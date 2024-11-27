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Bakan Tekin'den İmamoğlu'na okkalı "kreş" yanıtı: "Anlama yetisinde problem var Türkçe kursu almasını tavsiye ederim"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündemdeki kreş tartışmasına ilişkin Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, "Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil." dedi. Tekin kreş yalanı üzerinden siyasi şova soyunan İmamoğlu'na "Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim" diyerek tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 14:39 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 14:39
Bakan Tekin’den İmamoğlu’na okkalı kreş yanıtı: Anlama yetisinde problem var Türkçe kursu almasını tavsiye ederim

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP tarafından sistematik bir şekilde yayılan "kreş" yalanınana karşı gerçekleri anlattı.

Tekin, "Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil." dedi.

Bakan Tekin, "İmamoğlu'nun anlama yetisinin olmadığını, kendisine iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (takvim.com.tr | Arşiv)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (takvim.com.tr | Arşiv)

"İMAMOĞLU TERÖR GRUPLARININ DİLİNDEN ESİNLENMİŞ"

Bakan Tekin, İmamoğlu'na Türkçe kursu alması tavsiyesinde bulunarak, "Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki, hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Anladığım kadarıyla İmamoğlu'nun yönetim tarzı. Takdir kendisinindir. Biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz. Hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri de yapıyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (takvim.com.tr | Arşiv)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (takvim.com.tr | Arşiv)

"ÖZEL'E ACIYORUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tartışmaya girme biçimini çok tuhaf bulduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. 'Şuursuz, laiklik tartışmasını başlattı' diyor. 'Şuursuz' kavramını kendisine iade ediyorum. Şuursuzluk nedir? Partisinde olan bitenden, partisinin tarihinden haberdar olamamak demektir. Eğer şuurlu olsaydı, partisinde ne olup bittiğini bilebilseydi laiklik tartışmasını benim başlatmadığımı görürdü. Laiklik tartışmasını kimin başlattığını görmek istiyorsa 14 Kasım Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Bakanlığımız bütçesinde CHP'li milletvekillerinin ellerinde cep telefonlarıyla taraftarlarına şov mahiyetinde laiklik açıklamaları üzerinden cevap verme hakkım doğduğunu ve bu hakkı cumartesi günü verdiğimi görürdü. Bilmeden yükleniyorsunuz. Eğer bilerek yapıyorsanız bir şey demiyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (takvim.com.tr | Arşiv)Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (takvim.com.tr | Arşiv)

Bakan Tekin, Özel'in parti içerisinde kendisine yönelik eleştirileri değerlendirmesi gerektiğini, CHP'li vekillerin kendisine yaptığı manipülasyonları fark etmesi gerektiğini savundu.

"GÖNDERDİĞİMİZ YAZI AÇIK VE NET"

Gündemdeki kreş tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin, şunları söyledi:

"Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil. CHP'nin açtığı dava neticesinde Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın bizim tarafımızdan uygulandığını ve kendilerine hatırlatıldığını söylüyoruz. Tartışma bundan ibaret."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (takvim.com.tr | Arşiv)Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (takvim.com.tr | Arşiv)

"DEM VE CHP'Lİ BELEDİYELERİN ANAOKULU FAALİYETİ YÜRÜTME YETKİSİ YOK"

Bir gazetecinin, "Bazı belediye kreşlerinde eşcinselliği özendirecek eğitimler veriliyor şeklinde basına yansıdı" ifadeleri üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bakanlıktan öyle bir açıklama yapılmadı. Bakanlık bu denetlemeyi yapar, yaptıktan sonra gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşırız. Şunun altını çizerek söylüyorum. Gerek DEM'li belediyelerin, gerekse CHP'li belediyelerin anaokulu çatısı altında, anaokulu faaliyetleri kapsamında yürütülmesi gereken işleri yürütmeye yetkileri yok. Bu tür faaliyetleri yapıyorlarsa da biz onları denetlemiyoruz, ne tür bir eğitim verildiğini bilmediğimizi söyledik. Denetleyemediğimiz için bilmiyoruz. Bizim açıklamamız bu." şeklinde yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinden kreş açıklaması: İmamoğlu ve Özel alenen yalan söylüyorMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinden kreş açıklaması: İmamoğlu ve Özel alenen yalan söylüyor

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