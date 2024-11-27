Bakan Tekin'den İmamoğlu'na okkalı "kreş" yanıtı: "Anlama yetisinde problem var Türkçe kursu almasını tavsiye ederim"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (takvim.com.tr | Arşiv)

Bakan Tekin, Özel'in parti içerisinde kendisine yönelik eleştirileri değerlendirmesi gerektiğini, CHP'li vekillerin kendisine yaptığı manipülasyonları fark etmesi gerektiğini savundu.

"GÖNDERDİĞİMİZ YAZI AÇIK VE NET"

Gündemdeki kreş tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin, şunları söyledi:

"Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil. CHP'nin açtığı dava neticesinde Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın bizim tarafımızdan uygulandığını ve kendilerine hatırlatıldığını söylüyoruz. Tartışma bundan ibaret."