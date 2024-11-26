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FETÖ'nün "emniyet mahremleri" tespit edildi! 35 gözaltı kararı!

FETÖ'cü haşhaşilere yönelik operasyonlar sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin FETÖ'nün emniyet mahrem sorumlusu olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 11:24 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 11:25
FETÖ’nün emniyet mahremleri tespit edildi! 35 gözaltı kararı!

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 35 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verdi.

"MAHREM İMAM" OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından 'mahrem imam' olarak görevlendirilen şüpheliler tespit edildi.

FETÖ operasyonu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)FETÖ operasyonu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

7'si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere 'emniyet mahrem sorumlusu' 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin farklı illerde yakalanmasına yönelik eş zamanlı çalışma başlatıldı.

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