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Takvim.com.tr yazdı MHP lideri Devlet Bahçeli o kavgayı işaret etti: Saraçhane rövanşı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Kasım'da hakim karşısına çıktı. Özgür Özel, Mansur Yavaş HDP/DEM'li Mithat Sancar gibi isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Almanya ziyaretine devam etti. Takvim.com.tr bu durumu 2022'nin rövanşı olarak yorumlandı. Öyle ki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2022'de yargılandığı gün Kemal Kılıçdaroğlu da Almanya'daydı... Takvim.com.tr'nin dikkat çektiği gerçeği MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'de dile getirdi. "CHP'den bir halt olmaz" diyen Bahçeli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşananları "Saraçhane rövanşı" olarak niteledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 11:48 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 11:51
Takvim.com.tr yazdı MHP lideri Devlet Bahçeli o kavgayı işaret etti: Saraçhane rövanşı!

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Kasım'da hakim karşısına çıktı.

Duruşma, CHP içindeki bölünmeyi bir kez daha gündeme getirdi.

Mahkeme öncesi "Safları sıklaştıralım" mesajı paylaşan Kılıçdaroğlu'nun yanında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hatta HDP/DEM'li Mithat Sancar gibi isimler yer alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Almanya'daki ziyaretine devam etmesi dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısında (22 Kasım)Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısında (22 Kasım)

TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ: 2022'NİN RÖVANŞI
Takvim.com.tr, İmamoğlu'nun Almanya'da bulunmasını, 2022'de yaşananlara gönderme yaparak "rövanş" olarak nitelendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı! Herkes var Ekrem İmamoğlu yok... Almanyada olması tesadüf mü?Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı! Herkes var Ekrem İmamoğlu yok... Almanyada olması tesadüf mü?

Öyle ki 2022'nin Aralık ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildiği gün Kemal Kılıçdaroğlu da Almanya gezisindeydi. Kararın ardından eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de şova soyunmuş, Kılıçdaroğlu programını iptal ederek gece saatlerinde Saraçhane'ye gitse de o dönem "İBB Başkanı'nı yalnız bıraktığı" gerekçesiyle CHP yandaşları tarafından hedefe konulmuştu.

İmamoğlu ve Akşener Saraçhane'de şova soyundu (2022, Takvim.com.tr Fotoğaf Arşivi)İmamoğlu ve Akşener Saraçhane'de şova soyundu (2022, Takvim.com.tr Fotoğaf Arşivi)

BAHÇELİ TBMM'DE SÖYLEDİ: SARAÇHANE RÖVANŞI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te Takvim.com.tr'nin yakaladığı gerçeği dillendirdi.

CHP'yi ve Genel Başkan Özgür Özel'i sert sözlerle eleştiren MHP lideri Bahçeli "CHP'den bir halt olmaz" diyerek sözü Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yaşananlara getirdi.

MHP lideri Bahçeli TBMM'de konuştu (AA)MHP lideri Bahçeli TBMM'de konuştu (AA)

Bahçeli şunları söyledi:

"Mahkemeye giderler kendilerini müdafaa yerine iftiralara bel bağlayıp kameralar eşliğinde şov yaparlar. İstanbul sular altında kalmışken belediye başkanı tam da malum bir mahkeme günü soluğu Almanya'da alır. Saraçhane rövanşının Ankara'da icrası amacıyla Almanya'ya kaçan ve Türkiye'yi yabancılara şikayet edenlerin Aziz Atatürk'ün mirasına sadaket göstermelerini söylemek için şahide gerek yoktur. Çünkü her şey ortadadır. Siyaset işportacılarının maskesi düşmüş israf ve ihanet deşifre olmuştur."

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