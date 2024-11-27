Cumhuriyet Halk Partili belediyeler PKK
propagandasına alan açan etkinliklere ön ayak oluyor.
CHP
'li Hüseyin Can Güner yönetimindeki Çankaya Belediyesi
'nin Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 'Mêdêa' isimli tiyatro oyununun Kürtçe uyarlaması sahnelendi.
"KADINA ÖZGÜRLÜK" MASKESİYLE TİYATRAL BÖLÜCÜLÜK... PKK'LILARA METHİYELER DİZİLDİ
Bahse konu eser Antik Yunan döneminde Euripides tarafından kaleme alındığı bilinse de Kürtçe versiyonuna orijinalinde olmayan ifadelerin eklendiği tespit edildi.
CHP PKK'ya methiyeʺ tiyatrosuna sponsor oldu (Takvim.com.tr)
Yönetmenliğini Zelal Angay'ın yaptığı sözde tiyatro oyununda "Bir kadın karar verdiğinde onlarca ağır silahla dolu bir meydanı yerle bir edebilir. O saçının her halkasında bir yiğit besler. Bir kadın çaresiz kaldığında o yiğitlerini salar direniş meydanına"
ifadeleriyle PKK
'lı teröristlere methiyeler dizildi.
PRÖMİYERİNİ DEM YAPTI SPONSORLUĞU CHP'DEN KAPTI
CHP
'li Çankaya Belediyesi
'nin sponsor olduğu PKK propagandasının prömiyeri ise DEM Parti
li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapıldı.
CHP PKK'ya methiyeʺ tiyatrosuna sponsor oldu (Takvim.com.tr)
İSTANBUL'DA DA SAHNELENECEK
Bahse konu oyunun Ocak 2025'ten itibaren sırasıyla Diyarbakır, Mardin, Van, Batman ve Urfa'da sahneleneceği şubat ayında da İstanbul'a geleceği öğrenildi.
ʺPKK'ya methiyeʺ tiyatrosunun prömiyeri Diyarbakır'da yapıldı (Takvim.com.tr)
Bölücü oyunun İstanbul'da sahnelenmemesi için İBB yönetimine tepkiler peş peşe geldi.