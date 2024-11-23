Ahmet Özer’in bir skandalı daha ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun Paris gezisi için usulsüz harcama...

Ahmet Özer döneminde Esenyurt Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlükler zincirine bir yenisi daha eklendi.
Terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanan CHP/DEM'li Ahmet Özer döneminde bir günlük ziyaret için belediye bütçesinden usulsüz harcama yapıldığı ortaya çıktı.
Özer için belediye bütçesinden alınan bilet (Takvim.com.tr)
EKREM İMAMOĞLU'NUN 'İSTANBUL EVİ' AÇILIŞI: USULSÜZLÜĞÜN PERDESİ ARALANIYOR
Skandal, 2024 Paris Olimpiyatları sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından düzenlenen 'İstanbul Evi' açılış törenine Ahmet Özer ve Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Yaşar'ın katılımında yaşandı.
İBB Başkanı İmamoğlu ve Ahmet Özer Paris'te (Ağustos, 2024 / Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
AĞIRLAMA BÜTÇESİNDEN USULSÜZ HARCAMA
Palais Galliera'da gerçekleştirilen bu tören için Esenyurt Belediyesi'nin özel kalem temsil ve ağırlama bütçesinden 183 bin TL avans harcandığı ortaya çıktı. Ancak bu harcamanın belediye meclisi tarafından yetkilendirilmediği ve tamamen usulsüz olduğu belirlendi.
Ahmet Özer'in Paris gezisi paylaşımı (X)
Özer'e aktarılan paranın belgeleri de ortaya çıktı.
Özer'in belediyeye yazdığı görevlendirme ve harcama detaylarının yer aldığı yazı (Takvim.com.tr)
GÖREVDEN ALINMA VE SORUŞTURMALAR
Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Onun yerine geçici olarak görevlendirilen Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Özer dönemine ait yolsuzluk ve usulsüzlük dosyalarını mercek altına aldı.
İBB'nin davet yazısı
İBB'nin davet yazısı (Takvim.com.tr)
Yapılan ilk denetimler, Özer yönetiminin belediye kaynaklarını büyük bir keyfiyetle kullandığını ortaya koyuyor.
Özer'e yapılan ödeme emri belgesi
Özer'in hesabına gönderilen paraların dekontu
BAŞKA HANGİ BELEDİYELER VAR
Skandalın bir diğer boyutu ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne uzanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Paris'teki etkinlik için başka hangi belediyelerin benzer harcamalarda bulunduğu merak konusu oldu.
Özer'e gönderilen usulsüz avans ödemesi hakkında yazılan yazı
Özer'in harcırahı
İBB'nin organizasyonda oynadığı rol ve bütçenin nasıl kullanıldığı da soruşturulması gereken noktalar arasında yer alıyor.
Ekrem İmamoğlu (Paris, Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
Takvim.com.tr İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağustos ayında organize ettiği ve Paris'te şatafatın sınırlarının zorlandığı geziyi detaylarıyla yazmıştı.
Her fırsatta israf edebiyatı yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin "İstanbul Evi" denilerek "İstanbul'un tanıtımı" bahanesiyle gerçekleştirdiği gezinin ihale kayıtlarına göre organizasyon için İBB kasasından 12 milyon 114 bin 697 Türk Lirası ödendiği tespit edilmişti.