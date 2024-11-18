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Harbiyeli aldandı! 'Teğmen'lerin kılıç çekmesinin altında yatan planlı sinsilik ve fitili ateşleyen anons: "175 devresi sahaya"

Teğmenlerin kılıç çekip korsan yemin etmesi millet nezdinde rahatsızlık oluşturdu. Vesayet özlemi pekişen "Sosyal Medya Atatürkçüleri" ve CHP olayı istismar ederken "orduda disiplinsizlik" tartışmaları baş gösterdi. Olayı organize eden daha sonrasında "Pişman değilim" diyen Ebru Eroğlu ve beraberindekiler ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Öte yandan tartışmalara son noktayı koyacak mühim bir detay gün yüzüne çıktı. Teğmenlere törenden 10 gün önce "Mevzuat ve metin dışına çıkmayın" tebliği yapıldı ancak buna rağmen korsan yemin edilerek adeta meydan okundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 13:44 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 14:04
Harbiyeli aldandı! ’Teğmen’lerin kılıç çekmesinin altında yatan planlı sinsilik ve fitili ateşleyen anons: 175 devresi sahaya

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Türkiye aylardır Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı korsan yemini tartışıyor.

"Atatürk" maskeli yemin, 28 Şubat döneminde atılan "Genç Subaylar rahatsız" manşetlerini hatırlatırken 'Gardırop Atatürkçüleri' ve 'Sosyal Medya Atatürkçüleri'nin vesayet özlemi pekişti.

CHP'nin kent uzlaşısı yaptığı DEM'den Sırrı Sakık: ʺMustafa Kemal'in it sürüleriʺ (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP'nin kent uzlaşısı yaptığı DEM'den Sırrı Sakık: ʺMustafa Kemal'in it sürüleriʺ (Takvim.com.tr / Arşiv)

CHP'NİN İKİYÜZLÜ SİYASETİ

"Mustafa Kemal'in itleri" diyen Sırrı Sakık'ın partisiyle kent uzlaşısı ve kayyum mitingleri yapan CHP ise teğmenler olayını politize etmek için "Mustafa Kemal'in askeri" olduklarını hatırladı. Sahnelenen ikiyüzlü siyaset büyük tepki çekti.

Korsan yeminin organizatörü teğmen Ebru Eoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)Korsan yeminin organizatörü teğmen Ebru Eoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)

TOPLUM RAHATSIZ! FİTİLİ ATEŞLEYEN TEĞMEN PERVASIZ

Bahse konu kılıçlı hadise millet nezdinde rahatsızlık oluşturdu, orduda "disiplin" tartışmaları baş gösterdi. Milli iradeye "ordu sopası" göstermeye yeltenenler teğmenlerin disiplinsizliğine arka çıktı. Fitili ateşleyen Teğmen Ebru Eroğlu'nun "Pişman değilim" diyerek adeta üstlerine ve teamüllere meydan okuması ise dikkat çekti.

ERDOĞAN: SİZ BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?

Takvim.com.tr'nin de gündeme getirdiği "Korsan yemine" ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunların süratle temizlenmesi için adımları atıyoruz. Ordumuzu yıpratamayacaklar" dedi. Maceracı yaklaşımların millet nezdinde rahatsızlık oluşturacağını belirten MHP lideri Devlet Bahçeli "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır" açıklamasında bulundu.

Kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler (Takvim.com.tr / Arşiv)Kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler (Takvim.com.tr / Arşiv)

İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER

Milli Savunma Bakanlığı "disiplinsizliğe" ilişkin inceleme başlattı, Kara Harp Okulu dönem birincisi olan ve olayları organize ederek yemini okutan Ebru Eroğlu ile Teğmen İ.,'nin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.

Durum Eroğlu'na tebliğ edildi.

Teğmenler, "Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmak" olarak düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 20'inci maddesinin C fıkrasından, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler (Takvim.com.tr / Arşiv)Kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler (Takvim.com.tr / Arşiv)


10 GÜN ÖNCE TEBLİĞ EDİLDİ, BİLE İSTEYE UYMAYIP MEYDAN OKUDULAR

Öte yandan tartışmalara son noktayı koyacak mühim bir detay gün yüzüne çıktı.

Teğmenlere 20 Ağustos'ta gerçekleştirdikleri prova sırasında "mevzuat dışına çıkılmaması ve metnin dışına çıkılmamasının mümkün olmadığı" tebliğ edildi.

Buna karşı 30 Ağustos'ta Ebru Eroğlu'nun organize ettiği korsan yemine katılan teğmenlerin kendilerine tebliğ edilmesine rağmen üslerinin kararına uymadığı ortaya çıktı.

FİTİLİ ATEŞLEYEN ANONS: 175 SAHAYA

Eroğlu'nun sunu kürsüsünde açık kalan ses yayın düzeninden tüm arkadaşlarını sahada toplamak için "175 devresi sahaya, 175 devresi sahaya, 175 devresi sahaya, sayın velilerimiz 175. Dönem mezunları olarak son kez subay andımızı okumak istiyoruz. Lütfen sahayı boşaltınız, lütfen sahayı boşaltınız. Arkadaşlar sahaya, Malazgirt sahaya" şeklinde anons yaptığı öğrenildi.

Kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler (Takvim.com.tr / Arşiv)Kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler (Takvim.com.tr / Arşiv)

AMİRLERİNİN UYARILARINA RAĞMEN YAPTILAR

Eroğlu öncülüğünde bazı teğmenlerin, amirlerin uyarılarına rağmen basını davet ederek 29 Ocak 1999'da yönergeye eklenen ancak 29 Mart 2023'te kaldırılan yemin metninin, alternatif bir törenle okunması ciddi bir disiplinsizlik olarak değerlendirildi. Korsan yeminin organizatörü Ebru Eroğlu'nun dünyada ilk kez üç harp okulu birincisinin kadın olması gibi gurur verici bir durumu gölgede bırakarak organize ettiği eylemle, TSK'nın itibarını zedeleyen olayların baş aktörü olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Teğmenlerin kılıçlı korsan yemininde hesap vakti: Ebru Eroğluna ihraç talebi! İşte sebebi: Kılıç ya da slogan değil...Teğmenlerin kılıçlı korsan yemininde hesap vakti: Ebru Eroğluna ihraç talebi! İşte sebebi: Kılıç ya da slogan değil...

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