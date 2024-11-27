Bakan Tekin'den İmamoğlu'na okkalı "kreş" yanıtı: "Anlama yetisinde problem var Türkçe kursu almasını tavsiye ederim"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (takvim.com.tr | Arşiv)
Bakan Tekin, Özel'in parti içerisinde kendisine yönelik eleştirileri değerlendirmesi gerektiğini, CHP'li vekillerin kendisine yaptığı manipülasyonları fark etmesi gerektiğini savundu.
"GÖNDERDİĞİMİZ YAZI AÇIK VE NET"
Gündemdeki kreş tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin, şunları söyledi:
"Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil. CHP'nin açtığı dava neticesinde Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın bizim tarafımızdan uygulandığını ve kendilerine hatırlatıldığını söylüyoruz. Tartışma bundan ibaret."
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (takvim.com.tr | Arşiv)
"DEM VE CHP'Lİ BELEDİYELERİN ANAOKULU FAALİYETİ YÜRÜTME YETKİSİ YOK"
Bir gazetecinin, "Bazı belediye kreşlerinde eşcinselliği özendirecek eğitimler veriliyor şeklinde basına yansıdı" ifadeleri üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bakanlıktan öyle bir açıklama yapılmadı. Bakanlık bu denetlemeyi yapar, yaptıktan sonra gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşırız. Şunun altını çizerek söylüyorum. Gerek DEM'li belediyelerin, gerekse CHP'li belediyelerin anaokulu çatısı altında, anaokulu faaliyetleri kapsamında yürütülmesi gereken işleri yürütmeye yetkileri yok. Bu tür faaliyetleri yapıyorlarsa da biz onları denetlemiyoruz, ne tür bir eğitim verildiğini bilmediğimizi söyledik. Denetleyemediğimiz için bilmiyoruz. Bizim açıklamamız bu." şeklinde yanıtını verdi.