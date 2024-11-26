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MHP Lideri Devlet Bahçeli: İmralı ile DEM gecikmeden görüşmeli | 3. Dünya Savaşı uyarısı | Özgür Özel'e ve HALK TV'ye sert tepki

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. "Etrafımız ateş çemberi" diyen Bahçeli, "Nükleer füzeler rampalarda bekliyor. Türkiye hazır olmalı" ifadelerini kullandı. İmralı çağrısını yineleyen Bahçeli, "İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. Bahçeli, "TV'de yuvalanan MHP düşmanlarını, yorumcu müsveddelerini, Halk TV başta olmak üzere medya organlarını ve patronlarını tek tek not aldığımızı, zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi, tenhadaki özürlerinin kabul edilmeyeceğini duyuruyorum" dedi.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 10:37 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 11:52
MHP Lideri Devlet Bahçeli: İmralı ile DEM gecikmeden görüşmeli | 3. Dünya Savaşı uyarısı | Özgür Özel’e ve HALK TV’ye sert tepki

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MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Aziz dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın temsilcileri, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı selamlıyorum. Muzaffer olduğu kadar nice haksızlığa uğramış soylu medeniyetin varisleri olarak milli ülkülerimizi müdafaa kararlılığımız aksamamalıdır. En küçük ayrıntı devasa badirelere neden olacaktır. Kudretli olduğumuz dönemlerde ayağımızın altına halı gibi serilen kıtaların, yorgun ve zayıf düştüğümüzde nasıl da iki ucu keskin bıçağa dönüştüğü iyi bilinmekte. Hayat boşluk kaldırmaz tarih ise zafiyet kabul etmez. Kırılgan bir devletin zorlu sınamalarda kazasız belasız çıkması kolay değildir. Türkiye'miz sistem sorununu restorasyon hamleleri ile çözmüş cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile taçlandırmıştır. Moral üstünlüğünü de takviye etmiştir.

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu!

ULUSLARARASI SİSTEM İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ
Türkiyemizin, enine boyuna hazırlık yapması, sadece güvenlik önlemi alması değil aynı zamanda bir var oluş meselesidir. Ne tarafa dönsek kanlı boğuşma çatışmaları gözümüze çarpmaktadır. İşin özünde kurallara dayalı uluslararası sistem iflas bayrağını çekmiş durumdadır. Askeri ve siyasi basınçtaki yükselik patlama derecesine dayanmıştır. Küresel sistem hasar almıştır. Demokrasi ve hukuk ihlalleri, eşit ve egemen devletler arasındaki buzlanma, en kötü senaryoları taşımıştır.

ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİ
Türkiye'de sistem sorunu yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizin elini güçlendirmiştir.

Etrafımız ateş çemberine döndü. Böyle bir dönemde içeride istikrarlı bir sistem kaçınılmazdır. Ne tarafa dönsek kanlı boğuşma sahneleri gözümüze çarpıyor.

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Olağan dışı senaryolar yaşanıyor. Türkiye'mizin bu dönemde bu sürece hazırlıklı olması elzemdir.

Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Son 3 yılda küresel düzeydeki çatışmalar yüzde 65 arttı. Son yıllarda dünya çok çetin savaşlar yaşıyor.

Terör devleti İsrail'in saldırıları sistematik olarak devam etmektedir.

Dünyanın tamamı son dönemde artan füze gerilimi ile korku tünelindedir.

3. DÜNYA SAVAŞI MESAJI

3. Dünya Savaşı gün ışığına taşındı. Savaşın kazananı elbette olmaz. İnsanlığın yeni bir yıkımı kaldırması, nükleer silah riski düşünüldüğünde mümkün değildir. Geçen yüzyılda yaşanan 2 dünya savaşının en ağır sonuçlarıyla yüzleşen, Türkiye ve Türk milletidir.

Ukrayna Rusya savaşı ile gerilim atmosferinin günden güne mesafe alması, batının Rusya'nın vurulmasına verdiği onay ve Rusya'nın cevabı kabus senaryolarını aktive etmiştir. Putin'in imzaladığı nükleer doktrini Biden'ın Ukrayna'ya verilen izinden sonra onayladığı ortadadır. Dünyanın tamamı korku tünelindedir. Putin'in söylemi 3. dünya savaşı ihtimalini gün ışına taşımıştır.

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BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ile yaptığı telefon diplomasisi, NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşme, dile getirdiği samimi çağrıları Türkiye'nin ahlaki duruşunu teyit ettiğinin yanında barışsever bir ülke olduğunu tekrar teyit etmiştir. Cumhurbaşkanımızın son dönemdeki hamleleri son derece önemlidir.

Elbette kimseden korkumuz yoktur. Barışa katkı sunma varken savaşı körükleme, devlet aklına sığmaz.

Herkesin gözü üzerimizde. Oyalanacak ne hakkımız ve de vaktimiz var. Türkiye, dünyanın temel taşıdır. Temel taş oynatılırsa gök kubbe herkesin başına yıkılır.

Gün tek yürek olma günüdür. Kızıl elmanın rotasında ilerlemeliyiz.

Cihan yıkılsa bile bizim cephemiz yıkılmayacaktır.

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NETANYAHU KARARI
Gerçen haftanın umut verici gelişmelerinden birisi, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama karardır. Caniyahu köşeye sıkışmış, sonu görülmüştür. İsrail yönetiminde soykırım suçuna karışmış caniler bu suçun bedelini verecektir. Caniyahu ve eski savunma bakanı ve bu suçaların arkasında duraklar bu suçlara ortaktır. 3 ülkenin hesaplaşması sonuçlanmış şimdi sırayı Gazze almıştır. Caniyahu ve eski savunma bakanının kaçışı, kurtuluşu söz konusu değildir.

HALK TV'YE TEPKİ
Hepsini tek tek not aldık. Zamanı geldiğinde burunların fitil fitil getireceğimizi muhataplarına bildirmek istiyorum.

Bahçeli: İmralı ve DEM görüşmeli!

İMRALI İLE DEM ARASINDA TEMAS GECİKMEMELİ

Kürt kardeşlerimizi sömüren, ne kadar bölücü ve terörist varsa bunun bedelini ödemeye mahkumdur. Türk milletinin asli mensubu olmak duruyorken emperyalizme tamam demek insanlık onurunu hiçe saymaktır. Türkü Kürt'ten ayırmak dünyayı güneş sisteminden ayırmak kadar deli saçmasıdır. Kandil'de 'DEM'lenip Türkiye'yi devirmek isteyenler bir karar eşiğindedir. Terörizmi lanateleyecek misiniz, yoksa sırtınızı yaslamaya devam mı edeceksiniz? İmralı ile DEM arasında yüz yüze temas gecikmemeli. Görüşlerimizden kesinlikle vazgeçmeliyiz.

TEK TEK NOT ALIYORUZ

TV'de yuvalanan MHP düşmanlarını, yorumcu müsveddelerini, Halk TV başta olmak üzere medya organlarını ve patronlarını tek tek not aldığımızı, zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi, tenhadaki özürlerinin kabul edilmeyeceğini duyuruyorum. Asılsız konuşanların, sahibinin sesini aktaranların alınlarını karışlarız.

SİLAH SEÇENEK DEĞİL

Terör çıkmaz sokaktır. Kürt kardeşlerimizin terör örgütleri ile ne ilgisi ne ilişkisi vardır. Yeterince çile çekildi, yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir. Yoksulluk kader zenginlik hedefimizdir.

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