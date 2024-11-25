Kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler (Takvim.com.tr / Arşiv)





KİM BU VESAYET ÖZLEMİ ÇEKEN BİNBAŞI!



Teğmenlerin topçu okulundaki tabur komutanı S.İ'nin yayımladığı iddia edilen bir veda mesajı ise disiplinsizliğin bir başka boyutu olarak kayıtlara geçti.



Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu bugünkü köşe yazısında binbaşı S.İ'nin veda mesajı olduğu iddia edilen bir kısım paylaştı.



Bahse konu mesajda S.İ'nin korsan yemin hadisesini aklamak için Atatürk maskesine sığındığı, amirlerine meydan okuduğu gözlemlendi.

"An itibarıyla ...'ya görevlendirildim. Sebep olarak teğmenler ile ilgili bir durum olduğunu değerlendiriyor ve biliyorum. Komutanlık makamı tarafından teğmenlere sahip çıktığım onları tebrik ettiğim yönünde değerlendirme oldu. Şunun bilinmesini isterim ki...buradan haykırıyorum. Ben teğmenlerden önce de Mustafa Kemal, onun silah arkadaşları ve tüm Milli Mücadele şehitlerinin askeri idim şimdi de Mustafa Kemal, onun silah arkadaşları ve tüm Milli Mücadele şehitlerinin askeriyim. Bu vatanı kuran bize emanet bırakanların izinde olmanın bunlara sebep olacağını bilmiyordum. Bilse idim yine yapardım. Çizgimden bir an olsun sapmayacağım. WhatsApp profilimde de yıllardır yazdığı gibi 'Herkes hak ettiğini bir gün alır' diyor ve hepinize hayırlı görevler diliyorum.'



Binbaşı S.İ'nin "Yine yapardım, çizgimden sapmam" resti ve "Herkes hak ettiğini bir gün alır" şeklindeki tehditvari söylemleri büyük tepki çekti.



GÖZLER MSB'DE



CHP'ye yakın medyanın manşetlerini süsleyen ve buram buram vesayet özlemi kokan bu mesaj sonrası gözler Milli Savunma Bakanlığı'nın bahse konu tabur komutanı ile ilgili atacağı adımlara çevrildi.