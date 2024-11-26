SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk açıklaması: Görüşebiliriz

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin "Ahmet Türk ile görüşme" sorusuna yanıt veren MHP Lideri Devlet Bahçeli "Görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz" dedi. Bahçeli'nin açıklamaları öncesi basın mensuplarına konuşan Türk, "Barış için uzatılan her eli tutarız, barışa katkı sunacak herkesi canıgönülden destekleriz. Barışın önündeki taşları temizleyerek barışa ulaşılır." ifadelerini kullandı. Öte yandan Türk, Bahçeli'nin, "İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" sözlerine de destek verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 12:59 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 14:08
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Ahmet Türk açıklaması: Görüşebiliriz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Terör soruşturması kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceği iddia edilmişti.

Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk açıklaması!

AHMET TÜRK'LE GÖRÜŞECEK Mİ?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk ile görüşeceği haberlerine ilişkin, "Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz." dedi.

Ahmet Türk (AA)Ahmet Türk (AA)

Bahçeli, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüşeceği" haberlerinin sorulması üzerine Bahçeli, Türk'ün önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (AA)Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (AA)

AĞALARIN KAPISI AÇIK OLUR, AŞI DA BOL OLUR
Bahçeli, "Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Bazı toplantılar oluyor. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasından dolayıdır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk, Meclis'te, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile bir araya geldi. (Sosyal medya)Ahmet Türk, Meclis'te, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile bir araya geldi. (Sosyal medya)

NE OLMUŞTU?
Ahmet Türk, Meclis'te, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile bir araya geldi. Bahçeli'nin açıklamaları öncesi basın mensuplarına konuşan Türk, "Böyle bir talep yok, randevu da yok. Barış için uzatılan her eli tutarız, barışa katkı sunacak herkesi canıgönülden destekleriz. Barışın önündeki taşları temizleyerek barışa ulaşılır." ifadelerini kullandı.

TÜRK'TEN BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE DESTEK
Ahmet Türk, Bahçeli'nin, "İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" sözlerine de destek verdi. Türk, "Barışa katkı sunacak herkesi destekleriz" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli: İmralı ile DEM gecikmeden görüşmeli | 3. Dünya Savaşı uyarısı | Özgür Özele ve HALK TVye sert tepkiMHP Lideri Devlet Bahçeli: İmralı ile DEM gecikmeden görüşmeli | 3. Dünya Savaşı uyarısı | Özgür Özele ve HALK TVye sert tepki

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun kreş yalanına kananlar bu skandalı görmedi! CHP’li İBB çocukları LGBT’li MAHUculara teslim etti
Asgari ücrette pazarlık zamanı! Artış nasıl belirlenecek? Hangi formüller konuşulacak?
Vakıf Katılım
Google’ın keşfet cinliği! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu uyardı: Üzerine gideceğiz
MHP Lideri Devlet Bahçeli: İmralı ile DEM gecikmeden görüşmeli | 3. Dünya Savaşı uyarısı | Özgür Özel’e ve HALK TV’ye sert tepki
Trump’ın Kabinesi’nde cinsel taciz skandalı! Matt Gaetz düştü sıra Kennedy’de mi?
Ak Yatırım
CANLI | Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma! Tutuksuz sanıklar ifade veriyor
DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar’a terör gözaltısı! Kayyum atanacak mı?
İstanbul’da FETÖ’ye operasyon: Naci Tosun’un oğlu Seyfullah Tosun yakalandı! Babası gibi haşhaşi...
ABD ve Lübnan basınından peş peşe ateşkes iddiası! İsrail çekilecek mi?
Takvim.com.tr yazdı MHP lideri Devlet Bahçeli o kavgayı işaret etti: Saraçhane rövanşı!
Fenerbahçe’den 4 bomba birden! Anlaşmalar tamam
PKK’ya Zap darbesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Kilit kapatıldı
Uçaklar kalkıyor! Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık
SON DAKİKA