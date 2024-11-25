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Millete kılıç çekmenin bedeli! TSK üzerindeki "disiplinsizlik" gölgesini kaldırma vakti | Kim bu vesayet özlemi çeken tehditkar binbaşı?

Teğmenlerin amirlerinin uyarılarına rağmen organize olup milli iradeye kılıç çekmesinde hesap günü geldi çattı! Yüksek Disiplin Kurulu'nda 'teğmenler' gündemli süreç başladı. Peki, TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedeleyen mezkur olayla ilgili hangi adımlar atılacak? Gözler şimdi korsan yeminin mimarı teğmen Ebru Eroğlu, 5 teğmen ve 3 komutan ile ilgili verilecek kararda. Millete ordu kılıcı gösteren teğmenler ise pişman değil. Ebru Eroğlu'ndan sonra teğmenlerin tabur komutanı S.İ'nin de vesayet özlemi pekişti! "Yine yapardım" diyen S.İ. "Herkes hak ettiğini bir gün alır" sözleriyle tehditler savurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 12:12 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 12:35
Millete kılıç çekmenin bedeli! TSK üzerindeki disiplinsizlik gölgesini kaldırma vakti | Kim bu vesayet özlemi çeken tehditkar binbaşı?

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Teğmenlerin kılıç çekip korsan yemin etmesi millet nezdinde rahatsızlık oluşturdu. Vesayet özlemi pekişen "Sosyal Medya Atatürkçüleri" olayı istismar ederken "orduda disiplinsizlik" tartışmaları baş gösterdi.

Milli iradeye "ordu sopası" göstermeye yeltenenler ve CHP ise "Atatürk'ün askerleriyiz dedikleri için soruşturma başlatıldı" argümanı üzerinde tepindi durdu.

"Kılıçlı yemin" için karar günü


Ancak teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dediği için değil, amirlerinin ikazına rağmen organize bir şekilde disiplinsizlik işleyip TSK ve MSB'yi tartışmaya açtığı için disipline sevk edildiği açıklandı.

Kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler (Takvim.com.tr / Arşiv)Kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler (Takvim.com.tr / Arşiv)


MİLLETE ÇEKİLEN KILICIN HESABI SORULACAK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hukuki sürecin 25 Kasım'a kadar tamamlanacağının söylemesinin ardından gözler bugünkü Yüksek Disiplin Kurulu sürecine çevrildi.

Teğmenlerin amirlerinin uyarılarına rağmen organize olup milli iradeye kılıç çekmesinin hesabı sorulacak. Peki, disiplin kurulundan teğmenler için nasıl bir karar çıkacak?

DİSİPLİNSİZLİĞİN AMASI LAKİNİ OLMAZ!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli unsurlarının başında hiç şüphesiz "disiplin" geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de "disiplin" konusuna çok dikkat ediyordu.

ATATÜRK NE DEMİŞTİ?

Atatürk'ün "Disiplin olmazsa ordular sevk edilemez" sözü bugünkü korsan yemin tartışmalarında başı çeken "Gardırop Atatürkçüleri'nin maskesini düşürdü.

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin "TSK'nın Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz, disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" açıklamasını yaparak net bir tutum ortaya koydu.

Gözler şimdi korsan yeminin mimarı teğmen Ebru Eroğlu, 5 teğmen ve 3 komutan ile ilgili verilecek kararda.

Korsan yeminin organizatörü teğmen Ebru Eroğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)Korsan yeminin organizatörü teğmen Ebru Eroğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)

ORGANİZE DİSİPLİNSİZLİĞİN MİMARI ADETA MEYDAN OKUDU... "PİŞMAN DEĞİLİM"

Öte yandan fitili ateşleyen Teğmen Ebru Eroğlu "Pişman değilim" diyecek kadar ileri gitti. Eroğlu törenden 10 gün önce kendisine ve beraberindekilere tebliğ edilen "mevzuat dışına çıkılmaması ve metnin dışına çıkılmamasının mümkün olmadığı" uyarısını hiçe sayıp tören günü korsan yemin hadisesini organize ederek adeta üstlerine ve TSK teamüllerine meydan okudu.

FİTİLİ ATEŞLEYEN ANONS: 175 SAHAYA

Eroğlu'nun sunu kürsüsünde açık kalan ses yayın düzeninden tüm arkadaşlarını sahada toplamak için "175 devresi sahaya, 175 devresi sahaya, 175 devresi sahaya, sayın velilerimiz 175. Dönem mezunları olarak son kez subay andımızı okumak istiyoruz. Lütfen sahayı boşaltınız, lütfen sahayı boşaltınız. Arkadaşlar sahaya, Malazgirt sahaya" şeklinde anons yaptığı öğrenildi.

Kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler (Takvim.com.tr / Arşiv)Kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler (Takvim.com.tr / Arşiv)


KİM BU VESAYET ÖZLEMİ ÇEKEN BİNBAŞI!

Teğmenlerin topçu okulundaki tabur komutanı S.İ'nin yayımladığı iddia edilen bir veda mesajı ise disiplinsizliğin bir başka boyutu olarak kayıtlara geçti.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu bugünkü köşe yazısında binbaşı S.İ'nin veda mesajı olduğu iddia edilen bir kısım paylaştı.

Bahse konu mesajda S.İ'nin korsan yemin hadisesini aklamak için Atatürk maskesine sığındığı, amirlerine meydan okuduğu gözlemlendi.

"An itibarıyla ...'ya görevlendirildim. Sebep olarak teğmenler ile ilgili bir durum olduğunu değerlendiriyor ve biliyorum. Komutanlık makamı tarafından teğmenlere sahip çıktığım onları tebrik ettiğim yönünde değerlendirme oldu. Şunun bilinmesini isterim ki...buradan haykırıyorum. Ben teğmenlerden önce de Mustafa Kemal, onun silah arkadaşları ve tüm Milli Mücadele şehitlerinin askeri idim şimdi de Mustafa Kemal, onun silah arkadaşları ve tüm Milli Mücadele şehitlerinin askeriyim. Bu vatanı kuran bize emanet bırakanların izinde olmanın bunlara sebep olacağını bilmiyordum. Bilse idim yine yapardım. Çizgimden bir an olsun sapmayacağım.

WhatsApp profilimde de yıllardır yazdığı gibi 'Herkes hak ettiğini bir gün alır' diyor ve hepinize hayırlı görevler diliyorum.'


Binbaşı S.İ'nin "Yine yapardım, çizgimden sapmam" resti ve "Herkes hak ettiğini bir gün alır" şeklindeki tehditvari söylemleri büyük tepki çekti.

GÖZLER MSB'DE

CHP'ye yakın medyanın manşetlerini süsleyen ve buram buram vesayet özlemi kokan bu mesaj sonrası gözler Milli Savunma Bakanlığı'nın bahse konu tabur komutanı ile ilgili atacağı adımlara çevrildi.

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"SİZ BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?"

Takvim.com.tr'nin manşet manşet gündeme getirdiği organize korsan yemine ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunların süratle temizlenmesi için adımları atıyoruz. Ordumuzu yıpratamayacaklar" dedi.

Maceracı yaklaşımların millet nezdinde rahatsızlık oluşturacağını belirten MHP lideri Devlet Bahçeli de "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır" açıklamasında bulundu.

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