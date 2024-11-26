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İstanbul'da FETÖ'ye operasyon: Naci Tosun’un oğlu Seyfullah Tosun yakalandı! Babası gibi haşhaşi...

İstanbul’da FETÖ’ye yönelik operasyonda, örgütün tepe isimlerinden Naci Tosun’un oğlu Seyfullah Tosun tutuklandı. Örgütün tepe kadrosuyla doğrudan irtibatlı olduğu tespit edilen Tosun’un, “Ev Abisi” ve “Lise Talebe Mesulü” gibi kilit görevlerde bulunduğu belirlendi. Operasyon, örgütün üst düzey yapılanmasını çözme adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Öyle ki FETÖ'cü Seyfullah Tosun'un babası Naci Tosun, elebaşı Gülen geberene kadar yanında yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 10:23 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 11:03
İstanbul’da FETÖ’ye operasyon: Naci Tosun’un oğlu Seyfullah Tosun yakalandı! Babası gibi haşhaşi...

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FETÖ'ye yönelik İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda örgütün kritik isimlerinden Naci Tosun'un oğlu tutuklandı.

Kadıköy'de gözaltına alınan Seyfullah Tosun'un, FETÖ'nün kurucularından ve Kaynak Holding yöneticilerinden Naci Tosun'un oğlu olduğu belirlendi.

TEPE KADROYLA İRTİBATLI
Güvenlik birimlerinden edinilen bilgilere göre, Seyfullah Tosun'un FETÖ yapılanmasında "Ev Abisi" ve "Lise Talebe Mesulü" olarak görev yaptığı tespit edildi. Beş farklı itirafçı, Tosun'un örgüte ait evlerde "Salih" ve "Hakan" kod isimlerini kullandığını ifade etti. Ayrıca Tosun'un, FETÖ'nün tepe kadrosundaki isimlerle telefon irtibatının bulunduğu ortaya çıktı.

FETÖ'cü Naci Tosun'un oğlu Seyfullah Tosun FETÖ'cü Naci Tosun'un oğlu Seyfullah Tosun

Kapatılan Fatih Üniversitesi'nde 2014-2016 yılları arasında çalıştığı tespit edilen Tosun'un, halen aktif olarak avukatlık yaptığı öğrenildi. Babası Naci Tosun'un, FETÖ'nün finansal ve idari yapılanmasında kritik bir isim olması, Seyfullah Tosun'un bağlantılarını daha da dikkat çekici hale getirdi.

KRİTİK BİLGİLER ELDE EDİLECEK
Tutuklanan Tosun'un sorgusunda elde edilecek bilgilerin, FETÖ'nün yurt içindeki örgütlenmesine yönelik çözümlemeler için önemli olduğunu vurguladı.

FETÖ opeasyonu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)FETÖ opeasyonu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Baba-oğul arasındaki örgütsel bağların derinlemesine inceleneceği ve soruşturmanın genişletileceği belirtildi.

NACİ TOSUN ÖRGÜTÜN BÜYÜKBAŞLARINDAN!
FETÖ'cü Naci Tosun'un, FETÖ/PDY'nin sözde imamlarından olduğu ve bir dönem medya sorumluluğunu yaptığı biliniyor.

FETÖ'cü Naci Tosun (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)FETÖ'cü Naci Tosun (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

FETÖ'nün kritik isimlerinden Mustafa Özcan ile yakın olan Tosun, örgütün finans merkezi olarak kurulan Kaynak Holding'in birçok şirketinde ortaklık ve yöneticilik yaptı.

GÜLEN GEBERENE KADAR YANINDAYDI
Tosun elebaşı Gülen ölene kadar yakınında yer aldı.

FETÖ'cü Abdullah AymaFETÖ elebaşı Gülen ve FETÖ'cü Naci Tosun (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)FETÖ'cü Abdullah AymaFETÖ elebaşı Gülen ve FETÖ'cü Naci Tosun (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Gülen'in ölmeden önce kaçırıldığı villadan ifşa edilen görüntülerinde yanındaki iki isim dikkat çekmişti. O isimlerden biri Naci Tosun diğeri FETÖ'nün Avrupa imamı Abdullah Aymaz'dı... (Takvim.com.tr)

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