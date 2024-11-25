MSB açıkladı: Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" notuyla Suriye 'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı 'nın sosyal medya hesabından geldi. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

MSB'nin paylaşımı (Sosyal medya)

7 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST SARI TORBADA

"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."