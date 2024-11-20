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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi, mahkemelere sunuldu. İşte Türkiye'nin gündemine oturan bahis soruşturmasına dair yeni gelişme...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 13:30 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 13:41
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında iddianame hazırlandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi, mahkemelere sunuldu.

Mehmet Ali Erbil'in bahis reklamı yaptığı görüntüler. (Sosyal medya)Mehmet Ali Erbil'in bahis reklamı yaptığı görüntüler. (Sosyal medya)

CEZA ÜST SINIRDAN
Başsavcılık iddianamelerinde her iki şüphelinin de üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç. (Takvim.com.tr / Arşiv)Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Diğer sosyal medya fenomenleri hakkında iddianame tanzim süreçleri devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor....

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