SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Taksim'de izinsiz yürüyüş! Eylemciler polise biber gazı sıktı: Çok sayıda kişi gözaltında

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde Beyoğlu Tünel'den Galatasaray Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen eylemciler polise biber gazı sıktı. Yaşanan olaylarda 160 kadın, 9 erkek toplam 169 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 10:46 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 10:46
Taksim’de izinsiz yürüyüş! Eylemciler polise biber gazı sıktı: Çok sayıda kişi gözaltında

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde, Beyoğlu Tünel'den Galatasaray Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen eylemcilerle polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Eylemciler polise biber gazı sıktı.

Eylemciler polise biber gazı sıktı

İstanbul Valiliği'nin 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında İstanbul'da alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi polis ekipleri tarafından bariyerlerle çevrilerek kapatıldı.

Taksim'de eylemciler polise biber gazı sıktı (DHA)Taksim'de eylemciler polise biber gazı sıktı (DHA)



GÖZALTINA ALINDILAR
Bu kapsamda dün saat 18.30 sıralarında Galata Kulesi'nden Taksim Tünel Meydanı'na çıkmak isteyenleri durduran polis, uyarıları dikkate almayarak yürüyüşe devam edenleri gözaltına aldı.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı (İHA)Çok sayıda kişi gözaltına alındı (İHA)

POLİSE BİBER GAZI SIKTILAR
Çevik Kuvvet polisi Karaköy'de toplanarak Taksim'e yürümek isteyen bir başka gruba izin vermedi. Polis tarafından etrafı çevrilen gruptaki bazı eylemciler polise biber gazı sıkarak boya fırlattı. Bu grubun ardından Karaköy Meydanı'nda toplanan başka grupta polis tarafından yapılan uyarılar sonrası dağıldı.

169 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan olaylarda 160 kadın, 9 erkek toplam 169 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan çok sayıda kişi polis midibüsleriyle emniyete götürüldü.

Taksim'de izinsiz gösteriye müdahale!

Öte yandan gruptan bazı kişilerin polis ekiplerine sprey şeklinde gaz sıktığı ve mürekkep fırlattığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar’a terör gözaltısı! Kayyum atanacak mı?
CANLI | Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma! Tutuksuz sanıklar ifade verecek
Vakıf Katılım
Asgari ücrette pazarlık zamanı! Artış nasıl belirlenecek? Hangi formüller konuşulacak?
Trump’tan Meksika, Kanada ve Çin hamlesi! Ticareti felç edecek ültimatom
Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Oğuz Aydın ve Kostic yerine forma onların
Ak Yatırım
İstanbul’da seri cinayet | Bahtiyar Aladağ 7 kişiyi katletti! Akrabaları kan donduran detayları anlattı
Uçaklar kalkıyor! Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık
ABD ve Lübnan basınından peş peşe ateşkes iddiası! İsrail çekilecek mi?
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Netanyahu için çember daralıyor | Kamuda denetim genişliyor
Uğur Dündar’ın hedef aldığı Dilara Gülatan’dan hodri meydan: Ne var, ne yoksa yayınlasın ki biz de öğrenelim
Sucuk diye eşek eti yedirmişler! Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristlerini ifşalamaya devam ediyor | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
EMEKLİYE %17.05 MEMURA %12.79 ZAM | Milyonların Ocak maaşına yeni hesaplama! Aylıklar ne kadar olacak?
Meteoroloji’den Ankara dahil 13 ile sarı kodlu uyarı! Buzlanmaya dikkat | 26 Kasım hava durumu
SON DAKİKA