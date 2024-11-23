Ahmet Özer’in bir skandalı daha ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun Paris gezisi için usulsüz harcama...

Özer için belediye bütçesinden alınan bilet (Takvim.com.tr)

EKREM İMAMOĞLU'NUN 'İSTANBUL EVİ' AÇILIŞI: USULSÜZLÜĞÜN PERDESİ ARALANIYOR

Skandal, 2024 Paris Olimpiyatları sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından düzenlenen 'İstanbul Evi' açılış törenine Ahmet Özer ve Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Yaşar'ın katılımında yaşandı.

İBB Başkanı İmamoğlu ve Ahmet Özer Paris'te (Ağustos, 2024 / Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

AĞIRLAMA BÜTÇESİNDEN USULSÜZ HARCAMA

Palais Galliera'da gerçekleştirilen bu tören için Esenyurt Belediyesi'nin özel kalem temsil ve ağırlama bütçesinden 183 bin TL avans harcandığı ortaya çıktı. Ancak bu harcamanın belediye meclisi tarafından yetkilendirilmediği ve tamamen usulsüz olduğu belirlendi.

Ahmet Özer'in Paris gezisi paylaşımı (X)

Özer'e aktarılan paranın belgeleri de ortaya çıktı.

Özer'in belediyeye yazdığı görevlendirme ve harcama detaylarının yer aldığı yazı (Takvim.com.tr)

GÖREVDEN ALINMA VE SORUŞTURMALAR

Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Onun yerine geçici olarak görevlendirilen Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Özer dönemine ait yolsuzluk ve usulsüzlük dosyalarını mercek altına aldı.

İBB'nin davet yazısı

İBB'nin davet yazısı (Takvim.com.tr)

Yapılan ilk denetimler, Özer yönetiminin belediye kaynaklarını büyük bir keyfiyetle kullandığını ortaya koyuyor.