Takvim.com.tr yazdı MHP lideri Devlet Bahçeli o kavgayı işaret etti: Saraçhane rövanşı!

Duruşma, CHP içindeki bölünmeyi bir kez daha gündeme getirdi.

Mahkeme öncesi " Safları sıklaştıralım" mesajı paylaşan Kılıçdaroğlu'nun yanında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hatta HDP/DEM'li Mithat Sancar gibi isimler yer alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun Almanya'daki ziyaretine devam etmesi dikkat çekti.

TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ: 2022'NİN RÖVANŞI

Takvim.com.tr, İmamoğlu'nun Almanya'da bulunmasını, 2022'de yaşananlara gönderme yaparak "rövanş" olarak nitelendirdi.

Öyle ki 2022'nin Aralık ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildiği gün Kemal Kılıçdaroğlu da Almanya gezisindeydi. Kararın ardından eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de şova soyunmuş, Kılıçdaroğlu programını iptal ederek gece saatlerinde Saraçhane'ye gitse de o dönem "İBB Başkanı'nı yalnız bıraktığı" gerekçesiyle CHP yandaşları tarafından hedefe konulmuştu.