İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi, mahkemelere sunuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi, mahkemelere sunuldu.
CEZA ÜST SINIRDAN
Başsavcılık iddianamelerinde her iki şüphelinin de üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.
Diğer sosyal medya fenomenleri hakkında iddianame tanzim süreçleri devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor....