SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Prömiyerini DEM yaptı sponsorluğunu CHP! Çankaya'da "PKK'ya methiye" tiyatrosu... İstanbul'da da sahne alacak

CHP'li belediyeler PKK propagandasına sponsor oldu... Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahnelenen ‘Mêdêa’ isimli oyunda "Kadına özgürlük" maskesiyle bölücülük yapıldı. Kürtçeye uyarlanan bahse konu oyunda "Bir kadın saçının her halkasında bir yiğit besler. Çaresiz kaldığında o yiğitlerini salar direniş meydanına" denilerek PKK'lılara methiyeler düzüldü. Prömiyeri DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çatısı altında yapılan gösterinin şubat ayında İstanbul'da da sahneleceğini öğrenildi. İBB'ye tepkiler peş peşe geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 12:32 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 12:40
Prömiyerini DEM yaptı sponsorluğunu CHP! Çankaya’da PKK’ya methiye tiyatrosu... İstanbul’da da sahne alacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Cumhuriyet Halk Partili belediyeler PKK propagandasına alan açan etkinliklere ön ayak oluyor.

CHP'li Hüseyin Can Güner yönetimindeki Çankaya Belediyesi'nin Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 'Mêdêa' isimli tiyatro oyununun Kürtçe uyarlaması sahnelendi.


"KADINA ÖZGÜRLÜK" MASKESİYLE TİYATRAL BÖLÜCÜLÜK... PKK'LILARA METHİYELER DİZİLDİ

Bahse konu eser Antik Yunan döneminde Euripides tarafından kaleme alındığı bilinse de Kürtçe versiyonuna orijinalinde olmayan ifadelerin eklendiği tespit edildi.
CHP PKK'ya methiyeʺ tiyatrosuna sponsor oldu (Takvim.com.tr)CHP PKK'ya methiyeʺ tiyatrosuna sponsor oldu (Takvim.com.tr)


Yönetmenliğini Zelal Angay'ın yaptığı sözde tiyatro oyununda "Bir kadın karar verdiğinde onlarca ağır silahla dolu bir meydanı yerle bir edebilir. O saçının her halkasında bir yiğit besler. Bir kadın çaresiz kaldığında o yiğitlerini salar direniş meydanına" ifadeleriyle PKK'lı teröristlere methiyeler dizildi.

PRÖMİYERİNİ DEM YAPTI SPONSORLUĞU CHP'DEN KAPTI

CHP'li Çankaya Belediyesi'nin sponsor olduğu PKK propagandasının prömiyeri ise DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapıldı.


CHP PKK'ya methiyeʺ tiyatrosuna sponsor oldu (Takvim.com.tr)CHP PKK'ya methiyeʺ tiyatrosuna sponsor oldu (Takvim.com.tr)

İSTANBUL'DA DA SAHNELENECEK

Bahse konu oyunun Ocak 2025'ten itibaren sırasıyla Diyarbakır, Mardin, Van, Batman ve Urfa'da sahneleneceği şubat ayında da İstanbul'a geleceği öğrenildi.


ʺPKK'ya methiyeʺ tiyatrosunun prömiyeri Diyarbakır'da yapıldı (Takvim.com.tr)ʺPKK'ya methiyeʺ tiyatrosunun prömiyeri Diyarbakır'da yapıldı (Takvim.com.tr)

Bölücü oyunun İstanbul'da sahnelenmemesi için İBB yönetimine tepkiler peş peşe geldi.
CHPnin mülakat mağduru olarak tanıttığı isimlerin terör bağlantıları ortaya çıktıCHPnin mülakat mağduru olarak tanıttığı isimlerin terör bağlantıları ortaya çıktı
Ahmet Özerin bir skandalı daha ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlunun Paris gezisi için usulsüz harcama...Ahmet Özerin bir skandalı daha ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlunun Paris gezisi için usulsüz harcama...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA