diğerlerinden daha soğuk olacak! | 28 Kasım hava durumu

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Türkiye genelinde son bir haftadır etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilirken MGM uyarı üstüne uyarı yaptı.

Soğuk havanın erken gelmesiyle birlikte vatandaş "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmadan dışarıya çıkamaz oldu.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özellikle kurak günler yaşayan megakent İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceği merak edildi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu sene bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı var. İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelir? Önümüzdeki 10 gün içerisinde öyle bir şey yok. Hafta sonu sıcaklıklar artıyor, 15 dereceye kadar çıkacak. Bugün 12 derece civarında. Aralık ayı içerisinde hiç kar yağmaz diyemeyiz ama genel değerlendirmeye baktığımız zaman aralığın son haftası veya ocağın ilk haftası olabilir. Tabi Aydos tepesine kar yağması İstanbul'a kar yağdı demek değil. İstanbul'da kar yağacak dediğimiz zaman Levent'e, Aksaray'a, Esenler'e kar yağması lazım" dedi.

İşte il il hava durumu İşte il il hava durumu

SON BİRKAÇ YILA GÖRE DAHA SOĞUK BİR KIŞ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, soğuk ve yağışlı havanın hemen hemen Türkiye'yi terk ettiğini belirterek, "Sadece Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'de biraz daha yağış bıraktıktan sonra cuma günü itibarıyla tamamen yurdumuzu terk etmiş olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça altına inmişti. Önümüzdeki günlerde hafta sonu dahil olmak üzere kademeli bir artış var. Sıcaklıklar birkaç derece artacak; ancak hala hafta sonunda bile sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin 1-2 derece altında seyretmeye devam edecek" dedi.

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Yağış beklenmediğini belirten Çelik, "Hafta sonu da olmak üzere önümüzdeki 4 gün çoğunlukla yağışsız. Parçalı, bir hava var; ancak cumartesi ve pazar günleri kıyı Ege'de yine yağmur bekliyoruz. Bu yağışlara da Avrupa'nın güneyindeki alçak basınç merkezi sebep olacak. Ancak ülkemizi hafta sonunda sadece kıyı Ege'de yağmur şeklinde etkileyecek. Yeni haftada ise batı bölgelerimizde yeniden yağışlar göreceğiz" dedi.

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SICAKLIKLAR NORMALİN 1 DERECE ÜZERİNDE
Çelik, bu sene kasıma kadar sıcaklıkların çoğunlukla mevsim normallerinin üzerinde olduğunu hatırlatarak, "Hatta birkaç ay mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde sıcaklıkları yaşadık. Kasım ayının başında da aslında sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Ancak bu gelen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte sıcaklar mevsim normallerinin altına indi. Geçtiğimiz sene aralık-ocak ayında gördüğümüz kar yağışlarını bu sene kasım ayının sonunda gördük. Önümüzdeki günlerde de yağışlar mevsim normalleri civarında seyredecek gibi görünüyor. Aralık ve ocak ayında yine mevsim normallerinin 1 derece üzerinde sıcaklıklar var. Geçtiğimiz yıla göre biraz daha serin. Ancak ortalamaların hala 1 derece üzerinde görülüyor. Aralık ve ocak ayı içerisinde ortalama sıcaklıklar. Şubat ayında ise mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde yani ortalamanın daha üzerinde sıcaklar yaşayacağız gibi görünüyor. Kış ayları itibarıyla yine mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşayacağız gibi; ancak geçtiğimiz birkaç yıla göre biraz daha serin bir kış geçireceğiz gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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3 BÜYÜK İLDE DURUM
Üç büyük ildeki sıcaklık tahminlerini aktaran Çelik, "Hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki 4 güne bakarsak Ankara'da yağış beklemiyoruz. Ancak gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte sis görebiliriz Ankara'da. Onun dışında bir yağış beklentimiz yok. En düşük sıcaklıklar Ankara'da; 4 dereceden hafta sonunda 6,7 derecelere kadar yükselecek. En düşük sıcaklıklar ise sıfırın altında 2,3 derece civarında seyrediyor Ankara'da. İstanbul'da yine yağış beklemiyoruz; ancak sadece bugün (perşembe) günü için kuzey ilçelerinde hafif yağmur geçişleri var. Onun dışında İstanbul'da da 4 gün boyunca yağış beklentimiz yok. En yüksek sıcaklıklar İstanbul'da da 11-12 derece civarında seyredecek. İzmir'de yine cuma günü için yağış beklentimiz yok. Cumartesi günü için batı ilçelerinde, pazar günü ise İzmir il genelinde yağmur beklentimiz var. İzmir'deki en yüksek sıcaklıklar da 15-17 derece civarında seyredecek" diye konuştu.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusunun hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE, 15°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusu hafif yağmurlu

KOCAELİ, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

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EGE

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 5°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 17°C

Az bulutlu

MANİSA, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

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AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY, 15°C

Az bulutlu

MERSİN, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA, 1°C

Parçalı bulutlu

VAN, 4°C

Parçalı bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

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