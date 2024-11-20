İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi, mahkemelere sunuldu.

Mehmet Ali Erbil'in bahis reklamı yaptığı görüntüler. (Sosyal medya)

CEZA ÜST SINIRDAN

Başsavcılık iddianamelerinde her iki şüphelinin de üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.