MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Ahmet Türk açıklaması: Görüşebiliriz

Terör soruşturması kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceği iddia edilmişti.

AHMET TÜRK'LE GÖRÜŞECEK Mİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk ile görüşeceği haberlerine ilişkin, "Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz." dedi.

Ahmet Türk (AA)

Bahçeli, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüşeceği" haberlerinin sorulması üzerine Bahçeli, Türk'ün önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (AA)

AĞALARIN KAPISI AÇIK OLUR, AŞI DA BOL OLUR

Bahçeli, "Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Bazı toplantılar oluyor. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasından dolayıdır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk, Meclis'te, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile bir araya geldi. (Sosyal medya)



NE OLMUŞTU?

Ahmet Türk, Meclis'te, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile bir araya geldi. Bahçeli'nin açıklamaları öncesi basın mensuplarına konuşan Türk, "Böyle bir talep yok, randevu da yok. Barış için uzatılan her eli tutarız, barışa katkı sunacak herkesi canıgönülden destekleriz. Barışın önündeki taşları temizleyerek barışa ulaşılır." ifadelerini kullandı.

TÜRK'TEN BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE DESTEK

Ahmet Türk, Bahçeli'nin, "İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" sözlerine de destek verdi. Türk, "Barışa katkı sunacak herkesi destekleriz" dedi.