Taksim’de izinsiz yürüyüş! Eylemciler polise biber gazı sıktı: Çok sayıda kişi gözaltında

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde, Beyoğlu Tünel'den Galatasaray Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen eylemcilerle polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Eylemciler polise biber gazı sıktı.

İstanbul Valiliği'nin 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında İstanbul'da alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi polis ekipleri tarafından bariyerlerle çevrilerek kapatıldı.

Taksim'de eylemciler polise biber gazı sıktı (DHA)





GÖZALTINA ALINDILAR

Bu kapsamda dün saat 18.30 sıralarında Galata Kulesi'nden Taksim Tünel Meydanı'na çıkmak isteyenleri durduran polis, uyarıları dikkate almayarak yürüyüşe devam edenleri gözaltına aldı.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı (İHA)

POLİSE BİBER GAZI SIKTILAR

Çevik Kuvvet polisi Karaköy'de toplanarak Taksim'e yürümek isteyen bir başka gruba izin vermedi. Polis tarafından etrafı çevrilen gruptaki bazı eylemciler polise biber gazı sıkarak boya fırlattı. Bu grubun ardından Karaköy Meydanı'nda toplanan başka grupta polis tarafından yapılan uyarılar sonrası dağıldı.



169 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olaylarda 160 kadın, 9 erkek toplam 169 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan çok sayıda kişi polis midibüsleriyle emniyete götürüldü.

Öte yandan gruptan bazı kişilerin polis ekiplerine sprey şeklinde gaz sıktığı ve mürekkep fırlattığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.