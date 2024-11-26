İstanbul’da FETÖ’ye operasyon: Naci Tosun’un oğlu Seyfullah Tosun yakalandı! Babası gibi haşhaşi...

FETÖ'ye yönelik İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda örgütün kritik isimlerinden Naci Tosun'un oğlu tutuklandı.
Kadıköy'de gözaltına alınan Seyfullah Tosun'un, FETÖ'nün kurucularından ve Kaynak Holding yöneticilerinden Naci Tosun'un oğlu olduğu belirlendi.
TEPE KADROYLA İRTİBATLI
Güvenlik birimlerinden edinilen bilgilere göre, Seyfullah Tosun'un FETÖ yapılanmasında "Ev Abisi" ve "Lise Talebe Mesulü" olarak görev yaptığı tespit edildi. Beş farklı itirafçı, Tosun'un örgüte ait evlerde "Salih" ve "Hakan" kod isimlerini kullandığını ifade etti. Ayrıca Tosun'un, FETÖ'nün tepe kadrosundaki isimlerle telefon irtibatının bulunduğu ortaya çıktı.
FETÖ'cü Naci Tosun'un oğlu Seyfullah Tosun
Kapatılan Fatih Üniversitesi'nde 2014-2016 yılları arasında çalıştığı tespit edilen Tosun'un, halen aktif olarak avukatlık yaptığı öğrenildi. Babası Naci Tosun'un, FETÖ'nün finansal ve idari yapılanmasında kritik bir isim olması, Seyfullah Tosun'un bağlantılarını daha da dikkat çekici hale getirdi.
KRİTİK BİLGİLER ELDE EDİLECEK
Tutuklanan Tosun'un sorgusunda elde edilecek bilgilerin, FETÖ'nün yurt içindeki örgütlenmesine yönelik çözümlemeler için önemli olduğunu vurguladı.
FETÖ opeasyonu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Baba-oğul arasındaki örgütsel bağların derinlemesine inceleneceği ve soruşturmanın genişletileceği belirtildi.