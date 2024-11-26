İstanbul’da FETÖ’ye operasyon: Naci Tosun’un oğlu Seyfullah Tosun yakalandı! Babası gibi haşhaşi...

NACİ TOSUN ÖRGÜTÜN BÜYÜKBAŞLARINDAN!

FETÖ'cü Naci Tosun'un, FETÖ/PDY'nin sözde imamlarından olduğu ve bir dönem medya sorumluluğunu yaptığı biliniyor.

FETÖ'cü Naci Tosun (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

FETÖ'nün kritik isimlerinden Mustafa Özcan ile yakın olan Tosun, örgütün finans merkezi olarak kurulan Kaynak Holding'in birçok şirketinde ortaklık ve yöneticilik yaptı.