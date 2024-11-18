Harbiyeli aldandı! 'Teğmen'lerin kılıç çekmesinin altında yatan planlı sinsilik ve fitili ateşleyen anons: "175 devresi sahaya"

Kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler (Takvim.com.tr / Arşiv) 10 GÜN ÖNCE TEBLİĞ EDİLDİ, BİLE İSTEYE UYMAYIP MEYDAN OKUDULAR Öte yandan tartışmalara son noktayı koyacak mühim bir detay gün yüzüne çıktı. Teğmenlere 20 Ağustos'ta gerçekleştirdikleri prova sırasında "mevzuat dışına çıkılmaması ve metnin dışına çıkılmamasının mümkün olmadığı" tebliğ edildi. Buna karşı 30 Ağustos'ta Ebru Eroğlu 'nun organize ettiği korsan yemine katılan teğmenlerin kendilerine tebliğ edilmesine rağmen üslerinin kararına uymadığı ortaya çıktı. FİTİLİ ATEŞLEYEN ANONS: 175 SAHAYA Eroğlu'nun sunu kürsüsünde açık kalan ses yayın düzeninden tüm arkadaşlarını sahada toplamak için "175 devresi sahaya, 175 devresi sahaya, 175 devresi sahaya, sayın velilerimiz 175. Dönem mezunları olarak son kez subay andımızı okumak istiyoruz. Lütfen sahayı boşaltınız, lütfen sahayı boşaltınız. Arkadaşlar sahaya, Malazgirt sahaya" şeklinde anons yaptığı öğrenildi.

Kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler (Takvim.com.tr / Arşiv)



AMİRLERİNİN UYARILARINA RAĞMEN YAPTILAR



Eroğlu öncülüğünde bazı teğmenlerin, amirlerin uyarılarına rağmen basını davet ederek 29 Ocak 1999'da yönergeye eklenen ancak 29 Mart 2023'te kaldırılan yemin metninin, alternatif bir törenle okunması ciddi bir disiplinsizlik olarak değerlendirildi. Korsan yeminin organizatörü Ebru Eroğlu'nun dünyada ilk kez üç harp okulu birincisinin kadın olması gibi gurur verici bir durumu gölgede bırakarak organize ettiği eylemle, TSK'nın itibarını zedeleyen olayların baş aktörü olduğu değerlendirmesi yapılıyor.



